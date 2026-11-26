Український ринок корпоративних облігацій демонструє стрімке зростання. За січень-серпень 2026 року бізнес зареєстрував закриті випуски таких цінних паперів на близько 19 млрд грн, що вп'ятеро більше, ніж за аналогічний період минулого року. Окремі компанії пропонують інвесторам дохідність понад 20% річних, а мінімальна сума вкладень у деяких випадках становить лише тисячу гривень. Однак через особливості оподаткування та підвищені ризики корпоративні облігації не завжди є вигіднішими за державні цінні папери.

УНН розібрався, як працює цей інструмент інвестування, скільки на ньому можна заробити та що необхідно враховувати перед придбанням облігацій.

Український бізнес активніше залучає гроші через облігації

Після кількох років обмеженої активності ринок корпоративних облігацій в Україні почав демонструвати суттєве пожвавлення. Цей інструмент дозволяє підприємствам залучати фінансування для розвитку бізнесу, поповнення обігових коштів, реалізації інвестиційних проєктів та рефінансування боргових зобов'язань.

Згідно зі звітом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), у 2024 році обсяг зареєстрованих гривневих випусків корпоративних облігацій становив 5,08 млрд грн. Крім того, за даними інвестиційного порталу InVenture, у 2025 році обсяг зареєстрованих випусків становив близько 4,7 млрд грн, тоді як лише за січень-серпень 2026 року обсяг закритих випусків досяг 19 млрд грн.

Зросла й активність торгів корпоративними облігаціями. Якщо за весь 2025 рік їхній обсяг становив близько 8 млрд грн, то за перші вісім місяців 2026 року - 12,3 млрд грн.

Попри це, корпоративні облігації залишаються відносно невеликим сегментом українського ринку капіталу. На них припадає близько 1,2% обсягу торгів цінними паперами, тоді як на облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) - близько 80%. Крім того, збільшення обсягів зареєстрованих випусків не тотожне аналогічному зростанню інвестицій серед українців. Значна частина корпоративних облігацій розміщується серед обмеженого кола інвесторів, зокрема банків, фінансових компаній та інвестиційних фондів.

Що таке корпоративні облігації та як вони працюють

Корпоративні облігації - це боргові цінні папери, які випускають підприємства для залучення фінансування. Купуючи облігацію, інвестор позичає компанії гроші на визначений строк. Натомість підприємство бере на себе зобов'язання повернути номінальну вартість цінного паперу та виплатити передбачений умовами випуску дохід. На відміну від власника акцій, власник облігацій не отримує частку в бізнесі та не бере участі в управлінні компанією. Він - лише кредитор певного підприємства чи компанії.

Номінальна вартість облігації визначає суму основного боргу, купонна ставка - розмір відсоткових виплат, а дохідність до погашення враховує також ціну придбання паперу та майбутні платежі.

Облігації можуть бути гривневими або валютними, з фіксованою чи змінною відсотковою ставкою, забезпеченими заставою або незабезпеченими. В останньому випадку повернення коштів залежить передусім від фінансової спроможності емітента.

Чому корпоративні облігації стають привабливішими для українців

У першу чергу справа в потенційно вищій дохідності порівняно з банківськими депозитами. В умовах інфляції та економічної невизначеності цей інструмент дозволяє розширити можливості для збереження заощаджень. Сприяє розвитку роздрібного сегмента й цифровізація фінансових послуг. Окремі випуски облігацій сьогодні можна придбати через мобільні застосунки, а для початку інвестування достатньо відносно невеликої суми, яку можна переказати зі звичайної банківської картки.

Крім того, корпоративні облігації дають можливість диверсифікувати інвестиційний портфель, розподіляючи заощадження між різними емітентами та фінансовими інструментами.

Для бізнесу ж випуск облігацій - гарна альтернатива банківському кредитуванню, а для підприємств, які отримують валютний виторг, - також можливістю залучати валютне фінансування на внутрішньому ринку.

Які компанії пропонують українцям корпоративні облігації

Один із найпомітніших гравців роздрібного сегмента на українському ринку - компанія NovaPay. З 2 листопада 2026 року вона підвищила максимальну дохідність за новими інвестиціями в корпоративні облігації до 18,75% річних. Емітентом цінних паперів тут виступає ТОВ "НоваПей Кредит". Мінімальна сума вкладень становить 1 тис. грн, строки інвестування - від одного до 12 місяців. Максимальна ставка доступна за вкладеннями на дев'ять та 12 місяців. Дострокове погашення не передбачене.

Станом на жовтень 2026 року корпоративні облігації NovaPay вже придбали понад 8500 тисяч українців, а сукупний обсяг продажів перевищив 5,1 млрд грн.

Також охочим інвестувати у корпоративні облігації варто звернути увагу на фінансову компанію Activitis. Вона у жовтні випустила трирічні облігації на 2 млрд грн зі ставкою 18,5% річних протягом першого року. Під час первинного розміщення вдалося залучити близько 350 млн грн. Номінал однієї облігації становить 1 тис. грн, купонний дохід виплачується щокварталу. Компанія також передбачила механізм дострокового викупу від 100 облігацій на умовах оферти.

Своєю чергою, інвестиційна платформа ICU Trade пропонує облігації ТОВ "Споживчий центр", яке працює під торгівельною маркою "ШвидкоГроші", із заявленою дохідністю до погашення 21,5%. Також на платформі представлені цінні папери лізингової компанії ULF-Finance.

