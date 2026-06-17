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СМИ обнародовали текст Меморандума о взаимопонимании между США и Ираном

Киев • УНН

 • 6038 просмотра

Меморандум предусматривает прекращение войны, снятие санкций и 300 миллиардов долларов для Ирана. У сторон есть 60 дней для достижения финального соглашения.

СМИ обнародовали текст Меморандума о взаимопонимании между США и Ираном

Телеканал Al Arabiya English обнародовал копию проекта Меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Об этом сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что документ содержит 14 пунктов и будет подписан в пятницу, 19 июня. По информации СМИ, Меморандум предусматривает, что:

  • Иран и США вместе со своими союзниками в текущей войне объявляют после подписания этого Меморандума о взаимопонимании о немедленном и окончательном прекращении войны на всех фронтах, включая Ливан, и обязуются, что отныне они не будут начинать никаких враждебных действий друг против друга и будут воздерживаться от угроз применения силы друг против друга;
    • Иран и США обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга, а также воздерживаться от вмешательства во внутренние дела друг друга;
      • Иран и США обязуются провести переговоры и достичь окончательного соглашения в течение максимального периода в 60 дней, который может быть продлен по взаимному согласию;

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        • немедленно после подписания Меморандума США снимают морскую блокаду и предотвращают любое вмешательство или препятствия против Ирана, а также восстанавливают движение транспорта в течение максимум 30 дней до его полной мощности; движение судов должно быть пропорциональным довоенному объему движения со стороны Ирана. США также обязуются вывести свои войска из окружающих районов в течение 30 дней;
          • после подписания Меморандума Иран немедленно примет меры для обеспечения восстановления движения торговых судов из Персидского залива в Оманский залив и в обратном направлении в течение 30 дней до довоенного объема, учитывая необходимость устранения технических препятствий и нейтрализации мин Ираном;
            • США обязуются вместе со своими региональными партнерами создать комплексный план, согласованный обеими сторонами, для восстановления и экономического развития Ирана, обеспечивая при этом финансирование в размере не менее 300 миллиардов долларов. Механизм реализации этого плана как части окончательного соглашения будет сформулирован в течение 60 дней;

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              • США обязуются прекратить, по графику, который будет согласован в рамках окончательного соглашения, все виды санкций, действующих в настоящее время против Ирана, включая резолюции Совета Безопасности ООН и Совета управляющих МАГАТЭ, а также все односторонние санкции США, как первичные, так и вторичные;
                • Иран никогда не будет производить ядерное оружие. Иран и США соглашаются, что судьба обогащенного материала и судьба всех других взаимосогласованных вопросов, связанных с ядерной энергией, включая ядерные потребности Ирана, будут надлежащим образом рассмотрены в окончательном соглашении;
                  • Иран и США соглашаются, что до достижения окончательного соглашения они сохранят статус-кво: Иран сохранит статус-кво в отношении своей ядерной программы, а Соединенные Штаты не будут вводить новых санкций против Ирана и не будут укреплять свои силы в регионе;

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                    • США обязуются, что сразу после подписания Меморандума и до даты отмены санкций Министерство финансов Соединенных Штатов будет выдавать разрешения на экспорт иранской сырой нефти, нефтехимической продукции и ее производных, а также всех связанных с этим услуг, включая банковские услуги, страхование, транспорт и т.д.;
                      • США обязуются, что с учетом прогресса переговоров по окончательному соглашению замороженные или ограниченные средства и активы Ирана будут высвобождены и полностью доступны. Эти средства, независимо от того, хранятся ли они на главном счету или перечислены, будут использованы для любого окончательного платежа бенефициару, определенному Центральным банком Ирана, и будут полностью доступны для использования. Соединенные Штаты обязуются выдавать все необходимые разрешения и лицензии на этом основании;
                        • Иран и США соглашаются, что будет создан механизм имплементации для надзора за успешным выполнением и будущими обязательствами по Финальному соглашению;

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                          • После подписания этого Меморандума и получения гарантий начала выполнения его статей 4, 5, 10 и 11, а также последующего выполнения этих шагов, Иран и США начнут переговоры по Финальному соглашению исключительно в отношении остальных статей;
                            • Финальное соглашение будет утверждено путем обязательной резолюции Совета Безопасности ООН.

                              Напомним

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