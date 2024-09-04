Україна завершила реструктуризацію і скоротила борг на близько 9 млрд дол. - Мінфін

Україна завершила реструктуризацію державних облігацій та гарантованих державою єврооблігацій на суму 20,5 млрд доларів США, скоротивши борг на близько $9 млрд, це дозволить заощадити $11,4 млрд протягом наступних трьох років та $22,8 млрд до 2033 року, повідомили у Мінфіні у середу, пише УНН.

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"Україна оголосила про успішне завершення операції з реструктуризації боргу та проведення розрахунків за тринадцятьма серіями державних єврооблігацій та гарантованих державою єврооблігацій, випущених Укравтодором", - повідомили в Мінфіні.

"Ця транзакція була здійснена з метою відновлення боргової стійкості, збереження макрофінансової стабільності та збільшення ресурсів державного бюджету в умовах продовження російської військової агресії проти України", - ідеться у повідомленні.

Процес реструктуризації, як зазначається, "включав обмін тринадцяти серій державних єврооблігацій і однієї серії гарантованих державою єврооблігацій Укравтодору на суму близько 20,5 млрд доларів США (приблизно 24 млрд доларів США з урахуванням капіталізованих відсотків) на вісім нових серій єврооблігацій із номінальною вартістю 15,2 млрд доларів США".

"У результаті цієї угоди державний та гарантований державою борг України скорочено на близько 9 млрд доларів США. Це означає номінальне зниження вартості боргу на 37% з першого дня дії угоди і зниження чистої приведеної вартості боргу на близько 60% (при ставці дисконтуванні 14%). Це одне з найбільших списань боргу у нещодавніх реструктуризаціях суверенного боргу", - вказали у Мінфіні.

Повідомляється, що боргові виплати зменшуються на 93%, що "призведе до економії 11,4 млрд доларів США протягом наступних трьох років". Окрім цього, витрати на обслуговування і погашення боргу до 2033 року зменшаться на 77%, що "дозволить заощадити загалом 22,8 млрд доларів США", додали у міністерстві.

Вдячний нашим інвесторам і партнерам з офіційного сектору за постійну підтримку протягом процесу реструктуризації боргу. Успішний результат є свідченням конструктивної співпраці та спільної відданості довгостроковій макрофінансовій стабільності України. Незважаючи на постійні виклики, спричинені російською агресією, ми зробили рішучий крок для забезпечення фінансової стійкості України. Таким чином, критичні ресурси буде спрямовано на те, на що вони найбільше потрібні, а саме безпеку й оборону. Зміцнення довіри наших кредиторів та міжнародної фінансової спільноти продовжує бути нашим пріоритетом, навіть зараз, коли ми долаємо безпрецедентні виклики