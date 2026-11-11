Украина и Чехия обсудили поставки оборудования для завершения строительства двух энергоблоков Хмельницкой АЭС

$45.500.0951.080.26
ukenru
19:40 • 2394 просмотра
Представители США передадут путину предложение о прекращении огня — Зеленский ожидает ответа в Дублине
18:51 • 7382 просмотра
Куда звонить, если пропал свет — энергетики дали пошаговую инструкциюVideo
18:07 • 10321 просмотра
Женская сборная Украины по футболу завоевала "золото" Юношеской ОлимпиадыPhotoVideo
17:19 • 12108 просмотра
12 ноября в Украине круглосуточно будут действовать графики — сколько придется сидеть без света
16:47 • 15913 просмотра
Как быть заметным на тёмных улицах — в полиции дали советы пешеходам и водителям
16:05 • 19760 просмотра
Рада поддержала масштабные изменения в прокуратуре: кого будут проверять, как будут назначать руководителей и за что будут наказывать
14:43 • 23678 просмотра
От триумфа к жизни под огнём: что пережил Херсон за четыре года после освобожденияPhoto
Эксклюзив
14:30 • 15736 просмотра
Дело о медицинской халатности врачей Odrex: судья Чаплицкий повторно обратится в КДКА из-за поведения адвокатов
14:06 • 13401 просмотра
В москве заявили, что могли бы заключить пакты о ненападении с государствами - членами НАТО
11 ноября, 13:57 • 13988 просмотра
Ермаку разрешили передвигаться по всей Украине во время расследования
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
В рф заявили о завершении трехсторонних переговоров в Абу-Даби11 ноября, 10:26 • 16413 просмотра
россия и Украина договорились о новом масштабном обмене пленными11 ноября, 11:45 • 5178 просмотра
Кушнер заявил о "значительном прогрессе" на переговорах Украины, США и рф - говорили о безопасности и территориях11 ноября, 12:30 • 6542 просмотра
В Германии восстанавливают «Орлиное гнездо» — бывшую резиденцию Гитлера, уничтоженную пожаром11 ноября, 13:01 • 19094 просмотра
Внезапно умер посол рф в США16:22 • 4670 просмотра
публикации
Как быть заметным на тёмных улицах — в полиции дали советы пешеходам и водителям16:47 • 15926 просмотра
Рада поддержала масштабные изменения в прокуратуре: кого будут проверять, как будут назначать руководителей и за что будут наказывать16:05 • 19771 просмотра
От триумфа к жизни под огнём: что пережил Херсон за четыре года после освобожденияPhoto14:43 • 23684 просмотра
"Беременная не должна доказывать, что ей плохо": акушер-гинеколог Дмитрий Говсеев — о симптомах, которые нельзя игнорировать во время беременности
Эксклюзив
11 ноября, 06:41 • 54059 просмотра
Штукатуры обошли айтишников: какие специалисты могут зарабатывать более 60 тысяч гривен в УкраинеPhoto10 ноября, 19:15 • 60319 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Фридрих Мерц
Стив Уиткофф
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Абу-Даби
Франция
Реклама
УНН Lite
"Ты — маленькая су**а" — российский боец UFC Нурмагомедов напал со спины на грузинского экс-чемпиона ДвалишвилиVideo19:08 • 1176 просмотра
В Германии восстанавливают «Орлиное гнездо» — бывшую резиденцию Гитлера, уничтоженную пожаром11 ноября, 13:01 • 19142 просмотра
Отца Меган Маркл вновь взяли под арест после снятия браслета11 ноября, 06:59 • 34808 просмотра
Отец Меган Маркл срезал электронный браслет и рискует оказаться под стражей10 ноября, 21:01 • 31538 просмотра
«Просто два ютубера, які расслабляются» — Холанд учил MrBeast медитацииPhotoVideo10 ноября, 19:56 • 28351 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
ТикТок
Хранитель

Украина и Чехия обсудили поставки оборудования для завершения строительства двух энергоблоков Хмельницкой АЭС

Киев • УНН

 • 684 просмотра

Денис Шмыгаль и Карел Гавличек посетили Хмельницкую АЭС. Стороны обсудили оборудование, финансирование и гарантии для блоков №3 и №4.

Украина и Чехия обсудили поставки оборудования для завершения строительства двух энергоблоков Хмельницкой АЭС

Первый вице-премьер — министр энергетики Денис Шмыгаль обсудил с  первым вице-премьер-министром Чехии Карелом Гавличеком возможные поставки оборудования для завершения строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС, передает УНН.

Детали

Шмыгаль вместе с Гавличеком посетили Хмельницкую атомную электростанцию.

Атомная энергетика является одним из ключевых направлений украинско-чешского сотрудничества. Заинтересованы в ее дальнейшем расширении и привлечении чешского опыта и наработок для модернизации энергоблоков и диверсификации ядерного топлива 

— отметил Шмыгаль.

Отдельное направление — сотрудничество со Škoda JS, Doosan Škoda Power и другими чешскими компаниями.

Обсудили возможные поставки оборудования для завершения строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС, а также доступ к экспортному финансированию и гарантиям. Украина и Чехия имеют значительный потенциал для углубления практического сотрудничества в атомной энергетике. Работаем над тем, чтобы эти возможности воплощались в конкретные проекты 

— подытожил Шмыгаль.

рф направила три дрона на подстанцию, критически важную для стабильной работы Хмельницкой АЭС — Шмыгаль03.11.26, 20:43 • 24096 просмотров

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Энергоатом
Энергетика
Чешская Республика
Украина
Денис Шмыгаль