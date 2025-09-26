Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки

Повномасштабна війна та виклики, які вона породжує для економіки все більше спонукає українців до пошуку джерел додаткового пасивного заробітку, а також можливостей безпечно зберігати свій капітал. Одним із них можна вважати інвестиції у цінні папери, які в останні роки набирають популярності серед українців. Про те як зробити перші кроки, які інструменти обрати і яких помилок уникати УНН розпитав у фінтехекспертки та співзасновниці Concord Fintech Solutions Олени Сосєдки.

Раніше найбільш популярним способом інвестицій була купівля нерухомості, але через часті обстріли території України російською армією кількість бажаючих значно скоротилась – люди бояться вкладати зароблене в квартиру, яку може зруйнувати чергова ракета. Тому популярністю користуються альтернативні шляхи інвестування – хтось вкладається в дорогоцінне каміння, хтось – у сумочки від кутюр, хтось купує нерухомість за кордоном, а хтось зберігає кошти в криптовалюті.

Але що робити, якщо ваших збережень недостатньо для покупки квартири, ви не фанат золота чи діамантів, а висока волатильність цифрових активів лякає? Виходом тут можуть стати цінні папери.

Як почати інвестувати

Як розповіла фінтехекспертка Олена Сосєдка, інвесторам-початківцям варто почати з найбільш зрозумілих і прозорих інструментів.

Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) – це базовий інструмент для українців. Ці цінні папери гарантуються державою, мають зрозумілу дохідність і чіткі терміни погашення. Такі папери можна вважати найменш ризиковим варіантом для збереження коштів - зазначила Сосєдка.

Придбати ОВДП в Україні можна через банки або через ліцензованих брокерів. Крім того, державні цінні папери можна купити через мобільні застосунки, наприклад "Дію" або додатки банків. Номінал однієї облігації - 1000 гривень. Але банки та брокери зазвичай встановлюють свій "поріг входу" - від кількох десятків тисяч гривень. Через мобільні додатки можна придбати значно менші обсяги - від кількох тисяч гривень.

Ставка дохідності ОВДП становить приблизно 15–20% річних у гривні. Тут слід розуміти, чим довший їх термін – тим вищі будуть доходи. В іноземній валюті прибутковість буде нижчою – близько 3–5% річних.

Ще одним варіантом можуть бути інвестиції у корпоративні облігації українських компаній. Проте у цьому випадку, за словами фінтехекспертки, потрібно ретельно оцінювати фінансовий стан емітента, аби не втратити заощадження.

Більш складним, але перспективним інструментом є купівля акцій.

В Україні цей ринок поки розвинений слабо, тому значна частина уваги інвесторів спрямована на цінні папери іноземних компаній - зазначила Олена Сосєдка.

Через те, що український фондовий ринок поки малорозвинений, ліквідність такої інвестиції залишається низькою. Тут дохідність залежить від зростання вартості акцій та дивідендів. До того ж, не слід забувати про значні ризики, повʼязані з роботою бізнесу в умовах війни.

Інвестиції у світові компанії

Українське законодавство дозволяє громадянам інвестувати за кордон, наприклад, через відкриття рахунків у міжнародних брокерів або через сервіси, які надають доступ до іноземних бірж. Однак, за словами фінтехексперти, зараз діють обмеження валютного регулювання. У разі вибору такого інструменту, за її словами, особливу увагу необхідно приділити ретельному вибору посередників.

Так, українці можуть інвестувати у акції глобальних гігантів, наприклад, Apple, Tesla, Microsoft, Google, фонди ETF. Але важливо користуватися лише ліцензованими брокерами, які гарантують збереження активів та прозорі умови співпраці - наголосила Олена Сосєдка.

Середньорічна доходність S&P 500 або 500 найбільших американських компаній становить близько 8–10% у доларах за умови довгострокових інвестицій на понад 10 років. Акції окремих компаній, наприклад, Apple, Tesla, Nvidia, можуть демонструвати значно вищий ріст, але й мають більші ризики. Адже такі компанії більш залежні не лише від попиту, яким користуються їх продукти, а й від сприйняття чи не сприйняття новинок, які вони пропонують ринку.

ETF або біржові фонди, які відображають індекси чи сектори, дозволяють отримати стабільнішу середню дохідність – 6-9% у доларах.

