В разведке заявили, что россия форсирует создание "теневого флота" СПГ

$44.710.1551.620.14
ukenru
13:12 • 2204 просмотра
В Еврокомиссии заявили, что призвали страны ЕС передать Украине ракеты для Patriot из своих запасов
11:50 • 8312 просмотра
Украинские операторы дронов победили американских военных на учениях в Германии — WSJ
11:08 • 7446 просмотра
Разведка США предупредила Европу о гибридной атаке РФ на страны Балтии и Польшу — Bloomberg
Эксклюзив
09:59 • 16976 просмотра
Как производители оружия становятся технологическими партнёрами украинской армии
09:19 • 26909 просмотра
Подделывают ли медицинские документы в клинике Odrex — история пациента
Эксклюзив
07:54 • 20649 просмотра
БЭБ открывает дела на основании аналитических справок: адвокат предупредил о рисках злоупотреблений
Эксклюзив
13 августа, 07:11 • 36499 просмотра
Как правильно хранить мёд, чтобы он не портился: советы техника-пчеловода
13 августа, 06:59 • 19430 просмотра
Сенаторы требуют от администрации Трампа объяснить 17-месячную паузу в санкциях против рф
13 августа, 06:16 • 16735 просмотра
рф ударила реактивным "шахедом" по поезду в Одесской области: погибли машинист и помощник
13 августа, 05:29 • 18005 просмотра
Зеленский: 5% ракет для Patriot от США позволят пережить зиму, 10% - уничтожить всю российскую баллистику
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+23°
3м/с
38%
753мм
Популярные новости
Что празднуют 13 августа в Украине и мире13 августа, 04:00 • 17730 просмотра
Кто заменит Кэролайн Ливитт на посту пресс-секретаря Трампа13 августа, 04:45 • 12909 просмотра
Ви из BTS рассказал о потере слуха на одно ухо13 августа, 07:24 • 21552 просмотра
Румыния поднимала F-16 из-за дронов во время атаки рф на Украину, зафиксировала залёт в воздушное пространство07:43 • 6600 просмотра
"Я не понимаю, какова позиция Федорова. Он должен определиться!", — «азовец», ветеран российско-украинской войны «Тавр»09:12 • 9392 просмотра
публикации
Как очистить кэш на Android: пошаговая инструкция13:22 • 774 просмотра
Подделывают ли медицинские документы в клинике Odrex — история пациента09:19 • 26904 просмотра
Как правильно хранить мёд, чтобы он не портился: советы техника-пчеловода
Эксклюзив
13 августа, 07:11 • 36495 просмотра
Лига конференций: "Динамо" поборется с "Карабахом" за выход в следующую стадиюPhotoVideo12 августа, 15:42 • 38561 просмотра
Клуб избранных: какие страны имеют собственные баллистические ракеты12 августа, 14:14 • 58413 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Блогеры
Дмитрий Говсеев
Жданов Олег
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Европа
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Ви из BTS рассказал о потере слуха на одно ухо13 августа, 07:24 • 21667 просмотра
Трэвис Келси рассказал подробности свадьбы с Тейлор Свифт и назвал её лучшей ночью в жизниPhoto12 августа, 22:15 • 23677 просмотра
Рианна показала редкие фотографии со всеми тремя детьми на БарбадосеPhoto12 августа, 07:57 • 42249 просмотра
Криштиану Роналду женился на Джорджине Родригес после 10 лет отношенийPhoto11 августа, 20:18 • 37641 просмотра
Топ-7 лучших кремов для медовика и домашних десертовPhoto10 августа, 15:39 • 173632 просмотра
Актуальное
Техника
Дія (сервис)
MIM-104 Patriot
Дассо Мираж 2000
Крылатая ракета

В разведке заявили, что россия форсирует создание "теневого флота" СПГ

Киев • УНН

 • 916 просмотра

россия скупает старые газовозы и строит новые для обхода эмбарго ЕС на импорт СПГ. Флот вырос до 25 судов, но эксперты сомневаются в его эффективности.

В разведке заявили, что россия форсирует создание "теневого флота" СПГ

россия ускоряет создание "теневого флота" для перевозки сжиженного природного газа, готовясь к полному запрету Европейского союза на импорт российского СПГ, который вступит в силу 1 января 2027 года. Кремль скупает на вторичном рынке старые газовозы и вводит в эксплуатацию первые суда собственного производства, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.

Детали

Как отмечают в разведке, более 65% российского производства СПГ приходится на проекты "Новатэка" — "Ямал СПГ" и находящийся под санкциями "Арктик СПГ-2", еще около 30% дает "Сахалин-2" от "Газпрома". Основным покупателем продукции "Арктик СПГ-2" остается Китай: по оценкам экспертов, грузы перевозят 11 судов средним возрастом около десяти лет.

В отличие от нефтяного "теневого флота", насчитывающего более тысячи судов, аналог для СПГ строить значительно сложнее из-за высокой технологичности криогенных газовозов, способных удерживать газ в жидком состоянии при температуре около –162 °C. Строительство одного современного танкера стоит до 300 млн долларов США, поэтому москва вместо этого скупает суда возрастом более 19 лет, которые мировые судоходные компании уже выводят из эксплуатации.

ЕС усиливает давление на российский теневой флот, задержан танкер - Каллас22.07.26, 15:24 • 4662 просмотра

За последние полгода флот пополнили как минимум восемь подержанных газовозов и два новых судна с верфи "Звезда" в Большом Камне (Приморский край). Большинство оформлено на связанные с россией компании из Дубая, Гонконга и Сингапура. В целом в 2026 году численность "теневого флота" СПГ-танкеров выросла до 25 единиц — среди идентифицированных судов Kosmos, Orion, Merkuriy, Luch, Arctic Express, Avacha, Chaivo, а также новые Aleksey Kosygin и Konstantin Posiet.

В разведке добавляют, что на верфи "Звезда" строят еще четыре газовоза, однако санкции сдерживают развитие отрасли: у южнокорейской Hanwha Ocean заблокированы шесть готовых газовозов ледового класса Arc7 для арктических проектов Кремля.

"Теневой флот" позволит россии лишь частично смягчить последствия запрета ЕС. Полноценно перенаправить поставки в Азию помешают нехватка пригодных судов, сезонность арктической навигации и дефицит газовозов ледового класса. После введения полноценного эмбарго "Новатэк" рискует накопить нереализованную продукцию, сократить производство или продавать СПГ со значительными скидками, — но это лишь укрепит переговорные позиции Китая и других азиатских покупателей 

— говорится в сообщении.

У берегов Омана расширяется разлив нефти с санкционного танкера "теневого флота" РФ01.08.26, 03:56 • 3816 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Санкции
Война в Украине
Газпром
Дубай
Европейский Союз
Гонконг
Сингапур
Китай