Мобилизация

24 октября, 17:15 • 16641 просмотра
Завтра Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33 • 29295 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 23550 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
24 октября, 14:29 • 28128 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
24 октября, 12:52 • 24647 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 41023 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
24 октября, 12:17 • 25699 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифруPhoto
24 октября, 12:13 • 20040 просмотра
Украину в субботу накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
24 октября, 07:57 • 28179 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 76151 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
В Индии автобус загорелся после столкновения с мотоциклом, 25 погибших24 октября, 16:16 • 5492 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 19261 просмотра
Семь мужчин на BMW слетели в кювет, пытаясь прорвать границу в Одесской областиPhoto20:05 • 9634 просмотра
ВПК России впервые за три года сокращает производство - СМИ20:21 • 11052 просмотра
Гибель новобранца в киевском ТЦК: военный омбудсмен выступила с заявлением22:33 • 10560 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 19345 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 41023 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto24 октября, 11:40 • 36453 просмотра
Топ невероятно вкусных рецептов для уютного осеннего обедаPhoto24 октября, 11:32 • 36845 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 76151 просмотра
Мобилизация

Перевод вооруженных сил и инфраструктуры на военное положение
Мобилиза́ция — призыв военнообязанных на службу в действующую армию в связи с введением военного положения.
Новости по теме
Гибель новобранца в киевском ТЦК: военный омбудсмен выступила с заявлением

Ольга Решетилова призвала правоохранительные органы детально расследовать гибель 43-летнего военнообязанного в распределительном пункте ТЦК Киева. Мужчина умер в больнице через день после мобилизации, получив тяжелую черепно-мозговую травму во время прохождения ВВК.

Общество • 22:33 • 10632 просмотра
КНДР заложила фундамент мемориального музея, посвященного своим войскам, воевавшим против украинцев в рядах РФPhoto

КНДР начала строительство мемориального музея в Пхеньяне, посвященного военным, участвовавшим в войне России против Украины. Лидер Ким Чен Ын лично заложил первый ковш земли, назвав северокорейских солдат «гордостью нации».

Политика • 24 октября, 18:32 • 1846 просмотра
Кабмин запускает пилотный проект долговременного медицинского ухода для защитников Украины

Кабинет министров Украины запускает проект долговременного медицинского ухода для защитников, который продлится до 31 декабря 2026 года. Проект предусматривает оказание медицинского ухода в больницах, общинах или дома с участием мультидисциплинарных команд.

Общество • 24 октября, 18:07 • 2736 просмотра
У путина заканчиваются деньги, войска и идеи - генсек НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что у путина заканчиваются деньги, войска и идеи, а россия должна остановиться на достигнутом. Он подчеркнул, что сотни тысяч россиян погибают из-за его агрессии, а поддержка Украины работает.

Война в Украине • 24 октября, 16:59 • 2464 просмотра
путин мобилизует резервистов для защиты РФ от украинских беспилотников – Bloomberg

По материалам СМИ, путин планирует мобилизовать резервистов для охраны стратегических объектов инфраструктуры в россии, которым угрожают атаки украинских беспилотников.

Новости Мира • 24 октября, 16:41 • 2312 просмотра
С 1 ноября украинцы смогут оформить отсрочку от мобилизации в ЦПАУ

Правительство меняет правила оформления отсрочек от мобилизации с 1 ноября. Теперь возможно автоматическое продление и подача заявлений через Резерв+ или ЦПАУ.

Общество • 24 октября, 15:07 • 2426 просмотра
Помощь Пекина в войнах: хунта Мьянмы за три недели вытеснила повстанцев из городов благодаря вооружению из Китая

Армия хунты Мьянмы за три недели вернула населенные пункты, ранее отвоеванные повстанцами, благодаря помощи Китая. Это связано с намерением хунты провести выборы в декабре 2025 года.

Новости Мира • 24 октября, 13:31 • 2064 просмотра
В Киеве мужчина умер в распределительном пункте после прохождения ВВК: полиция открыла производство

43-летний киевлянин умер в больнице через день после мобилизации, получив тяжелую черепно-мозговую травму во время прохождения ВВК. Полиция начала уголовное производство по факту смерти, опрашивая свидетелей и назначив судебно-медицинскую экспертизу.

