Вооружённые силы Украины получили первые немецкие гусеничные боевые машины пехоты KF41 Lynx, которые относятся к новому поколению бронетехники и потенциально способны поражать даже воздушные цели. В то же время соседняя Румыния заказала почти 300 таких машин, что может повлиять на дальнейшие поставки этой техники Украине, сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Первые KF41 Lynx уже находятся на вооружении 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ. О появлении этих бронемашин у украинских военных стало известно в ноябре 2026 года.

Что известно о новейшей немецкой БМП

KF41 Lynx (в переводе — "Рысь") разработал немецкий оборонный концерн Rheinmetall, который впервые представил машину в 2018 году.

Бронемашина рассчитана на экипаж из 3 человек и может перевозить до 8 военнослужащих десанта. Она имеет модульную конструкцию, современную цифровую электронику, автоматизированные системы управления и многоуровневую броневую защиту.

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Конструкция Lynx предусматривает возможность установки систем активной защиты, дополнительного бронирования и интеграции нового оборудования. В зависимости от комплектации машина также потенциально может бороться с беспилотниками, в частности типа "Шахед".

На базе Lynx производитель также может создавать санитарные, разведывательные, командно-штабные машины и самоходные миномёты.

Румыния заказала почти 300 таких бронемашин

Румыния дополнительно заказала 66 машин KF41 Lynx общей стоимостью 738 млн евро. С учётом предыдущего заказа на 232 единицы румынская армия должна получить 298 бронемашин до 2030 года.

По оценке Defense Express, румынский контракт может способствовать появлению ремонтной и сервисной инфраструктуры для украинских Lynx в соседней стране. В то же время крупный заказ Румынии потенциально может ограничить объёмы поставок этих бронемашин Украине в ближайшие годы.

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