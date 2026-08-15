Что празднуют 15 августа в Украине и мире

15 августа мир отмечает Международный день бездомных животных и Всемирный день медового торта, а православные верующие по новому церковному календарю празднуют один из великих двунадесятых праздников — Успение Пресвятой Богородицы, пишет УНН.

Международный день бездомных животных (International Homeless Animals Day)

Важная экологическая и гуманитарная дата, которая отмечается ежегодно в третью субботу августа. Цель этого дня — привлечь внимание общества к проблеме бездомных кошек и собак, призвать к стерилизации, ответственному обращению с животными и поддержке приютов.

Всемирный день борьбы с шизофренией

Мероприятия, направленные на поддержку людей с психическими расстройствами и преодоление стигматизации в обществе.

День независимости Индии

Главный государственный праздник страны. 15 августа 1947 года была провозглашена независимость Индии от британского колониального господства и завершилась эпоха Британской Индии.

Индия увеличивает планы по добыче угля несмотря на глобальное падение спроса

День освобождения в Южной Корее (Кванбокчоль)

Национальный праздник в честь освобождения Кореи от японского колониального господства в 1945 году.

Национальный день в Лихтенштейне

Главный праздник княжества, который отмечается одновременно с Днём рождения князя и сопровождается массовыми гуляниями и фейерверками.

День медового торта (National Honey Cake Day)

Аппетитный гастрономический праздник, посвящённый традиционной выпечке с добавлением натурального мёда.

День релаксации

Прекрасный неофициальный праздник в разгар лета, который призывает остановить бешеный темп работы и посвятить день полному расслаблению, восстановлению сил и отдыху на природе.

Отдых летом - какие направления будут самыми доступными в августе 2026 года

Успение Пресвятой Богородицы (Первая Пречистая)

По новому календарю 15 августа отмечается один из важнейших христианских двунадесятых праздников, завершающий годовой круг великих церковных праздников (ранее он праздновался 28 августа). Он посвящён переходу Девы Марии в вечную небесную жизнь. В народе этот день называли "Первая Пречистая".

Считалось, что с этого дня начинается активная заготовка запасов на зиму, а также заготовка озимых. В церквях освящают семена и колоски нового урожая.

Для тех, кто придерживается старого календаря: 15 августа чтят память святого мученика Стефана, первомученика и архидиакона. В народе этот день называли "День Степана" или "Степаново сено". Крестьяне собирали последние летние травы и плели специальные "степановы венки", которыми украшали дома для защиты от болезней и нечистой силы.

россияне сожгли уникальную деревянную церковь XVIII века на Херсонщине