Реструктуризація боргу: Україна заявила, що її план обміну ВВП-варрантів – найкращий

$42.200.13
49.230.04
ukenru
16:56 • 4956 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
15:01 • 14292 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31 • 16571 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 28898 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:01 • 18012 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
4 грудня, 11:24 • 19186 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
4 грудня, 09:37 • 19345 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
3 грудня, 23:09 • 27915 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56 • 45955 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 36604 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
3м/с
98%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 23349 перегляди
Сутички у санаторії "Жовтень" під Києвом: до чого тут бізнесмен Кауфман4 грудня, 11:36 • 13363 перегляди
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет4 грудня, 12:21 • 20638 перегляди
Макрон попередив, що США можуть "зрадити" Україну - ЗМІ оприлюднили злив розмови лідерів ЄС12:47 • 10773 перегляди
"Після Миколая": в Укренерго дали прогноз щодо скорочення відключень13:45 • 7400 перегляди
Публікації
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Ексклюзив
15:01 • 14299 перегляди
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет4 грудня, 12:21 • 20718 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 28901 перегляди
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto4 грудня, 06:30 • 38939 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення3 грудня, 13:24 • 65598 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кір Стармер
Андрюс Кубілюс
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Бельгія
Німеччина
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo14:10 • 5726 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 23426 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 25699 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 70518 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 73402 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
The New York Times
Фільм

Реструктуризація боргу: Україна заявила, що її план обміну ВВП-варрантів – найкращий

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Україна виступила проти вимог хедж-фондів щодо реструктуризації боргу, заявивши, що її пропозиція обміняти ВВП-варранти на 3,2 мільярда доларів є найкращим можливим рішенням. Міністерство фінансів України впевнене у своїй пропозиції, яка має відновити стійкість державного боргу.

Реструктуризація боргу: Україна заявила, що її план обміну ВВП-варрантів – найкращий

На тлі загострення суперечки щодо реструктуризації боргу, Україна рішуче виступила проти вимог великих хедж-фондів, заявивши, що її пропозиція обміняти ВВП-варранти на суму 3,2 мільярда доларів на новий клас облігацій є найкращим "можливим рішенням" для країни, що воює. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Міністерство фінансів України заявило, що залишається впевненим у своїй пропозиції, розпочатій у понеділок, як найкращому способі виконати давнє зобов'язання та відновити стійкість державного боргу.

Причина суперечки

ВВП-варранти – це складні цінні папери, виплати за якими залежать від темпів післявоєнного економічного відновлення України. Хоча вони були виключені з реструктуризації боргу на 20 мільярдів доларів минулого року, зараз Київ прагне врегулювати це питання.

Україна завершила реструктуризацію і скоротила борг на близько 9 млрд дол. - Мінфін04.09.24, 14:11 • 37066 переглядiв

Група власників варрантів, до якої входять хедж-фонди Aurelius Capital Management та VR Capital Group, вимагає вигідніших умов обміну. Зокрема, інвестори наполягають на захисті від потенційної подальшої реструктуризації.

Спеціальний комітет власників варрантів заявив, що консенсусу не досягнуто, і закликав інвесторів "чекати на подальше спілкування", перш ніж погоджуватися на умови України.

На ринку відбулися коливання: суверенні доларові облігації впали, а ціна ВВП-варрантів зросла вище номінальної вартості – найвищого рівня з 2021 року.

Україна не змогла досягти угоди щодо реструктуризації боргу на $2,6 млрд - FT24.04.25, 12:38 • 5544 перегляди

Степан Гафтко

ЕкономікаПолітика
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Міністерство фінансів України
Bloomberg