Аудит уголовных дел БЭБ должен стать следующим шагом перезагрузки органа

Перезагрузка Бюро экономической безопасности, которая продолжается после назначения в 2025 году нового директора Александра Цивинского, уже дала первый показательный результат. По словам самого руководителя БЭБ, первый этап аттестации не прошли 74% руководящего состава Бюро. Это лишь подтверждает, что запрос общества на аудит уголовных дел, расследуемых этим правоохранительным органом, вполне справедлив, пишет УНН.

"Завершился I этап аттестации руководителей. 12 человек успешно прошли аттестацию. Это перезагрузка 74% руководящего состава", – сообщил Цивинский.

Сейчас, по его словам, продолжается II этап. Из 915 работников проходной балл набрали 887 правоохранителей. После его завершения состоятся собеседования с комиссиями.

"Параллельно готовим четвертую волну: более 60 новых работников", - добавил Цивинский.

На практике это означает, что большинство руководителей, которые до этого определяли работу территориальных управлений и центрального аппарата БЭБ, не смогли подтвердить соответствие занимаемым должностям.

Само по себе кадровое обновление является позитивным сигналом, а Цивинский обещает, что перезагрузка не станет формальностью. Однако она порождает другой, не менее важный вопрос: если руководители, принимавшие ключевые управленческие решения, не соответствуют критериям новой системы, то насколько законными и обоснованными были решения, принятые под их руководством? А главное, что будет с уголовными делами, начатыми во время их каденции и на которые бизнес жалуется как на давление?

Логичным выходом из ситуации должен стать полный аудит резонансных уголовных производств, которые возбуждались и расследовались до перезагрузки БЭБ.

Проверить нужно не только людей, но и их решения

За последние два года БЭБ неоднократно становилось объектом критики со стороны бизнеса, юристов, профильных ассоциаций и экспертного сообщества.

Предметом критики были не отдельные решения, а системные подходы:

использование аналитических справок как фактического основания для начала уголовного преследования;

возбуждение уголовных производств несмотря на отсутствие согласованных налоговых обязательств;

игнорирование результатов документальных проверок Государственной налоговой службы;

проведение обысков и арестов имущества еще до установления какого-либо факта нарушения, что приводило к остановке работы предприятий и репутационным потерям компаний.

Такие решения невозможны без согласования руководителей следственных групп, контроль за которыми осуществляют руководители территориальных подразделений, которые в итоге не смогли сдать экзамены на профессиональную пригодность.

Поэтому очевидно, что такие дела нуждаются в аудите и в случае подтверждения их безосновательности – в закрытии в связи с отсутствием состава преступления.

Авиационные дела — показательный пример

Одним из наиболее ярких примеров, с которого мог бы начаться такой аудит, являются уголовные производства против украинских авиакомпаний.

В течение последних месяцев УНН подробно освещал эти дела, а десятки юристов, адвокатов, налоговых консультантов и представителей авиационной отрасли обращали внимание на многочисленные юридические пробелы в позиции БЭБ.

Речь идет об уголовных производствах, возбужденных из-за международного лизинга воздушных судов.

БЭБ изменило многолетний подход к применению налогового законодательства и начало утверждать, что платежи за аренду самолетов нерезидентам являются роялти, хотя ни налоговая практика, ни международные конвенции об избежании двойного налогообложения такого толкования не предусматривают. Официальным основанием для начала расследований стали идентичные аналитические выводы, которые БЭБ получило от налоговиков.

Именно это изменение подхода стало основанием для доначислений на миллионы и возбуждения уголовных производств против как минимум пяти украинских авиакомпаний - МАУ, "Авиакомпании Константа", "Урги", Н3Operations и "Скайлайн"

При этом эксперты неоднократно обращали внимание на ряд обстоятельств, ставящих под сомнение обоснованность таких дел.

Юристы и сертифицированные специалисты по налогообложению, анализировавшие эти уголовные производства, сразу обращали внимание на несколько принципиальных моментов.

В частности, они подчеркивали, что сама проблема возникла лишь в 2024 году после нового толкования налоговых норм, хотя правила налогообложения международного лизинга десятилетиями оставались неизменными. Также специалисты указывали на необходимость официального обобщающего налогового разъяснения Министерства финансов из-за отсутствия единого подхода государственных органов к применению законодательства. Отдельно подчеркивался приоритет международных конвенций над нормами внутреннего законодательства в сфере международного налогообложения.

Кроме того, в Государственной налоговой службе сообщили, что авиакомпании прошли налоговые проверки, и нарушение в налогообложении лизинга воздушных судов было выявлено лишь у одной авиакомпании, остальные авиаперевозчики замечаний не получили.

По мнению юристов, результаты комплексных документальных проверок ГНС должны были бы стать одними из ключевых доказательств в таких уголовных производствах. А игнорирование выводов налоговой без появления новых доказательств или новых обстоятельств ставит под сомнение обоснованность самого уголовного преследования.

Особое внимание юристы обращают на судебную практику, которая неоднократно подчеркивала: уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов невозможна без надлежащим образом согласованного налогового обязательства. Более того, уже имеется около десятка судебных решений различных инстанций, указывающих на то, что лизинг транспорта нельзя трактовать как роялти.

Несмотря на это, расследования продолжались.

Без аудита перезагрузки не будет

История с делами против авиакомпаний демонстрирует, почему перезагрузка БЭБ не может ограничиться лишь кадровыми изменениями. Если большинство руководителей, принимавших решения об открытии и сопровождении резонансных уголовных производств, не прошло аттестацию, государство должно дать ответ и на другой вопрос — были ли законными и обоснованными решения, которые они принимали.

Именно поэтому независимый аудит уголовных дел БЭБ должен стать следующим этапом реформы органа. В первую очередь проверки требуют производства, в отношении которых уже существуют многочисленные замечания юристов, противоречивая судебная практика и признаки возможного использования уголовного процесса как инструмента давления на бизнес. Только так перезагрузка БЭБ станет не формальной сменой руководителей, а реальной реформой, способной восстановить доверие бизнеса к правоохранительной системе и гарантировать, что подобные практики больше не повторятся.