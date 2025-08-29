Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржі

У світу фінансів та світу моди набагато більше спільного, ніж здається на перший погляд. Уявіть собі: біржа, брокери, графіки зростання. А тепер замініть акції на… сумки. Так, ті самі, які ми носимо на плечі, у які складаємо ключі від квартири, гаманець, улюблену помаду та інші маленькі жіночі таємниці.

У серіалі "Секс і місто" Кері Бредшоу інвестувала у туфлі "Manolo Blahnik", бо "на Волл-стріт немає таких відсотків, як у хороших шпильок". А я, як фінтехекспертка та співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions, жінка, яка не говорить собі "ні" в магазинах, скажу: справжня модна інвестиція - це сумка.

Тож, сьогодні пропоную розібратися що і за скільки купувати, та що і за скільки продавати. Аби fashion-joys приносили не лише задоволення, а ще й фінансове зростання.

Hermès Birkin: заповітне бажання

Якби у сумок були власні фондові біржі по типу Nasdaq – Birkin на ній була б Apple. Трохи цифр: у 2024 році маленька Birkin 25 у версії Sellier, у рідкісних кольорах та моделях, показала понад 250% утримання вартості. Тепер на прикладі для розуміння: ви купуєте акцію за $10 і вже наступного року продаєте її за $35. Непоганий приріст, як для сумки, правда?

Hermès Birkin 25 у версії Sellier, джерело Pinteres

Але тут все не так просто, як здається. Адже у випадку Hermès "купити акцію" нелегко. Політика бренду в тому, що кнопки "додати в кошик" не існує. Для покупки інвестиційної сумки потрібна історія покупок у бренду, відносини з консультантом і роки очікування. У бутику нова Birkin 25 може коштувати від €10 000 - €12 000, але для багатьох ця сумка залишається міражем не через вартість: вільно з полиці сумка дістається ліченим щасливчикам. Тому з’являються баєри та посередники, які перепродають Birkin із націнкою – старт від €20 000 - €25 000.

Аби пояснити популярність високоліквідного аксесуара, варто згадати її історію. Birkin з’явилася випадково у 1984 році. Тоді актриса й співачка Джейн Біркін сиділа в літаку поруч із головою Hermès Жаном-Луї Дюма і жалілася, що всі її сумки надто малі й непрактичні. Дюма буквально на серветці намалював модель мрії для своєї музи – містку, зручну і водночас елегантну сумочку. Так народилася Birkin, яка за кілька десятиліть стала не просто аксесуаром, а символом статусу. Маркетологи Hermès вміло підтримують дефіцит на ці сумки, випускаючи їх в обмеженій кількості. І саме цей штучний дефіцит робить їх "золотом у світі моди".

До речі, у липні 2025-го Sotheby’s у Парижі продав першу сумку Birkin, яка належала акторці, за рекордні €8,6 млн. Така вартість експоната зумовлена тим, що це не просто сумка – це символ народження ікони, той самий екземпляр, який Жан-Луї Дюма намалював на серветці в літаку.

Kelly: молодша не менш амбіційна сестра

Ще одна інвестиційна красуня – Hermès Kelly. І якщо Birkin – це Apple, то Kelly – це Tesla: стрімкий злет, культовість і черга на роки вперед. У 2024 році Mini Kelly II стабільно перепродавалася на $20 000 - $40 000 дорожче ритейлу, а середнє утримання вартості сягало 150%. Це як би ви купили акцію за $10 і вже за рік вона перетворилася на $25. Ілон Маск би точно позаздрив такій динаміці.

Hermès Mini Kelly II, джерело Pinterest

Та, як і у випадку з Birkin, усе не так просто. Нова Kelly 25 у бутику може коштувати €9 000 - €11 000, але придбати її в магазині – завдання із зірочкою. Усе те саме, що й з Hermès Birkin: потрібні роки покупок у бренду і добрі відносини з консультантом. У баєрів ціна стартує вже від €18 000 - €22 000, а на вторинному ринку особливо рідкісні кольори чи тип шкіри можуть легко перетнути позначку у €35 000 - €40 000.

А тепер трохи історії: модель була створена ще у 1930-х роках і спочатку називалася Sac à dépêches – класична стримана сумка з жорстким каркасом. Справжню славу їй принесла Грейс Келлі, принцеса Монако. У 1956 році, під час вагітності, вона прикрила сумкою округлий животик. ЗМІ швидко рознесли фото по всьому світу, а сумка стала культовим аксесуаром. Відтоді модель офіційно почали називати Kelly.

Грейс Келлі, 1956 рік

Сьогодні Kelly символізує класичну елегантність і стриману розкіш. Якщо Birkin асоціюється з "power woman", яка йде на переговори, то Kelly – це про королівський спокій та позачасовий стиль. Hermès так само випускає Kelly у лімітованій кількості, і саме ця рідкісність, помножена на легендарну історію, робить її одним із найцінніших активів у світі моди.

Goyard Plumet: тиха революція

Та не Hermès єдиним. Адже поки "кити" зберігають сталі інвестиційні позиції, Goyard тихо, але впевнено обганяє легендарні бренди. За даними 2024 року, середнє утримання вартості всього бренду сягнуло 104%. А маленька сумка-клатч Plumet показала приріст у +139% і поводиться, як біткоїн у 2013-му: недооцінена, але вже пише власну історію.

Goyard Plumet, джерело Pinterest

У бутику Plumet коштує приблизно €1,500 - €1,800, але купити її теж не так просто: Goyard не продає сумки онлайн і не витрачається на рекламу. Є лише кілька флагманських магазинів у світі, і щоб придбати цю сумку, доведеться або летіти в Париж чи Мілан, або стати клієнткою "правильного" баєра. На вторинному ринку ціна Plumet легко перевалює за €3 000 - €4 000, а особливі кольори можуть коштувати ще дорожче. Ба більше, сумки Goyard не розділяються на гендери – тож, попит на них високий як серед жінок, так і серед чоловіків.