Общество • 24 октября, 08:43 • 5850 просмотра
В Германии предлагают ограничить въезд молодых украинских мужчин в ЕС

После отмены Украиной запрета на выезд для мужчин 18–22 лет, количество заявок на защиту в Германии выросло со 100 до тысячи в неделю. Это вызвало обеспокоенность региональных органов власти, особенно в Баварии, где усиливаются требования более жесткого контроля миграции.

Наши за границей • 24 октября, 04:07 • 3618 просмотра
Суд продлил Роману Гринкевичу меру пресечения и уменьшил размер залога

Соломенский районный суд Киева продлил меру пресечения Роману Гринкевичу в виде содержания под стражей до 19 декабря. Залог составляет 69 миллионов 644 тысячи гривен по делу об аферах с одеждой для ВСУ на 1 млрд гривен.

Криминал и ЧП • 23 октября, 15:50 • 2592 просмотра
С 2022 года россияне убили в Украине 135 журналистов - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с 2022 года Россия убила 135 журналистов, освещавших правду о войне. Он поблагодарил медийное сообщество за их работу, которая оказывает давление на Россию.

Война в Украине • 23 октября, 15:13 • 3268 просмотра
В Украине принудительная мобилизация стала нормой, а среди 3,7 млн мужчин призывного возраста более полумиллиона скрываются – The Telegraph

В Украине принудительная мобилизация стала нормой, а более полумиллиона мужчин призывного возраста скрываются. Это происходит на фоне обострения ситуации на фронте и исчерпания ресурсов добровольцев.

Общество • 23 октября, 14:58 • 4490 просмотра
Шмыгаль: через "Армия+" подано 1 млн рапортов, каждый четвертый - на отпускVideo

Через мобильное приложение "Армия+" военнослужащие подали 1 миллион электронных рапортов. Самые популярные из них – на ежегодный отпуск (27,1%) и оздоровление (22%).

Общество • 23 октября, 10:09 • 1850 просмотра
В 2025 году увеличилось количество поступающих в украинские вузы, но уменьшилось количество абитуриентов в возрасте 25+

В 2025 году в украинские вузы зачислили более 200 тысяч первокурсников, что на 2,6% больше, чем в прошлом году. Однако количество поступающих в возрасте старше 25 лет уменьшилось на 15%.

Образование • 23 октября, 09:46 • 1752 просмотра
Кабмин предлагает увеличить продолжительность общественных работ для нарушителей до восьми часов: одобрен законопроект

Кабинет министров одобрил законопроект, предлагающий увеличить продолжительность общественных работ для нарушителей до восьми часов в день. Это позволит быстрее отбывать наказание и расширит возможности их отбывания в пределах города или области.

Политика • 22 октября, 19:03 • 2832 просмотра
В СМИ запретили публиковать имена подозреваемых до оглашения приговора - вывод Верховного суда

Верховный Суд постановил, что обнародование имени подозреваемого запрещено до вступления приговора в законную силу. Это касается и публичных лиц, независимо от общественного интереса.

Общество • 22 октября, 17:41 • 3593 просмотра
США нанесли удар по подозреваемому судну с наркотиками в Тихом океане

Военные США атаковали подозреваемое в наркоторговле судно в Тихом океане у Южной Америки. Это первая известная операция в рамках нового наступления против контрабанды наркотиков, уже охватившего Карибский бассейн.

Криминал и ЧП • 22 октября, 17:10 • 3997 просмотра
Свидетелю по делу детектива НАБУ Магамедрасулова готовят подозрение за лжесвидетельство в суде

Юсуфу Мамешеву, свидетелю по делу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готовят подозрение в даче заведомо ложных показаний. Обвинение утверждает, что Мамешев предоставляет недостоверную информацию относительно обсуждения поставок технической конопли в Дагестан.

