"Теперь наша очередь": Трамп после перехвата иранской атаки пригрозил нанести мощный удар

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовят ответ на попытку Ирана атаковать американских военных, подчеркнув, что теперь "наша очередь" нанести удар. Об этом он сказал журналистам в Овальном кабинете, сообщает CNN, пишет УНН.

По данным американских военных, ночью Иран выпустил ракеты по позициям США на Ближнем Востоке, однако все они были перехвачены.

Мы будем очень сильно их бить, потому что это наша очередь. Они знают, что это произойдет

По словам президента США, иранская сторона якобы просила Вашингтон не наносить ответный удар, однако это не изменит намерений американской стороны.

Они все же попытались, так что теперь наша очередь. Мы увидим, достигнем ли мы какого-то соглашения. Но мы собираемся нанести им очень сильный удар

США ввели санкции против иранских фирм, обвиняемых в поддержке рэкета в Ормузском проливе - СМИ

Позже Трамп предположил, что атаку могли совершить представители другой группы в иранском руководстве, а не те чиновники, с которыми США ведут переговоры.

Это была другая группа, не та, с которой мы имеем дело. Они уже извинились, но, знаете, нам нужно их немного ударить