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Кредитори України схвалили реструктуризацію боргу на 20 мільярдів доларів - Bloomberg

Кредитори України схвалили реструктуризацію боргу на 20 мільярдів доларів - Bloomberg

Київ • УНН

 • 19794 перегляди

Власники 97% міжнародних облігацій України погодились на реструктуризацію боргу на суму понад $20 млрд. Це дозволить країні отримати списання боргу для фінансування оборони від російської агресії.

Україна отримала підтримку власників облігацій у реструктуризації свого зовнішнього приватного боргу. Міжнародні інвестори, які володіють понад 97% міжнародних облігацій країни на суму понад 20 мільярдів доларів, обміняють свої цінні папери на нові облігації. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

"Україна отримала широку підтримку власників облігацій у реструктуризації свого зовнішнього приватного боргу, що дозволило країні отримати вкрай необхідне списання боргу для фінансування свого захисту від російської агресії. Згідно з заявою на Лондонській фондовій біржі, міжнародні інвестори, які володіють понад 97% міжнародних облігацій країни на суму понад 20 мільярдів доларів, обміняють свої цінні папери на нові облігації...", - пише видання.

Зазначається, що це є ключовим кроком у процесі реструктуризації боргу після двох раундів переговорів із приватними власниками облігацій у червні та липні, що знаменує швидке вирішення проблеми.

"Завершення угоди щодо реструктуризації боргу єврооблігацій є вирішальним кроком для забезпечення стабільності бюджету України, необхідної для продовження фінансування нашої оборони, а також інших важливих статей бюджету, таких як охорона здоров’я, освіта та соціальні послуги", - заявляв міністр фінансів України Сергій Марченко.

Також наголошується, що кредитори також схвалили реструктуризацію гарантованих єврооблігацій державного оператора автомобільних доріг "Укравтодору".

"Власники облігацій визнали номінальні збитки в розмірі 37% своїх акцій за 13 облігаціями, відмовившись від претензій на 8,67 млрд доларів. Угода відсуває терміни погашення облігацій і знижує відсоткові ставки, що, за прогнозами України, заощадить економіці 11,4 млрд доларів у наступні три роки. Консенсус був ключовим, оскільки власники щонайменше двох третин непогашеного боргу повинні були погодити угоду, щоб вона була обов’язковою для всіх кредиторів, з мінімальним порогом у 50% для кожної облігації. Рівень участі в кожній серії облігацій становив від 95% до 98,87% відповідно до наповнення", - додає видання.

Нові облігації України почнуть торгуватися після дати розрахунку за угодою 30 серпня.

Нагадаємо

У липні повідомлялося, що Україна досягла принципової угоди з деякими зі своїх приватних кредиторів - власниками облігацій - щодо реструктуризації міжнародного боргу на суму понад 20 мільярдів доларів.

Павло Башинський

Павло Башинський

ЕкономікаПолітика

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