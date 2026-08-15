Зеленский подтвердил поражение с помощью "Фламинго" предприятия "роскосмоса" и не только
Киев • УНН
Украинские войска нанесли удары по центру «Прогресс» в Самарской области и аэродрому «Саваслейка». Также повреждён нефтяной объект в Усть-Луге.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение с применением ракет "Фламинго" одного из ключевых предприятий в составе "Роскосмоса" — центра "Прогресс" — на расстоянии около 900 километров, а также, среди прочего, российского аэродрома "Саваслейка", пишет УНН.
Сегодня есть новые весомые результаты наших дипстрайков. В Самарской области россии поражено одно из ключевых предприятий в составе "Роскосмоса" — центр "Прогресс", который занимался, в частности, производством электроники. Применялись ракеты "Фламинго", хорошее достижение. Расстояние от нашей границы — около 900 километров
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По его словам, это не всё.
Наши дальнобойные санкции также достигли аэродрома "Саваслейка", где базируются носители российских ракет, которые бьют по нашим городам и сёлам. Это около 700 километров от Украины
Как отметил Президент, "зафиксированы и необходимые нам повреждения нефтяного объекта на территории населённого пункта Усть-Луга. Расстояние — более 800 километров от нашей границы".
Он выразил благодарность "всем задействованным подразделениям за меткость". "Наш план дальнобойных санкций против россии за эту войну выполняется, и важно, чтобы российский военный потенциал уменьшался. Мир нужен, и в россии это должно быть видимым — конкретными повреждениями конкретных объектов. Слава Украине!" — подчеркнул Зеленский.