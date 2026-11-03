рф направила три дрона на подстанцию, критически важную для стабильной работы Хмельницкой АЭС — Шмыгаль

Враг направил три дрона на подстанцию, критически важную для стабильной работы Хмельницкой АЭС. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль во время встречи с послами стран G7, ЕС и NB8, передает УНН.

Проинформировал партнеров о сегодняшнем массированном обстреле Украины. россия применила 289 дронов, 17 баллистических и 59 крылатых ракет - сообщил Шмыгаль.

По его словам, основными целями вновь стали объекты энергетики — электростанции, подстанции систем передачи и распределения электроэнергии.

Кроме того, враг направил три дрона на подстанцию, критически важную для стабильной работы Хмельницкой АЭС. Такие действия создают угрозу не только для Украины, но и для ядерной безопасности всей Европы. Это серьезный шаг эскалации, о котором мы проинформировали МАГАТЭ - добавил министр.

Он добавил, что Украина ожидает надлежащей реакции международных партнеров на дальнейшую эскалацию российских атак на инфраструктуру, обеспечивающую стабильную работу украинских АЭС.

россия осуществляет одну из самых масштабных атак на энергетику - Укрэнерго