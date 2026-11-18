В Офисе Генерального прокурора подтвердили задержание в Италии блогера Александра Слобоженко, который уклонился от мобилизации и уплаты налогов. Об этом сообщает УНН.

Подробности

По данным правоохранителей, Слобоженко задержали в гостинице по запросу Бюро экономической безопасности Украины через Интерпол.

Офис Генерального прокурора в пределах своей компетенции может подтвердить, что в настоящее время прокуроры в рамках уголовного производства совместно с прокурорами Департамента международного сотрудничества осуществляют подготовку необходимых документов для направления компетентным органам Итальянской Республики запроса о выдаче (экстрадиции) лица, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов и легализации имущества, полученного преступным путем - сообщили в ОГП.

Кто такой Александр Слобоженко

Слобоженко — украинский блогер и предприниматель. В 2019 году основал компанию Traffic Devils, специализирующуюся на арбитраже трафика и онлайн-рекламе, в частности в сфере азартных игр.

В 2023–2024 годах Бюро экономической безопасности (БЭБ) объявило ему подозрения в уклонении от уплаты налогов (около 200–213 млн гривен), легализации имущества и организации азартных игр. В сентябре 2024 года ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей и объявили в розыск.

Напомним

В ночь на 15 июня 2026 года в Варшаве неизвестные подожгли ресторан долларового миллионера Александра Слобоженко. В заведение ворвались двое мужчин в масках, взломав дверь, облили помещение легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли его.