Испанская полиция задержала 51-летнего жителя города Бургос, который, по данным следствия, призывал убивать украинских беженцев и вербовал сторонников пророссийской хакерской группировки NoName057(16). Во время обысков правоохранители изъяли крупный арсенал оружия, однако после допроса суд освободил подозреваемого, применив ограничительные меры. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на МВД Испании и El País, пишет УНН.

Детали

Мужчину задержали 17 ноября. Следователи считают, что он пытался создать первую в Испании ячейку пророссийской хакерской группировки и привлекал людей к кибератакам против европейских учреждений.

Подозреваемый также распространял символику Z в 8 испанских городах, расклеивая тысячи наклеек с QR-кодами.

Призывы к убийствам и сотни единиц холодного оружия

По данным El País, мужчина открыто призывал нападать на украинских беженцев, в частности стрелять в них с балконов и выходить на «охоту» с оружием и мачете.

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Во время обысков полиция обнаружила 3 автомата, винтовку, ружья, почти 6 тысяч патронов и около 200 ножей и мачете. Также правоохранители изъяли кастет, химикаты и криптовалютные кошельки.

Несмотря на это, суд разрешил подозреваемому остаться на свободе с определенными ограничениями.

Мужчину подозревают в участии в террористической организации, оправдании терроризма и незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Испанские антитеррористические службы выразили обеспокоенность таким решением суда, особенно накануне парламентских выборов 29 ноября.

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