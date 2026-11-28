Президент США Дональд Трамп назвав безглуздою ситуацію, за якої росія має 48 криголамів, тоді як Сполучені Штати, за його словами, лише 1, та нагадав про плани замовити 14 нових суден. Про це він заявив під час телефонної розмови з американськими військовослужбовцями з нагоди Дня подяки, пише УНН.

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У нас один на всю країну. У росії їх 48, а у нас один. І це просто безглуздо – заявив американський президент.

За словами Трампа, Сполучені Штати протягом останніх 50 років не побудували жодного нового криголама.

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Трамп нагадав, що вже розпорядився замовити 14 нових криголамів, до будівництва яких планують залучити Фінляндію, яка має значний досвід у виробництві суден для роботи в полярних регіонах.

Наразі єдиним діючим важким полярним криголамом США залишається Polar Star, який ввели в експлуатацію у 1976 році. Інший важкий криголам, Polar Sea, не використовують із 2010 року через серйозну несправність двигуна.

Водночас американська берегова охорона також має криголами середнього класу, які не врахував Трамп у своєму порівнянні.

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