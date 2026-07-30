Судоходство через Ормузский пролив остается на исторически низком уровне
Киев • УНН
За последние сутки через Ормузский пролив прошли лишь 14 судов, тогда как до конфликта было около 120. Судоходные компании ищут альтернативные маршруты из-за угроз безопасности.
Интенсивность судоходства через Ормузский пролив и пролив Баб-эль-Мандеб остается значительно ниже обычного уровня на фоне конфликта между США и Ираном и угроз безопасности морской торговли в регионе. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.
Детали
По данным сервиса MarineTraffic, за последние сутки через Ормузский пролив прошли как минимум 14 коммерческих судов. Из них восемь судов, в том числе пять грузовых и три танкера, вошли в Персидский залив, а еще шесть, среди которых пять грузовых судов и один танкер, направились в Оманский залив.
Для сравнения, до начала войны между США и Ираном через Ормузский пролив в среднем проходило около 120 судов в сутки.
Судоходные компании ищут альтернативные маршруты
За аналогичный период через пролив Баб-эль-Мандеб прошли 37 коммерческих судов. В Красное море вошли 19 судов, среди которых 14 грузовых и пять танкеров, тогда как в направлении Аденского залива проследовали 18 судов, в том числе 13 грузовых и пять танкеров.
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CNN отмечает, что судоходные компании продолжают искать альтернативные маршруты для перевозки нефти после того, как поддерживаемые Ираном хуситы начали представлять угрозу для судоходства в районе Баб-эль-Мандебского пролива.
По данным телеканала, транзит через Баб-эль-Мандеб сократился примерно на 22%, тогда как движение судов через Ормузский пролив остается на исторически низком уровне.
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