Фінтехекспертка зазначила, що інвестиції в міжнародні інструменти дозволяють не тільки диверсифікувати портфель, але й відчути себе частиною глобальної економіки. Адже, купуючи акції відомих компаній, інвестор фактично стає їхнім співвласником, що створює відчуття причетності до міжнародних ринків і трендів.

Однак у цьому випадку слід пам’ятати про податкові зобов’язання та валютні ризики. У випадку державних службовців наявність у власності акцій повинна бути задекларована.

Крім того слід памʼятати, що вартість акцій залежить не лише від їх котирувань, а й від валютного курсу. Навіть якщо акція зростає в ціні, значне знецінення гривні або коливання валют можуть вплинути на реальний прибуток чи збиток.

Як обрати у що інвестувати

Найголовніша порада – не вкладати всі гроші в один актив. Різні інструменти знижують ризики втрати коштів.

Формуючи портфель цінних паперів, я б радила поєднувати кілька категорій: низькоризикові ОВДП, середньоризикові корпоративні папери та частку більш динамічних інструментів – акцій чи ETF. Така диверсифікація дозволить збалансувати дохідність і безпеку - зазначила Олена Сосєдка.

Крім того, варто визначитись із власними цілями, наприклад, чи буде інвестиція довгостроковою. Якщо гроші можуть знадобитися вже через рік-два, краще робити ставку на більш стабільні інструменти, якщо ж через п’ять і більше років, то частка акцій у портфелі може бути більшою.

Водночас, за словами Олени Сосєдки на сьогодні є сучасні рішення для інвесторів-початківців, а також бажаючих відразу диверсифікувати ризики. Деякі біржі та брокери пропонують інвестувати у готові портфелі акцій, які ще називають "тематичні кошики", які можна придбати навіть на невеликі суми. Замість того, щоб вкладати всі заощадження в одну компанію, кошти розподіляються між десятками або сотнями цінних паперів різних компаній.

Це досить зручний спосіб "спробувати ринок" без необхідності витрачати багато часу на відбір кожної акції окремо. До того ж, якщо акції однієї компанії "просядуть" у ціні, то це компенсується ростом прибутковості інших - пояснила Олена Сосєдка.

Зазвичай мінімальний поріг покупки стартує від кількох десятків доларів, а в окремих сервісах – від 10-20 доларів, що робить такі інвестиції доступними практично для кожного і є гарним варіантом, щоб спробувати інвестувати.

Дохідність такої інвестиції залежить від обраного сектору, у якому працюють компанії, що входять до "тематичного кошику" - технології, компанії, що працюють у сфері відновлюваних джерел енергії, фармацевтика тощо. Вони коливаються зазвичай в межах 5-15% річних, іноді нижче.

Які ризики існують

Будь-які інвестиції завжди пов’язані з ризиком втрати коштів, і цінні папери – не виключення. Це може бути падіння вартості акцій, дефолт компанії чи валютні коливання.

Жоден інструмент для інвестицій не дає абсолютних гарантій. Тому головний запобіжник – це диверсифікація та розуміння того, у що саме ви вкладаєте. Не варто купувати акції компанії лише тому, що вона на слуху. Спершу потрібно розібратися у її бізнес-моделі та перспективах ринку. Окрім того, важливо відслідковувати новини щодо компанії, яку ви обрали, щоб вчасно відреагувати на потенційну кризу і не втратити свої заощадження - підкреслює Олена Сосєдка.

За її словами, найкраще під час будь-якого інвестування послуговуватись принципом: вкладати лише ті гроші, які ви готові втратити без критичних для вас наслідків.

Як обрати біржу та брокера

Якщо з ОВДП все зрозуміло, то для доступу до акцій іноземних компаній потрібен надійний брокер. Під час його вибору слід звертати увагу на наявність ліцензії у країні реєстрації, прозорість його тарифної політики, зручний та зрозумілий інтерфейс у користуванні та наявність підтримки клієнтів. Великі міжнародні біржі, на кшталт NYSE, NASDAQ, LSE забезпечують найбільшу ліквідність і захист для інвесторів, адже мають роками перевірену репутацію.

Важливо перевіряти, чи входить брокер до міжнародних систем страхування інвесторів. Адже це гарантує, що у майбутньому, в разі проблем із компанією, ваші активи не зникнуть - радить фінтехекспертка.

Тож інвестиції у цінні папери це не лише можливість зберегти заощадження, але й шанс створити фінансову подушку та забезпечити майбутнє. Але цей процес інвестування потребує виваженого підходу.