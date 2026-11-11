Україна та Чехія обговорили поставки обладнання для завершення будівництва двох енергоблоків Хмельницької АЕС

Перший віцепрем'єр - міністр енергетики Денис Шмигаль обговорив із першим віцепрем’єр-міністром Чехії Карелом Гавлічеком можливі поставки обладнання для завершення будівництва енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС, передає УНН.

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Шмигаль разом із Гавлічеком відвідали Хмельницьку атомну електростанцію.

Атомна енергетика є одним із ключових напрямів українсько-чеської співпраці. Зацікавлені у її подальшому розширенні та залученні чеського досвіду й напрацювань для модернізації енергоблоків та диверсифікації ядерного палива - відзначив Шмигаль.

Окремий напрям — співпраця зі Škoda JS, Doosan Škoda Power та іншими чеськими компаніями.

Обговорили можливі поставки обладнання для завершення будівництва енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС, а також доступ до експортного фінансування та гарантій. Україна й Чехія мають значний потенціал для поглиблення практичної співпраці в атомній енергетиці. Працюємо над тим, щоб ці можливості переходили у конкретні проєкти - резюмував Шмигаль.

рф спрямувала три дрони по підстанції, критично важливій для стабільної роботи Хмельницької АЕС - Шмигаль