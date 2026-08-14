В Черкасской области мужчину с отсрочкой похитили и вывезли за 140 км — Лубинец
Киев • УНН
Мужчину с законной отсрочкой задержали и вывезли за 140 км от дома. Омбудсмен сообщает об угрозах оружием и принуждении к ВЛК.
В Черкасской области мужчину с законной отсрочкой в связи с уходом за отцом задержали и вывезли на 140 км от дома. Об этом сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует УНН.
Детали
По его словам, мужчина шёл на работу, когда, по его словам, рядом с ним остановился автомобиль.
Из него вышли мужчины в военной форме, заломили ему руки, надели наручники и повезли в неизвестном направлении. Мужчина успел лишь позвонить отцу и сказать: "Меня похитили"
Он добавил, что через два часа мужчина оказался примерно в 140 километрах от дома — без еды, денег и личных вещей.
Далее — ещё более серьёзные утверждения. Мужчина сообщает об угрозах с применением оружия, физическом давлении и принуждении к прохождению ВЛК. Но уже сейчас очевидно главное: мужчина имел законную отсрочку и осуществлял уход за отцом!
Он резюмировал, что это не единственный подобный случай, зафиксированный в Черкасской области.
Напомним
ГБР установило ещё четырёх сотрудников районного ТЦК в Одесской области, причастных к незаконному удержанию и насилию. Общее количество подозреваемых возросло до 13 человек.
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