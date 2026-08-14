Суд отправил за решётку оккупанта, который более двух месяцев насиловал женщину в Донецкой области - ОГП

Суд приговорил к 12 годам лишения свободы российского военнослужащего, который более двух месяцев насиловал женщину в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

Прокуроры Донецкой областной прокуратуры доказали в суде вину российского военнослужащего, который в захваченном селе Покровского района в течение двух месяцев систематически насиловал 57-летнюю гражданскую женщину. За совершение военного преступления он приговорен к максимальному наказанию, предусмотренному ч. 1 ст. 438 УК Украины - 12 годам лишения свободы - говорится в сообщении.

50-летний житель Свердловской области рф до участия в войне против Украины в общей сложности провел 32 года в местах лишения свободы за грабежи и разбои. Контракт с российской армией он подписал, находясь в колонии, после чего стал стрелком 114-й отдельной мотострелковой бригады 51-й общевойсковой армии вс рф.

В сентябре 2025 года в составе малой пехотной группы военнослужащий проник в одно из сел Покровского района. Вместе с двумя другими российскими военнослужащими, которые также ранее были осуждены, он занял подвал частного дома. В этом же помещении от обстрелов укрывались двое местных жителей. Во время одной из российских атак гражданский мужчина погиб. Женщина осталась в небольшом подвале вместе с тремя вооруженными оккупантами.

В начале октября один из них начал совершать в отношении нее сексуальное насилие. Суд установил, что оно стало систематическим и продолжалось около двух месяцев. За отказ военнослужащий угрожал потерпевшей убийством. Все это время рядом находились еще двое российских военнослужащих, а сама женщина фактически была лишена возможности покинуть место пребывания или защитить себя. Издевательства прекратились в декабре, когда во время боевых действий украинские военнослужащие взяли россиянина в плен. Потерпевшая была освобождена - добавили в прокуратуре.

В суде обвиняемый отрицал свою причастность к преступлению. Вместе с тем прокуроры предоставили доказательства, которые суд признал достаточными для доказательства его вины в жестоком обращении с гражданским населением.

По результатам рассмотрения дела российскому военнослужащему назначено максимальное наказание — 12 лет лишения свободы.

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