Международное агентство по атомной энергии

Ротация МАГАТЭ на Запорожской АЭС до сих пор не состоялась из-за провокационных действий рф - регулятор

Команда МАГАТЭ не смогла провести запланированную ротацию на оккупированной Запорожской АЭС из-за атаки российским дроном 10 декабря. Новая группа экспертов должна была заменить коллег, которые находятся на станции уже два месяца.