У такій фінансовій прогресії важлива історія бренду. Maison Goyard існує з 1853 року, він старше навіть за Louis Vuitton, але завжди залишався "тихим аристократом" світу розкоші. Його фірмовий візерунок Y-подібний принт chevron – впізнаваний, але без кричущих логотипів. Це бренд, який культивує таємницю навколо себе. І саме ця закритість створює ореол ексклюзивності.

Якщо Birkin – це золото, а Kelly – діаманти, то Goyard Plumet – антикварна монета, яка несподівано зросла в ціні. Таємниця навколо бренду робить інвестицію цікавою: попит перевищує пропозицію, ціни ростуть, а володарі сумки ніби кажуть: "Я знаю щось, чого ви поки не знаєте".

Chanel Classic Flap: коронований аксесуар

Звісно, моя колонка про інвестиції в сумки не була б повноцінною без Chanel Classic Flap. Це ікона, яка десятиліттями символізує статус, жіночність і той самий "французький шик". У 2024 році середнє утримання сумок Chanel становило близько 92%, але є моделі, які тримають ціну майже як Hermès. Наприклад, Single Flap у нейтральних кольорах або рідкісні Top Handle-версії – вони можуть показувати утримання 100% і вище.

Chanel Classic Flap, джерело Pinterest

Щоб зрозуміти масштаб, достатньо одного прикладу: у 2010 році Classic Flap коштувала $2 850, а сьогодні в бутику вона вже стартує від €9 000 - €10 000 і щороку дорожчає. Але на відміну від Hermès, сумку можна самостійно купити у магазині – хоча й із ризиком черги та обмежень за кількістю можливих покупок на рік. У баєрів ціна трохи вища – €11 000 - €13 000. А от на вторинному ринку усе залежить від деталей: стан, шкіра, колір, рік випуску й навіть серійний номер. У чорному кольорі зі шкірою caviar і золотою фурнітурою Classic Flap може перепродаватися навіть вище ритейлу, особливо якщо це вінтажна версія Single Flap, яку вже давно не випускають.

Тут також важлива історія моделі, яка сягає 1955 року, коли Коко Шанель представила сумку 2.55 (названу за датою – лютий 1955). Це була революція: уперше жінка отримала сумку з ланцюжком, яку можна носити на плечі, звільнивши руки. У 1980-х Карл Лагерфельд оновив її, додавши впізнавану застібку з логотипом CC, так народилася сучасна Classic Flap.

Coco Chanel 2.55 bag, джерело Pinterest

Сьогодні Classic Flap – це як "королівська облігація" у світі сумок: не завжди показує космічне зростання, але стабільно тримає цінність. А у випадку з вінтажними або рідкісними версіями – може стати справжнім "джекпотом".

The Row Margaux: нова зірка

І остання на сьогодні, але точно не за моїм рейтингом, улюблениця – The Row Margaux. Це сумка, яка буквально за кілька сезонів перетворилася з "ніші для інсайдерів" на гарячу інвестицію. У 2025 році вона на вторинному ринку йде вже на 41% вище ритейлу (у 2024 цей показник був лише близько +15%). Це як стартап, який ще вчора ніхто не знав, а сьогодні його вже мають у портфелях усі великі венчурні фонди. Водночас у Margaux ще немає довгої історії перепродажів, з огляду на те, що у моєму власному списку топів для інвестицій – ця сумка наймолодша. Тож ці висновки поки попередні.

The Row Margaux 15, джерело Pinterest

У бутику Margaux 15 коштує близько €4 600. На ресейлі ця модель з’являється в діапазоні €4 500 - €6 500, залежно від стану, матеріалу та кольору.

Історія тут теж цікава. The Row заснували сестри-близнючки, акторки Мері-Кейт та Ешлі Олсен у 2006 році. Їхня філософія – "тиха розкіш": мінімалізм, якісні матеріали, без кричущих логотипів. Сумка Margaux стала втіленням цього тренду й буквально символом після епохи гучних "іт-бегів". Її порівнюють із Birkin, тільки у сучасному ключі: те ж відчуття статусу, але без демонстративності.

Утім, треба пам’ятати: нові зірки – це завжди ризик. Margaux ще надто молода, щоб зрозуміти, чи стане вона "новою класикою" на десятиліття, як Kelly чи Classic Flap. Є й ризик переплати на хвилі ажіотажу: якщо тренд на quiet luxury вичерпається, ціна може просісти.

Але поки що крива росту нагадує графік криптовалюти на піку: швидкий підйом, високий інтерес і відчуття, що ти купуєш не просто сумку, а квиток у закритий клуб інсайдерів моди.

Висновок: капітал можна носити на плечі

Сумка – це не лише про красивий та статусний аксесуар, а ще й про ліквідність та можливість зберегти та примножити власні гроші. Інвестувати в сумки – це як додати в портфель трішки "жіночого золота". Хтось купує злитки, хтось крипту, а хтось – Mini Kelly. І, знаєте, іноді Kelly виявляється надійнішою, ніж нова криптомонета.

Тож наступного разу, коли будете стояти перед вітриною Hermès, подумайте: можливо, це не просто покупка. А ваша нова акція, ваш персональний інвестиційний актив. І найприємніше в цьому те, що, на відміну від біржових паперів, цю інвестицію можна "вигулювати". Хоч і не часто, аби не зіпсувати її стан.

Олена Сосєдка