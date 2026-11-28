Збройні сили України отримали перші німецькі гусеничні бойові машини піхоти KF41 Lynx, які належать до нового покоління бронетехніки та потенційно здатні уражати навіть повітряні цілі. Водночас сусідня Румунія замовила майже 300 таких машин, що може вплинути на подальші постачання цієї техніки Україні, повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

Перші KF41 Lynx вже перебувають на озброєнні 21-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Про появу цих бронемашин в українських військових стало відомо у листопаді 2026 року.

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KF41 Lynx (у перекладі – "Рись") розробив німецький оборонний концерн Rheinmetall, який вперше представив машину у 2018 році.

Бронемашина розрахована на екіпаж із 3 осіб та може перевозити до 8 військовослужбовців десанту. Вона має модульну конструкцію, сучасну цифрову електроніку, автоматизовані системи управління та багаторівневий броньовий захист.

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Конструкція Lynx передбачає можливість встановлення систем активного захисту, додаткового бронювання та інтеграції нового обладнання. Залежно від комплектації машина також потенційно може боротися з безпілотниками, зокрема типу "Шахед".

На базі Lynx виробник також може створювати санітарні, розвідувальні, командно-штабні машини та самохідні міномети.

Румунія замовила майже 300 таких бронемашин

Румунія додатково замовила 66 машин KF41 Lynx загальною вартістю 738 млн євро. З урахуванням попереднього замовлення на 232 одиниці румунська армія має отримати 298 бронемашин до 2030 року.

За оцінкою Defense Express, румунський контракт може сприяти появі ремонтної та сервісної інфраструктури для українських Lynx у сусідній країні. Водночас велике замовлення Румунії потенційно може обмежити обсяги постачання цих бронемашин Україні протягом найближчих років.

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