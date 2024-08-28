Кредиторы Украины одобрили реструктуризацию долга на 20 миллиардов долларов - Bloomberg

Украина получила поддержку держателей облигаций в реструктуризации своего внешнего частного долга. Международные инвесторы, которые владеют более 97% международных облигаций страны на сумму более 20 миллиардов долларов, обменяют свои ценные бумаги на новые облигации. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

"Украина получила широкую поддержку держателей облигаций в реструктуризации своего внешнего частного долга, что позволило стране получить крайне необходимое списание долга для финансирования своей защиты от российской агрессии. Согласно заявлению на Лондонской фондовой бирже, международные инвесторы, владеющие более 97% международных облигаций страны на сумму более 20 миллиардов долларов, обменяют свои ценные бумаги на новые облигации...", - пишет издание.

Отмечается, что это является ключевым шагом в процессе реструктуризации долга после двух раундов переговоров с частными владельцами облигаций в июне и июле, что знаменует быстрое решение проблемы.

"Завершение сделки по реструктуризации долга еврооблигаций является решающим шагом для обеспечения стабильности бюджета Украины, необходимой для продолжения финансирования нашей обороны, а также других важных статей бюджета, таких как здравоохранение, образование и социальные услуги", - заявлял министр финансов Украины Сергей Марченко.

Также отмечается, что кредиторы также одобрили реструктуризацию гарантированных еврооблигаций государственного оператора автомобильных дорог "Укравтодора".

"Держатели облигаций признали номинальные убытки в размере 37% своих акций по 13 облигациям, отказавшись от претензий на 8,67 млрд долларов. Соглашение отодвигает сроки погашения облигаций и снижает процентные ставки, что, по прогнозам Украины, сэкономит экономике 11,4 млрд долларов в следующие три года. Консенсус был ключевым, поскольку держатели по меньшей мере двух третей непогашенного долга должны были согласовать соглашение, чтобы оно было обязательным для всех кредиторов, с минимальным порогом в 50% для каждой облигации. Уровень участия в каждой серии облигаций составлял от 95% до 98,87% в соответствии с наполнением", - добавляет издание.

Новые облигации Украины начнут торговаться после даты расчета по сделке 30 августа.

Напомним

В июле сообщалось, что Украина достигла принципиального соглашения с некоторыми из своих частных кредиторов - держателями облигаций - по реструктуризации международного долга на сумму более 20 миллиардов долларов.