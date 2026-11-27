Президент США Дональд Трамп прокоментував свої слова минулого тижня, назвавши главу кремля володимира путіна своїм "другом", а напередодні вказав на російську військову агресію і те, як просив припинити це, пише УНН.

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"Можна сказати обидві речі, але послухайте, ви повинні зрозуміти дещо: ми хочемо укласти угоду, ми хочемо припинити вбивства. Я міг би сказати: "Він не друг", або: "Я хочу укласти угоду". Я маю укласти угоду, вони втрачають 25 000 людей на місяць. Я міг би прийти і сказати: "Ви мені не подобаєтесь", і тоді у нас виникне та сама проблема, що у нас є із Зеленським і путіним. Знаєте, у них найбільша проблема в цьому врегулюванні полягає в тому, що є два лідери, які справді ненавидять один одного. Тож, коли я йду і стається, що з ним ладнаю, я знаю його вже давно", - сказав Трамп журналістам 26 листопада.

На уточнення, що його "тон звучить трохи жорсткіше цього тижня щодо путіна", Трамп зазначив: "Не знаю, чи було жорсткіше".

"Я той, хто запровадив величезні податки та санкції проти росії. Ні, я був дуже жорстким щодо росії. Але я хочу укласти угоду, якщо ми можемо її укласти. І я думаю, що, знаєте, я вів переговори все своє життя. (...) Я міг би зайти і сказати протилежне, і ні до чого не дійти", - вказав Трамп.

Нагадаємо

Зустріч президента США Дональда Трампа, російського диктатора володимира путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна в Шеньчжені викликала бурхливу і неоднозначну реакцію на Заході. Європейські політики розкритикували спроби представити саміт як історичну подію, а американські сенатори застерегли Трампа від дружби з геополітичними суперниками США.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на публікацію американського президента Дональда Трампа, у якій той назвав володимира путіна своїм другом, наголосивши, що такі заяви завдають болю родинам загиблих українців.

Зеленський порівняв слова Трампа про дружбу з путіним із заявою про дружбу з Гітлером