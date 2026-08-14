В Болгарии военные обнаружили беспилотник на черноморских пляжах возле курортов
Киев • УНН
Специализированные команды ВМС Болгарии обнаружили разведывательный беспилотник и его фрагменты на пляжах возле Приморско и Лозенца. Обломки перевезли на военно-морские базы для исследования.
Специализированные команды ВМС Болгарии обнаружили разведывательный дрон и несколько его фрагментов на пляжах вблизи черноморских курортов Приморско и Лозенец в Болгарии, сообщает BGNES, пишет УНН.
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Военная операция была проведена для обеспечения безопасности туристов и морского судоходства в этом районе, пишет издание.
Власти страны, как указано, "получили сообщения о подозрительных обломках, выброшенных на берег в Приморско и вблизи села Лозенец на южном побережье Чёрного моря Болгарии". Специалисты ВМС страны осмотрели объекты и установили, что они являются частями разведывательного беспилотного летательного аппарата.
Чтобы устранить любой потенциальный риск для населения и судоходства, дрон и его фрагменты были перевезены на военно-морские базы в Варне и Бургасе для дальнейшего исследования. Операция проводилась в соответствии с установленными процедурами безопасности обращения с военной техникой.
Болгарские власти, как отмечается, продолжают следить за безопасностью в Чёрном море.
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