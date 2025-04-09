Международное агентство по атомной энергии

Петр Котин заявил, что для безопасного перезапуска ЗАЭС необходим вывод войск рф и разминирование.
Украина и Франция рассматривают возможность реализации проектов по возобновляемой энергетике в Чернобыльской зоне. Французские партнеры готовы помочь в восстановлении Арки НБК после атаки рф.
В Энергоатоме заявили, что слухи о запуске ЗАЭС – это попытка легитимизировать оккупацию станции. Только украинские специалисты имеют право управлять ЗАЭС, подчеркнули в компании.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о намерении баллотироваться на должность Генсека ООН в 2026 году, когда завершится срок Антониу Гутерреша. Он также отметил «паралич» Совбеза ООН.
россия манипулирует ядерной безопасностью, используя ЗАЭС для шантажа Европы. МИД призывает партнеров усилить давление для возвращения станции под контроль Украины.
МАГАТЭ опровергло сообщение о разливе топлива на ЗАЭС, но проверит топливные баки после получения доступа. Эксперты подтвердили, что дизель-генераторы могут работать в случае потери внешнего питания.
МИД Украины призвал МАГАТЭ проверить ситуацию на ЗАЭС после повреждения дизельного резервуара. Украина отмечает неспособность россии обеспечить безопасность станции.
Владимир Зеленский заявил, что ЗАЭС принадлежит Украине. Ее восстановление может длиться до 2,5 лет. Трамп предлагал помощь США в управлении станцией.
Президент заявил, что ему неизвестно, обсуждали ли Трамп и путин вопрос ЗАЭС. Украина не позволит, чтобы станция работала без ее участия, и рассчитывает на поддержку МАГАТЭ.
Китай, россия и Иран выступили за прекращение санкций во время ядерных переговоров в Пекине, после отклонения Ираном призыва Трампа к переговорам. Три страны подчеркнули важность прекращения санкций.
В Пекине собрались высокопоставленные чиновники Ирана, россии и Китая для обсуждения ядерной программы Тегерана. Китай выразил надежду, что встреча будет способствовать возобновлению дипломатических усилий.
Ситуация с ядерной и физической безопасностью на Запорожской АЭС остается неустойчивой. Команда МАГАТЭ почти каждый день слышала взрывы на разных расстояниях от площадки станции.
На заседании МАГАТЭ 47 государств-членов поддержали суверенитет Украины и осудили захват ЗАЭС Россией. Страны призвали РФ вывести военных с станции и прекратить атаки на ядерные объекты.
Герман Галущенко призвал предотвратить восстановление работы ЗАЭС под контролем России из-за угроз ядерной безопасности. Министр также поднял вопрос незаконной ротации экспертов МАГАТЭ на станции.
кремль предлагает сотрудничество американским компаниям на оккупированных территориях Украины в обмен на отмену санкций. москва также использует МАГАТЭ для легитимизации контроля над захваченными территориями.
Пожарные ликвидировали тлеющие огни на крыше Нового безопасного конфаймента ЧАЭС. МАГАТЭ подтверждает отсутствие повышения радиационного фона на станции.
Глава МАГАТЕ назвал изменение миссии на оккупированной ЗАЭС без согласия с Украиной "чрезвычайным исключением". Решение было принято из-за невозможности безопасно провести ротацию и необходимости защитить жизнь персонала.
Министр энергетики Украины направил письмо председателю МАГАТЭ о недопустимости ротации экспертов без согласования с Украиной. Галущенко отметил необходимость проведения ротаций через подконтрольные Украине территории.
россия нарушает права экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС, заставляя их находиться на станции около 80 дней под психологическим давлением. Оккупанты заблокировали законный маршрут эвакуации через подконтрольную Украине территорию.
На временно оккупированную Запорожскую АЭС прибыла новая мониторинговая миссия МАГАТЭ с тремя специалистами. Ротация наблюдателей была отложена почти на месяц из-за сложностей с безопасным проходом команды в условиях боевых действий.
На ЧАЭС продолжается ликвидация последствий удара российского дрона по защитному укрытию четвертого энергоблока. Команда МАГАТЭ подтверждает, что уровень радиации остается в норме, несмотря на серьезность инцидента.
Иран увеличил запасы урана, обогащенного до 60%, до 274,8 кг за последние три месяца. Этого количества может хватить для создания шести ядерных боеголовок, несмотря на заявления Тегерана о мирных целях программы.
Глава МИД Украины провел телефонные переговоры с гендиректором МАГАТЭ по ядерной безопасности. Обсудили срыв ротации на ЗАЭС и недавний удар по ЧАЭС, Сибига подчеркнул важность международной реакции.
США осуществили успешный тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с базы Ванденберг. Ракета преодолела 4200 миль до испытательного полигона на Маршалловых островах.
Команда МАГАТЭ не смогла провести запланированную ротацию на оккупированной Запорожской АЭС из-за атаки российским дроном 10 декабря. Новая группа экспертов должна была заменить коллег, которые находятся на станции уже два месяца.
Президент Украины заявил, что атака российского беспилотника на ЧАЭС не была случайной. По его словам, это сознательный сигнал от кремля, осуществленный в день открытия Мюнхенской конференции по безопасности.
После удара российского дрона по ЧАЭС уровень радиации остается в норме. Продолжается ликвидация последствий атаки с привлечением 85 спасателей и 18 единиц техники.
На Чернобыльской АЭС продолжается наблюдение за внешней обшивкой Арки НБК после удара дрона. Эксперты МАГАТЭ подтвердили, что радиационный фон не изменился, ситуация под контролем.
После удара российского беспилотника по конфайнменту ЧАЭС эксперты МАГАТЭ обнаружили значительные повреждения, включая отверстие 6 метров. Уровень радиации на объекте остается неизменным.
После удара вражеского беспилотника на ЧАЭС загорелась внешняя обшивка Арки нового безопасного конфайнмента. Пожар локализован, радиационный фон остается в норме.