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В Болгарии военные обнаружили беспилотник на черноморских пляжах возле курортов

Киев • УНН

 • 2170 просмотра

Специализированные команды ВМС Болгарии обнаружили разведывательный беспилотник и его фрагменты на пляжах возле Приморско и Лозенца. Обломки перевезли на военно-морские базы для исследования.

В Болгарии военные обнаружили беспилотник на черноморских пляжах возле курортов
Фото: BGNES

Специализированные команды ВМС Болгарии обнаружили разведывательный дрон и несколько его фрагментов на пляжах вблизи черноморских курортов Приморско и Лозенец в Болгарии, сообщает BGNES, пишет УНН.

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Военная операция была проведена для обеспечения безопасности туристов и морского судоходства в этом районе, пишет издание.

Власти страны, как указано, "получили сообщения о подозрительных обломках, выброшенных на берег в Приморско и вблизи села Лозенец на южном побережье Чёрного моря Болгарии". Специалисты ВМС страны осмотрели объекты и установили, что они являются частями разведывательного беспилотного летательного аппарата.

Чтобы устранить любой потенциальный риск для населения и судоходства, дрон и его фрагменты были перевезены на военно-морские базы в Варне и Бургасе для дальнейшего исследования. Операция проводилась в соответствии с установленными процедурами безопасности обращения с военной техникой.

Болгарские власти, как отмечается, продолжают следить за безопасностью в Чёрном море. 

Силы обороны не направляли беспилотники в Болгарию, украинская сторона открыта к сотрудничеству в расследовании - посол10.08.26, 17:24 • 11103 просмотра

Юлия Шрамко

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