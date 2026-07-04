Индия продолжит расширять нефтеперерабатывающие мощности, несмотря на глобальный спад – Моди
Киев • УНН
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страна будет наращивать мощности по переработке нефти. Новый завод мощностью 180 тыс. баррелей в сутки стал первым за десятилетие.
Индия продолжит строить новые нефтеперерабатывающие заводы для обеспечения энергетической безопасности, даже несмотря на сокращение таких мощностей в США и Европе. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди во время открытия нового нефтеперерабатывающего завода в штате Раджастхан, сообщает Bloomberg, передает УНН.
По словам Моди, Индия и впредь будет наращивать собственные мощности по переработке нефти.
За последние пять десятилетий в США не было построено ни одного нового нефтеперерабатывающего завода, а мощности в Европе постоянно сокращаются. Индия же продолжит их расширять
Новый завод мощностью 180 тыс. баррелей в сутки стал первым новым НПЗ в Индии за последнее десятилетие. Предприятие также имеет нефтехимический комплекс мощностью 2,4 млн тонн в год. Стоимость проекта составила 8,3 млрд долларов.
По оценкам BloombergNEF, это может быть единственный новый нефтеперерабатывающий завод, введенный в эксплуатацию в мире в этом году.
Аналитики прогнозируют, что именно Индия станет мировым лидером по приросту нефтеперерабатывающих мощностей в 2026–2030 годах.
Мы ожидаем, что Индия обеспечит более 1 млн баррелей в сутки новых мощностей к концу десятилетия. Это составит почти четверть мирового прироста
Новый завод будет работать преимущественно на импортной нефти и производить дизельное топливо, бензин и нефтехимическую продукцию. Коммерческую эксплуатацию предприятие начало 22 июня.
После запуска нового НПЗ общая мощность нефтеперерабатывающей отрасли Индии вырастет примерно на 3,5% – до 5,4 млн баррелей в сутки. К концу десятилетия страна планирует увеличить этот показатель до 6,2 млн баррелей в сутки.
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