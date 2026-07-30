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"Теперь наша очередь": Трамп после перехвата иранской атаки пригрозил нанести мощный удар

Киев • УНН

 • 3841 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что США готовят ответ на попытку Ирана атаковать американских военных. Он подчеркнул, что теперь "наша очередь" нанести мощный удар, несмотря на извинения Ирана.

"Теперь наша очередь": Трамп после перехвата иранской атаки пригрозил нанести мощный удар

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовят ответ на попытку Ирана атаковать американских военных, подчеркнув, что теперь "наша очередь" нанести удар. Об этом он сказал журналистам в Овальном кабинете, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

По данным американских военных, ночью Иран выпустил ракеты по позициям США на Ближнем Востоке, однако все они были перехвачены.

Мы будем очень сильно их бить, потому что это наша очередь. Они знают, что это произойдет

– заявил Трамп.

По словам президента США, иранская сторона якобы просила Вашингтон не наносить ответный удар, однако это не изменит намерений американской стороны.

Они все же попытались, так что теперь наша очередь. Мы увидим, достигнем ли мы какого-то соглашения. Но мы собираемся нанести им очень сильный удар

– сказал Трамп.

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Позже Трамп предположил, что атаку могли совершить представители другой группы в иранском руководстве, а не те чиновники, с которыми США ведут переговоры.

Это была другая группа, не та, с которой мы имеем дело. Они уже извинились, но, знаете, нам нужно их немного ударить

– отметил он.

Тем временем иранское государственное агентство IRNA со ссылкой на заместителя губернатора провинции Маркази Хасана Гамари сообщило, что в результате авиаударов США и Саудовской Аравии по территории Ирака погибли четверо членов Корпуса стражей исламской революции. По словам чиновника, они находились в провинции Дияла, где обеспечивали безопасность паломнических мероприятий Арбаин.

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Степан Гафтко

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