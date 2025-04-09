Международное агентство по атомной энергии

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 25984 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Петр Котин заявил, что для безопасного перезапуска ЗАЭС необходим вывод войск рф и разминирование.

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Украина и Франция готовят проекты по возобновляемой энергетике в зоне отчуждения

Украина и Франция рассматривают возможность реализации проектов по возобновляемой энергетике в Чернобыльской зоне. Французские партнеры готовы помочь в восстановлении Арки НБК после атаки рф.

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В Энергоатоме отреагировали на слухи, что россия запускает оккупированную ЗАЭС

В Энергоатоме заявили, что слухи о запуске ЗАЭС – это попытка легитимизировать оккупацию станции. Только украинские специалисты имеют право управлять ЗАЭС, подчеркнули в компании.

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Глава МАГАТЭ Гросси "серьезно рассматривает" возможность баллотироваться на должность Генсека ООН

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о намерении баллотироваться на должность Генсека ООН в 2026 году, когда завершится срок Антониу Гутерреша. Он также отметил «паралич» Совбеза ООН.

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россия использует ЗАЭС как инструмент шантажа Европы - МИД Украины

россия манипулирует ядерной безопасностью, используя ЗАЭС для шантажа Европы. МИД призывает партнеров усилить давление для возвращения станции под контроль Украины.

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Дизель-генераторы на ЗАЭС работоспособны, но ситуация на станции сложная - Гросси

МАГАТЭ опровергло сообщение о разливе топлива на ЗАЭС, но проверит топливные баки после получения доступа. Эксперты подтвердили, что дизель-генераторы могут работать в случае потери внешнего питания.

Технологии • 28 марта, 08:57 • 22440 просмотра

Украина попросила МАГАТЭ выяснить ситуацию с дизельным резервуаром на ЗАЭС - Тихий

МИД Украины призвал МАГАТЭ проверить ситуацию на ЗАЭС после повреждения дизельного резервуара. Украина отмечает неспособность россии обеспечить безопасность станции.

Война • 27 марта, 16:01 • 24907 просмотра

До 2,5 лет необходимо, чтобы снова “поставить на ноги” ЗАЭС - Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что ЗАЭС принадлежит Украине. Ее восстановление может длиться до 2,5 лет. Трамп предлагал помощь США в управлении станцией.

Война • 25 марта, 18:46 • 21643 просмотра

“Мне об этом ничего не известно, но станция наша”: Зеленский о том, обсуждали ли Трамп и путин контроль над ЗАЭС

Президент заявил, что ему неизвестно, обсуждали ли Трамп и путин вопрос ЗАЭС. Украина не позволит, чтобы станция работала без ее участия, и рассчитывает на поддержку МАГАТЭ.

Война • 18 марта, 20:44 • 13340 просмотра

Иран, рф и Китай обсудили ядерные вопросы: призвали прекратить санкции после отказа Тегераном Трампу в переговорах

Китай, россия и Иран выступили за прекращение санкций во время ядерных переговоров в Пекине, после отклонения Ираном призыва Трампа к переговорам. Три страны подчеркнули важность прекращения санкций.

Новости Мира • 14 марта, 10:00 • 11820 просмотра

Иран, россия и Китай обсуждают ядерные вопросы Тегерана в Пекине

В Пекине собрались высокопоставленные чиновники Ирана, россии и Китая для обсуждения ядерной программы Тегерана. Китай выразил надежду, что встреча будет способствовать возобновлению дипломатических усилий.

Новости Мира • 14 марта, 05:53 • 14265 просмотра

Нестабильная ситуация с ядерной и физической ядерной безопасностью остается на ЗАЭС - МАГАТЭ

Ситуация с ядерной и физической безопасностью на Запорожской АЭС остается неустойчивой. Команда МАГАТЭ почти каждый день слышала взрывы на разных расстояниях от площадки станции.

Война • 13 марта, 13:53 • 14229 просмотра

47 стран МАГАТЭ осудили оккупацию россией Запорожской АЭС: что требуют

На заседании МАГАТЭ 47 государств-членов поддержали суверенитет Украины и осудили захват ЗАЭС Россией. Страны призвали РФ вывести военных с станции и прекратить атаки на ядерные объекты.

Война • 7 марта, 14:59 • 41791 просмотра

Необходимо предотвратить восстановление работы ЗАЭС под контролем России - Галущенко

Герман Галущенко призвал предотвратить восстановление работы ЗАЭС под контролем России из-за угроз ядерной безопасности. Министр также поднял вопрос незаконной ротации экспертов МАГАТЭ на станции.

Война • 6 марта, 11:37 • 13165 просмотра

кремль пытается использовать бизнес-стимулы в переговорах с США для легитимизации аннексированных территорий Украины - ISW

кремль предлагает сотрудничество американским компаниям на оккупированных территориях Украины в обмен на отмену санкций. москва также использует МАГАТЭ для легитимизации контроля над захваченными территориями.

