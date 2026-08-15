Лесной пожар в Германии охватил более 200 гектаров, эвакуированы тысячи людей

В земле Северный Рейн — Вестфалия лесной пожар в Гюртгенвальде распространился на более чем 200 гектаров, возможно увеличение площади до 300. Из-за возгорания эвакуированы более 2 тысяч человек, тушение осложняется отдельными очагами и ветром.