Валютні корпоративні облігації: нові можливості та обмежений попит

Окремою подією для українського ринку капіталу стала реєстрація на початку листопада публічного випуску доларових корпоративних облігацій компанії "Кернел-Трейд" на 50 млн доларів. Номінал одного цінного паперу становить 1 тис. доларів. Протягом перших півтора року купонна ставка становитиме 5,75% річних, після чого її можуть переглянути в межах від 2% до 10%. Виплата відсотків передбачена щокварталу, погашення - у листопаді 2029 року.

Під час первинного розміщення на фондовій біржі ПФТС компанії вдалося продати облігацій лише на 10,04 млн доларів, або близько 20% від запланованого обсягу. Майже вся сума припала на одну угоду. Це свідчить про те, що збільшення пропозиції корпоративних облігацій поки що не завжди супроводжується відповідним попитом.

Також закцентуємо, що ці облігації випустили без застави. А можливість робити виплати в іноземній валюті тут залежатиме від чинних на момент розрахунків валютних обмежень.

Корпоративні облігації, депозити чи ОВДП: у що вигідніше вкладати гроші в Україні

За даними українського індексу ставок за депозитами фізичних осіб (UIRD), станом на 24 листопада 2026 року ставка за річними гривневими вкладами становила 14,23%. А за результатами аукціону Міністерства фінансів 24 листопада середньозважена дохідність гривневих ОВДП становила 15,06% та 16,46% річних залежно від строку погашення.

На перший погляд, корпоративні облігації зі ставками 18–21% річних видаються привабливішими. Однак важливу роль у визначенні кінцевого прибутку відіграє оподаткування. Доходи фізичних осіб за банківськими депозитами та корпоративними облігаціями за загальним правилом оподатковуються 18% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 5% військового збору. Натомість доходи від ОВДП звільнені від цих податків.

Саме тому корпоративні облігації зі ставкою 18,75% після оподаткування забезпечують близько 14,44% чистої річної дохідності, а зі ставкою 21,5% - близько 16,56%.

Скільки можна заробити, інвестувавши 10, 50 або 100 тисяч гривень

Щоб перевищити чисту дохідність ОВДП під 15,06%, корпоративні облігації мають пропонувати понад 19,56% річних. Для конкуренції з державними паперами під 16,46% необхідна ставка понад 21,38%.

Важливо враховувати й інфляцію. Наприклад, якщо за рік споживчі ціни зростуть на 10%, реальна дохідність корпоративних облігацій під 18,75% після оподаткування становитиме близько 4%.

УНН розрахував для своїх читачів орієнтовний річний дохід від різних фінансових інструментів після сплати податків.

Зверніть увагу: розрахунки - умовні та не враховують комісій фінансових посередників, реінвестування купонного доходу та зміни ринкової вартості паперів.

Вища ставка ще не означає більший прибуток: які ризики мають корпоративні облігації

Головний ризик для інвесторів - неплатоспроможність емітента. У разі погіршення фінансового стану компанія може затримати виплату відсотків, реструктуризувати борг або не повернути вкладені кошти.

Також на корпоративні облігації не поширюються гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Натомість за гарантованими банківськими вкладами під час воєнного стану та протягом трьох місяців після його завершення передбачене повне відшкодування коштів з урахуванням установлених законом винятків.

ОВДП, своєю чергою, - це боргові зобов'язання держави, хоча вони також не позбавлені ризиків.

Ще одне уразливе місце корпоративних облігацій - обмежена ліквідність. Якщо інвестору терміново знадобляться гроші, він може зіткнутися з відсутністю покупців або необхідністю продавати папери за нижчою ціною.

На ринкову вартість облігацій також впливають зміни відсоткових ставок, а в умовах війни додаткові ризики для емітентів створюють руйнування виробничих потужностей, перебої з електропостачанням та логістичні проблеми.

Як придбати корпоративні облігації та кому підходить цей фінансовий інструмент

Для придбання корпоративних облігацій фізичній особі необхідно звернутися до ліцензованого фінансового посередника, відкрити рахунок у цінних паперах та обрати доступний випуск.

Перед інвестуванням варто перевірити:

наявність ліцензії фінансового посередника та реєстрацію випуску в НКЦПФР;

фінансову звітність, прибутковість та боргове навантаження емітента;

графік виплати відсотків і погашення облігацій;

наявність застави або інших форм забезпечення;

можливість дострокового продажу;

розмір комісій та особливості оподаткування.

Корпоративні облігації можуть бути цікавими інвесторам, які мають фінансову подушку безпеки, готові вкладати кошти на визначений строк та усвідомлюють кредитні ризики. А от вкладати в них останні заощадження, позичені кошти або гроші, необхідні для повсякденних витрат, ризиковано.

Що чекає на ринок корпоративних облігацій у 2027 році

Подальший розвиток ринку залежатиме від макроекономічної ситуації, інфляції, вартості банківського кредитування, фінансового стану підприємств та довіри приватних інвесторів.

З 30 жовтня 2026 року облікова ставка Національного банку України становить 16,5%. Згідно з жовтневим прогнозом регулятора, вона може залишатися на цьому рівні до другого кварталу 2027 року. У разі подальшого зниження облікової ставки дохідність нових випусків корпоративних облігацій також може зменшитися. А от раніше випущені папери з фіксованою ставкою можуть зрости в ціні за умови збереження платоспроможності емітентів.

Розширення переліку компаній, розвиток валютного сегмента та спрощення доступу населення до фінансових інструментів здатні сприяти залученню приватних заощаджень до фінансування українського бізнесу та відновлення економіки. Однак корпоративним облігаціям доведеться конкурувати з ОВДП, які мають суттєву податкову перевагу.

Нагадаємо

Раніше експертка Олена Сосєдка пояснила українцям, як почати інвестувати, які інструменти обрати та яких помилок уникати, коли виходиш гравцем на ринок цінних паперів.