Лесной пожар в Германии охватил более 200 гектаров, эвакуированы тысячи людей
Киев • УНН
В земле Северный Рейн — Вестфалия лесной пожар в Гюртгенвальде распространился на более чем 200 гектаров, возможно увеличение площади до 300. Из-за возгорания эвакуированы более 2 тысяч человек, тушение осложняется отдельными очагами и ветром.
В немецкой земле Северный Рейн — Вестфалия бушует масштабный лесной пожар, который уже охватил более 200 гектаров. Об этом сообщает Tagesschau, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что пожар вспыхнул в Гюртгенвальде. По оценкам властей, площадь возгорания может увеличиться до 300 гектаров. Для сравнения: согласно статистике лесных пожаров Федерального министерства сельского хозяйства, за весь 2025 год в Северном Рейне — Вестфалии от пожаров пострадало около 52 гектаров.
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Издание указывает, что пожар остается сложным для тушения из-за большого количества отдельных очагов и переменчивого ветра. По словам представителей пожарной службы, операция может продлиться несколько дней. Из района уже эвакуировали более 2 тысяч человек. Причина возгорания пока неизвестна.
Напомним
Накануне французские власти эвакуировали 525 человек из деревни Люглон после того, как в юго-западном регионе Ланды вспыхнул лесной пожар. Очаг возгорания возник неподалеку от района, который уже пострадал от масштабных пожаров этим летом.
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