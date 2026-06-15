Трамп заявил о свободном выходе судов из Ормузского пролива после заявления Вэнса о подписании соглашения с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что суда начинают "свободно выходить" из Ормузского пролива, пишет УНН.

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"Корабли, многие из которых загружены нефтью, начинают выходить из Ормузского пролива. Они следуют по южной "магистрали", которая абсолютно безопасна, надежна и чиста. Есть также другие маршруты передвижения!!!", - написал Трамп в Truth Social.

Его заявление, отмечает CNN, прозвучало после того, как вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о подписании цифровым способом соглашения с Ираном.

Было несколько, иногда противоречивых, сообщений о том, когда пролив полностью снова откроется. Ранее Трамп заявлял, что пролив снова откроется в пятницу, после подписания соглашения в Швейцарии. Но в интервью программе Good Morning America, в понедельник утром по местному времени, Вэнс сказал: "Мы уже подписали соглашение в цифровом формате вчера".

Вэнс также заявил в понедельник, что обсуждение вопроса о постоянном проходе через Ормузский пролив без платы будет решено в рамках продолжения "технических переговоров".

Два полуофициальных иранских новостных агентства, связанных с Корпусом стражей исламской революции, сообщили в понедельник, что хотя Тегеран разрешит свободный транзит в течение 60-дневного периода, в течение которого пройдут дальнейшие переговоры, он планирует ввести сборы после этого периода.

А международная судоходная отрасль предупредила, что она "все еще считает очень рискованным для судов начинать транзит" через Ормузский пролив.

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