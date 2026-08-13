Индия увеличивает планы по добыче угля несмотря на глобальное падение спроса

Согласно новому отчету, в прошлом году было предложено достаточно новых проектов по добыче угля, чтобы увеличить мировые объемы его поставок на 2,5 млрд тонн в год. Это на 11% больше, чем годом ранее, несмотря на стабилизацию спроса на уголь. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Global Energy Monitor, неправительственная организация, установила, что Индия стала главным фактором роста числа предложений по открытию новых угольных шахт в 2025 году, несмотря на глобальное замедление темпов открытия шахт из-за падения спроса на это ископаемое топливо.

Рост почти полностью обеспечили штаты Джаркханд и Одиша, которые вдвое увеличили количество предложений по открытию новых угольных шахт в соответствии с амбициозным планом министерства угольной промышленности Индии нарастить добычу в стране.

Индия планирует увеличить добычу угля почти на 100 млн тонн — до 1,15 млрд тонн в 2025–2026 финансовом году. Это должно помочь удовлетворить растущий спрос страны на электроэнергию для поддержки экономического развития и противодействия волнам жары, которые из-за климатического кризиса стали сильнее и чаще.

Запланированное увеличение добычи происходит несмотря на признаки того, что мир постепенно отказывается от угля в пользу возобновляемой энергетики, отметили в Global Energy Monitor.

Предложения по открытию новых угольных шахт сокращались в годы после пандемии COVID-19, но в последнее время снова начали расти. Это вызывает опасения, что в будущем добыча может увеличиться, несмотря на сокращение числа новых шахт, вводимых в эксплуатацию.

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Согласно последнему отчету Global Energy Monitor, темпы запуска новых угольных проектов в последние годы стабильно снижались.

Организация установила, что в прошлом году начали работать новые угольные шахты с общей годовой мощностью добычи около 113 млн тонн. Это на 40% меньше, чем в 2024 году, который уже был самым низким за последнее десятилетие.

В значительной степени это произошло из-за сокращения числа новых шахт в Китае и Австралии — на 44% и 96% соответственно.

Global Energy Monitor предупредила, что рост числа новых проектов в Индии противоречит прогнозируемому Международным энергетическим агентством замедлению мирового спроса на уголь до конца десятилетия.

Согласно отдельному отчету аналитического центра Ember, в прошлом году ветровая и солнечная энергетика впервые превысили угольную генерацию в мировом энергобалансе. В организации назвали это "определяющим моментом" в борьбе с изменением климата.

По данным Ember, основной причиной роста производства электроэнергии из возобновляемых источников стали Китай и Индия, тогда как США и Европа продолжали в значительной степени зависеть от ископаемого топлива.

Тиффани Минс, старшая исследовательница Global Energy Monitor и соавтор отчета, заявила: "Экономическое обоснование расширения добычи угля становится все слабее, поскольку дешевая чистая энергия продолжает вытеснять уголь.

Вместо того чтобы закреплять дополнительную добычу угля на десятилетия вперед, правительства могут отменить проекты, которые остаются на стадии разработки, прежде чем они перейдут к строительству".

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