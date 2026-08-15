Лесной пожар в Германии охватил более 200 гектаров, эвакуированы тысячи людей

$44.700.0151.550.06
ukenru
20:59 • 13429 просмотра
Войска рф вышли из Днепропетровской области — Комитет офицеров РоссииPhoto
14 августа, 19:13 • 16980 просмотра
"С возвращением, полковник!" - в Киеве простились с Евгением КоновальцемVideo
14 августа, 17:29 • 19546 просмотра
Украина ввела санкции против причастных к незаконному вывозу зерна - Зеленский подписал указ
14 августа, 17:07 • 18306 просмотра
российский терминал "Шесхарис" на Чёрном море приостановил погрузку после атаки дронов - Reuters
14 августа, 15:07 • 24415 просмотра
путин хочет развалить НАТО и ЕС изнутри, ключевую роль он отвёл Молдове - NYT
14 августа, 13:43 • 26928 просмотра
В Болгарии военные обнаружили беспилотник на черноморских пляжах возле курортов
14 августа, 13:33 • 22338 просмотра
Зеленский провёл заседание Ставки: обсудили планы рф и контрмеры, дефициты и потребности в вооружении
Эксклюзив
14 августа, 12:27 • 20640 просмотра
Как отрастить длинные волосы: парикмахер назвала главные правила ухода
Эксклюзив
14 августа, 12:18 • 19410 просмотра
Останки Евгения Коновальца привезли в собор УГКЦ в КиевеPhoto
14 августа, 11:10 • 16921 просмотра
Аэропорт на Сицилии продлил приостановку работы из-за извержения Этны
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
0м/с
74%
751мм
Популярные новости
Пьяный офицер ТЦК избил солдата в Ивано-Франковской области, ему грозит до 12 лет - ГБРPhoto14 августа, 15:37 • 8232 просмотра
Экс-руководитель оккупированного Донецкого СИЗО получил подозрение в жестоком обращении с гражданскими14 августа, 16:09 • 4626 просмотра
фсб заказала убийство рэпера "Киевстонера" в Польше - СМИ14 августа, 16:24 • 5572 просмотра
Суд отправил за решётку оккупанта, который более двух месяцев насиловал женщину в Донецкой области - ОГП14 августа, 16:50 • 3698 просмотра
В Познани задержали двух женщин после нападения на украинцев возле кафе20:41 • 4756 просмотра
публикации
Украина передаст иностранным музеям российские Т-72: что известно о машине и сколько рф потеряла таких танковPhoto14 августа, 14:43 • 23076 просмотра
Как правильно заморозить ягоды на зиму: простые правила, чтобы надолго сохранить вкус и формуPhoto14 августа, 14:05 • 28442 просмотра
Куда сходить в Киеве на выходных 15–16 августаPhoto14 августа, 10:08 • 37354 просмотра
История и особенности финской кухни: что едят в стране тысячи озёрPhoto14 августа, 08:39 • 43831 просмотра
Аудит уголовных дел БЭБ должен стать следующим шагом перезагрузки органа14 августа, 06:25 • 46755 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Лавров Сергей Викторович
Биньямин Нетаньяху
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Польша
Донецкая область
Днепропетровская область
Румыния
Реклама
УНН Lite
Ви из BTS рассказал о потере слуха на одно ухо13 августа, 07:24 • 51803 просмотра
Трэвис Келси рассказал подробности свадьбы с Тейлор Свифт и назвал её лучшей ночью в жизниPhoto12 августа, 22:15 • 48057 просмотра
Рианна показала редкие фотографии со всеми тремя детьми на БарбадосеPhoto12 августа, 07:57 • 65634 просмотра
Криштиану Роналду женился на Джорджине Родригес после 10 лет отношенийPhoto11 августа, 20:18 • 59984 просмотра
Топ-7 лучших кремов для медовика и домашних десертовPhoto10 августа, 15:39 • 198819 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Хранитель
Социальная сеть
The New York Times

Лесной пожар в Германии охватил более 200 гектаров, эвакуированы тысячи людей

Киев • УНН

 • 516 просмотра

В земле Северный Рейн — Вестфалия лесной пожар в Гюртгенвальде распространился на более чем 200 гектаров, возможно увеличение площади до 300. Из-за возгорания эвакуированы более 2 тысяч человек, тушение осложняется отдельными очагами и ветром.

Лесной пожар в Германии охватил более 200 гектаров, эвакуированы тысячи людей

В немецкой земле Северный Рейн — Вестфалия бушует масштабный лесной пожар, который уже охватил более 200 гектаров. Об этом сообщает Tagesschau, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что пожар вспыхнул в Гюртгенвальде. По оценкам властей, площадь возгорания может увеличиться до 300 гектаров. Для сравнения: согласно статистике лесных пожаров Федерального министерства сельского хозяйства, за весь 2025 год в Северном Рейне — Вестфалии от пожаров пострадало около 52 гектаров.

Это четко показывает, что последствия изменения климата с полной силой обрушиваются на нас здесь

— заявил министр окружающей среды Северного Рейна — Вестфалии Оливер Кришер.

Издание указывает, что пожар остается сложным для тушения из-за большого количества отдельных очагов и переменчивого ветра. По словам представителей пожарной службы, операция может продлиться несколько дней. Из района уже эвакуировали более 2 тысяч человек. Причина возгорания пока неизвестна.

Напомним

Накануне французские власти эвакуировали 525 человек из деревни Люглон после того, как в юго-западном регионе Ланды вспыхнул лесной пожар. Очаг возгорания возник неподалеку от района, который уже пострадал от масштабных пожаров этим летом.

Лесной пожар в Хорватии обрушился на туристический город, 36 пострадавших14.08.26, 13:23 • 3254 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Новости МираПроисшествия
Пожары
Северный Рейн-Вестфалия