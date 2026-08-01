У берегов Омана расширяется разлив нефти с санкционного танкера "теневого флота" РФ
Киев • УНН
У побережья Омана расширяется разлив нефти с санкционного танкера Caroline Bezengi, перевозившего российскую нефть. Экологи предупреждают о риске масштабного загрязнения из-за пробитого резервуара и сезона муссонов.
У побережья Омана продолжает распространяться разлив нефти с санкционного танкера Caroline Bezengi, перевозившего российскую нефть. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки и данные специалистов по судоходству, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
По данным агентства, танкер загрузил российскую нефть в порту Новороссийск перед последним рейсом. О проблемах на борту впервые сообщили 8 июня вблизи йеменского порта Мукалла. По предварительным оценкам источников в сфере морской безопасности, на судне произошел взрыв.
На спутниковых снимках от 28 июля видно темное нефтяное пятно вблизи танкера и следы загрязнения, простирающиеся в сторону острова Аль-Киблия, расположенного в охраняемой морской зоне у побережья Омана.
Экологи предупреждают о риске масштабного загрязнения
Более темные нефтяные пятна свидетельствуют о том, что по крайней мере один из резервуаров для хранения сырой нефти, похоже, пробит, и с судна вытекает нефть
По его словам, сезон муссонов, который сейчас длится в регионе, может значительно ускорить распространение нефтяного пятна.
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Reuters подтвердило, что судно на спутниковых снимках является именно Caroline Bezengi, сравнив его конструкцию и окраску с архивными фотографиями. Танкер находится под санкциями Европейского Союза и Великобритании из-за вероятной перевозки российской нефти.
Эксперты по судоходству также отмечают, что судно, вероятно, получило сильный крен, а некоторые морские источники не исключают, что танкер может разломиться, что существенно увеличит масштабы экологической катастрофы.
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