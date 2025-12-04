Реструктуризація боргу: Україна заявила, що її план обміну ВВП-варрантів – найкращий

На тлі загострення суперечки щодо реструктуризації боргу, Україна рішуче виступила проти вимог великих хедж-фондів, заявивши, що її пропозиція обміняти ВВП-варранти на суму 3,2 мільярда доларів на новий клас облігацій є найкращим "можливим рішенням" для країни, що воює. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Міністерство фінансів України заявило, що залишається впевненим у своїй пропозиції, розпочатій у понеділок, як найкращому способі виконати давнє зобов'язання та відновити стійкість державного боргу.

Причина суперечки

ВВП-варранти – це складні цінні папери, виплати за якими залежать від темпів післявоєнного економічного відновлення України. Хоча вони були виключені з реструктуризації боргу на 20 мільярдів доларів минулого року, зараз Київ прагне врегулювати це питання.

Група власників варрантів, до якої входять хедж-фонди Aurelius Capital Management та VR Capital Group, вимагає вигідніших умов обміну. Зокрема, інвестори наполягають на захисті від потенційної подальшої реструктуризації.

Спеціальний комітет власників варрантів заявив, що консенсусу не досягнуто, і закликав інвесторів "чекати на подальше спілкування", перш ніж погоджуватися на умови України.

На ринку відбулися коливання: суверенні доларові облігації впали, а ціна ВВП-варрантів зросла вище номінальної вартості – найвищого рівня з 2021 року.

