Украина и Чехия обсудили поставки оборудования для завершения строительства двух энергоблоков Хмельницкой АЭС

Первый вице-премьер — министр энергетики Денис Шмыгаль обсудил с первым вице-премьер-министром Чехии Карелом Гавличеком возможные поставки оборудования для завершения строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС, передает УНН.

Детали

Шмыгаль вместе с Гавличеком посетили Хмельницкую атомную электростанцию.

Атомная энергетика является одним из ключевых направлений украинско-чешского сотрудничества. Заинтересованы в ее дальнейшем расширении и привлечении чешского опыта и наработок для модернизации энергоблоков и диверсификации ядерного топлива — отметил Шмыгаль.

Отдельное направление — сотрудничество со Škoda JS, Doosan Škoda Power и другими чешскими компаниями.

Обсудили возможные поставки оборудования для завершения строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС, а также доступ к экспортному финансированию и гарантиям. Украина и Чехия имеют значительный потенциал для углубления практического сотрудничества в атомной энергетике. Работаем над тем, чтобы эти возможности воплощались в конкретные проекты — подытожил Шмыгаль.

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