Война • 6 марта, 03:12 • 20924 просмотра

На ЧАЭС потушили тлеющие огни после атаки дрона: что происходит на станции

Пожарные ликвидировали тлеющие огни на крыше Нового безопасного конфаймента ЧАЭС. МАГАТЭ подтверждает отсутствие повышения радиационного фона на станции.

Анонсы • 6 марта, 01:06 • 106184 просмотра

Никакой политики: Гросси объяснил ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС без согласия Украины

Глава МАГАТЕ назвал изменение миссии на оккупированной ЗАЭС без согласия с Украиной "чрезвычайным исключением". Решение было принято из-за невозможности безопасно провести ротацию и необходимости защитить жизнь персонала.

Война • 4 марта, 00:31 • 79425 просмотра

Украина будет требовать согласования ротации МАГАТЭ на ЗАЭС

Министр энергетики Украины направил письмо председателю МАГАТЭ о недопустимости ротации экспертов без согласования с Украиной. Галущенко отметил необходимость проведения ротаций через подконтрольные Украине территории.

политика • 3 марта, 14:07 • 30270 просмотра

В Центре стратегических коммуникаций объяснили: россия нарушает права экспертов МАГАТЭ и международные нормы

россия нарушает права экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС, заставляя их находиться на станции около 80 дней под психологическим давлением. Оккупанты заблокировали законный маршрут эвакуации через подконтрольную Украине территорию.

Война • 3 марта, 12:12 • 64151 просмотра

Новая миссия МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС после месячной задержки из-за боевых действий

На временно оккупированную Запорожскую АЭС прибыла новая мониторинговая миссия МАГАТЭ с тремя специалистами. Ротация наблюдателей была отложена почти на месяц из-за сложностей с безопасным проходом команды в условиях боевых действий.

Война • 1 марта, 22:30 • 74294 просмотра

На Чернобыльской АЭС продолжаются работы после попадания беспилотника

На ЧАЭС продолжается ликвидация последствий удара российского дрона по защитному укрытию четвертого энергоблока. Команда МАГАТЭ подтверждает, что уровень радиации остается в норме, несмотря на серьезность инцидента.

Война • 28 февраля, 11:00 • 28595 просмотра

Иран накопил рекордное количество высокообогащенного урана - МАГАТЭ

Иран увеличил запасы урана, обогащенного до 60%, до 274,8 кг за последние три месяца. Этого количества может хватить для создания шести ядерных боеголовок, несмотря на заявления Тегерана о мирных целях программы.

Новости Мира • 26 февраля, 15:31 • 20859 просмотра

Остановить ядерный шантаж россии: Сибига пообщался с гендеректором МАГАТЭ

Глава МИД Украины провел телефонные переговоры с гендиректором МАГАТЭ по ядерной безопасности. Обсудили срыв ротации на ЗАЭС и недавний удар по ЧАЭС, Сибига подчеркнул важность международной реакции.

Война • 21 февраля, 15:48 • 24153 просмотра

США успешно протестировали запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

США осуществили успешный тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с базы Ванденберг. Ракета преодолела 4200 миль до испытательного полигона на Маршалловых островах.

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Ротация МАГАТЭ на Запорожской АЭС до сих пор не состоялась из-за провокационных действий рф - регулятор

Команда МАГАТЭ не смогла провести запланированную ротацию на оккупированной Запорожской АЭС из-за атаки российским дроном 10 декабря. Новая группа экспертов должна была заменить коллег, которые находятся на станции уже два месяца.

Война • 17 февраля, 10:09 • 25344 просмотра

Зеленский: россия специально атаковала ЧАЭС

Президент Украины заявил, что атака российского беспилотника на ЧАЭС не была случайной. По его словам, это сознательный сигнал от кремля, осуществленный в день открытия Мюнхенской конференции по безопасности.

Война • 17 февраля, 02:01 • 33432 просмотра

Удар по ЧАЭС: в Миндовкилле рассказали об уровне радиации

После удара российского дрона по ЧАЭС уровень радиации остается в норме. Продолжается ликвидация последствий атаки с привлечением 85 спасателей и 18 единиц техники.

Общество • 16 февраля, 16:07 • 56101 просмотра

Спасатели продолжают ликвидацию последствий удара дрона по ЧАЭС

На Чернобыльской АЭС продолжается наблюдение за внешней обшивкой Арки НБК после удара дрона. Эксперты МАГАТЭ подтвердили, что радиационный фон не изменился, ситуация под контролем.

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МАГАТЭ сделало заявление по поводу удара российского дрона по ЧАЭС

После удара российского беспилотника по конфайнменту ЧАЭС эксперты МАГАТЭ обнаружили значительные повреждения, включая отверстие 6 метров. Уровень радиации на объекте остается неизменным.

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Возгорание заполнителя внешней обшивки Арки НБК на ЧАЭС удалось локализовать - Минприроды

После удара вражеского беспилотника на ЧАЭС загорелась внешняя обшивка Арки нового безопасного конфайнмента. Пожар локализован, радиационный фон остается в норме.

Общество • 14 февраля, 20:46 • 30831 просмотра