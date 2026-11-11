Украина и Чехия обсудили поставки оборудования для завершения строительства двух энергоблоков Хмельницкой АЭС
Киев • УНН
Денис Шмыгаль и Карел Гавличек посетили Хмельницкую АЭС. Стороны обсудили оборудование, финансирование и гарантии для блоков №3 и №4.
Первый вице-премьер — министр энергетики Денис Шмыгаль обсудил с первым вице-премьер-министром Чехии Карелом Гавличеком возможные поставки оборудования для завершения строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС, передает УНН.
Детали
Шмыгаль вместе с Гавличеком посетили Хмельницкую атомную электростанцию.
Атомная энергетика является одним из ключевых направлений украинско-чешского сотрудничества. Заинтересованы в ее дальнейшем расширении и привлечении чешского опыта и наработок для модернизации энергоблоков и диверсификации ядерного топлива
Отдельное направление — сотрудничество со Škoda JS, Doosan Škoda Power и другими чешскими компаниями.
Обсудили возможные поставки оборудования для завершения строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС, а также доступ к экспортному финансированию и гарантиям. Украина и Чехия имеют значительный потенциал для углубления практического сотрудничества в атомной энергетике. Работаем над тем, чтобы эти возможности воплощались в конкретные проекты
рф направила три дрона на подстанцию, критически важную для стабильной работы Хмельницкой АЭС — Шмыгаль03.11.26, 20:43 • 24096 просмотров