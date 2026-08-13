В разведке заявили, что россия форсирует создание "теневого флота" СПГ

россия ускоряет создание "теневого флота" для перевозки сжиженного природного газа, готовясь к полному запрету Европейского союза на импорт российского СПГ, который вступит в силу 1 января 2027 года. Кремль скупает на вторичном рынке старые газовозы и вводит в эксплуатацию первые суда собственного производства, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.

Детали

Как отмечают в разведке, более 65% российского производства СПГ приходится на проекты "Новатэка" — "Ямал СПГ" и находящийся под санкциями "Арктик СПГ-2", еще около 30% дает "Сахалин-2" от "Газпрома". Основным покупателем продукции "Арктик СПГ-2" остается Китай: по оценкам экспертов, грузы перевозят 11 судов средним возрастом около десяти лет.

В отличие от нефтяного "теневого флота", насчитывающего более тысячи судов, аналог для СПГ строить значительно сложнее из-за высокой технологичности криогенных газовозов, способных удерживать газ в жидком состоянии при температуре около –162 °C. Строительство одного современного танкера стоит до 300 млн долларов США, поэтому москва вместо этого скупает суда возрастом более 19 лет, которые мировые судоходные компании уже выводят из эксплуатации.

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За последние полгода флот пополнили как минимум восемь подержанных газовозов и два новых судна с верфи "Звезда" в Большом Камне (Приморский край). Большинство оформлено на связанные с россией компании из Дубая, Гонконга и Сингапура. В целом в 2026 году численность "теневого флота" СПГ-танкеров выросла до 25 единиц — среди идентифицированных судов Kosmos, Orion, Merkuriy, Luch, Arctic Express, Avacha, Chaivo, а также новые Aleksey Kosygin и Konstantin Posiet.

В разведке добавляют, что на верфи "Звезда" строят еще четыре газовоза, однако санкции сдерживают развитие отрасли: у южнокорейской Hanwha Ocean заблокированы шесть готовых газовозов ледового класса Arc7 для арктических проектов Кремля.

"Теневой флот" позволит россии лишь частично смягчить последствия запрета ЕС. Полноценно перенаправить поставки в Азию помешают нехватка пригодных судов, сезонность арктической навигации и дефицит газовозов ледового класса. После введения полноценного эмбарго "Новатэк" рискует накопить нереализованную продукцию, сократить производство или продавать СПГ со значительными скидками, — но это лишь укрепит переговорные позиции Китая и других азиатских покупателей — говорится в сообщении.

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