Криминал и ЧП • 22 октября, 14:52 • 2625 просмотра
Армия рф испытывает проблемы с пополнением войск из-за больших потерь и низких выплат - ГУР

Низкие показатели набора обусловлены недостаточными региональными выплатами и нежеланием местных властей способствовать рекрутинговой кампании, а также значительными потерями среди представителей этносов рф.

Война в Украине • 22 октября, 10:37 • 2188 просмотра
Россия использует нелегальную миграцию как инструмент гибридной войны против Европы

Министр внутренних дел Болгарии Даниэль Митов заявил, что российские агенты помогают контрабандистам заполнять Европу нелегальными мигрантами. Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер подтвердила, что враждебные государства стимулируют нелегальную миграцию для дестабилизации Европы.

Общество • 21 октября, 22:13 • 5211 просмотра
Дроны атаковали подстанцию на брянщине и ТЭЦ в смоленске

Дроны вечером 21 октября атаковали ТЭЦ на территории России.

Война в Украине • 21 октября, 19:44 • 5295 просмотра
Генштаб ВСУ: за день – 151 бой, россияне атакуют вдоль всего фронта, чаще всего на Покровском направленииPhoto

В течение суток 21 октября украинские военные отбили более полутора сотен атак врага, зафиксировано более трех тысяч артиллерийских обстрелов. Наиболее напряженная ситуация на Покровском направлении, где враг совершил 53 штурмовых действия.

Война в Украине • 21 октября, 19:43 • 4245 просмотра
"Контракт 18-24" расширили: теперь служить можно в любой бригаде Сил обороны

Программу "Контракт 18-24" теперь распространили на все боевые подразделения Сил обороны Украины. Каждый в возрасте 18-24 лет может выбрать любую бригаду для заключения годового контракта.

Общество • 21 октября, 14:07 • 37140 просмотра
Госдума РФ приняла законопроект о призыве в армию в течение всего календарного года

В России принят законопроект о круглогодичном призыве в вооруженные силы, который предусматривает прохождение медкомиссий и психологического отбора в течение года. Также расширен перечень лиц, которые могут получить статус "ветерана боевых действий".

Новости Мира • 21 октября, 12:02 • 2645 просмотра
Мобилизация единственного сына тяжелобольного отца: суд на Львовщине вынес приговор и.о. начальника ТЦК

Суд оштрафовал и. о. начальника районного ТЦК на 34 000 гривен за мобилизацию единственного сына тяжелобольного мужчины. В случае неуплаты в течение 15 дней сумма штрафа удвоится до 68 000 гривен.

Общество • 21 октября, 11:05 • 14752 просмотра
Парламент одобрил продление мобилизации

Верховная Рада утвердила указ Президента, продлив всеобщую мобилизацию на 90 суток с 5 ноября 2025 года. Это решение направлено на отражение вооруженной агрессии РФ, будет действовать до 3 февраля.

Война в Украине • 21 октября, 09:39 • 3230 просмотра
Рада в 17-й раз продлила военное положение

Верховная Рада Украины приняла Закон, которым утвердила Указ Президента о продлении срока действия военного положения. Оно продлено с 5 ноября 2025 года на 90 суток.

Общество • 21 октября, 09:31 • 3123 просмотра
Иностранцы все меньше хотят переселяться в Россию

Число желающих переехать в РФ по программе добровольного переселения сократилось втрое до 12,5 тыс. человек в 2025 году, что является самым низким показателем за 14 лет. Главной причиной падения интереса является страх перед принудительной мобилизацией и ухудшение условий жизни.

Общество • 20 октября, 22:57 • 4432 просмотра
Украина спасла двух юношей из оккупации: один бежал от пропаганды, другой – от унижений

Двое украинских подростков спасены с временно оккупированных территорий благодаря инициативе Bring Kids Back UA. Парни, 18 и 20 лет, уже воссоединились с семьями и начинают новую жизнь в Украине.

Война в Украине • 20 октября, 16:55 • 3450 просмотра
Патрульная полиция предупреждает: враг использует соцсети для влияния на школьников

Патрульная полиция призывает к бдительности после того, как ученик тернопольской школы получил сообщения с антигосударственными призывами. Злоумышленники пытаются посеять недоверие к власти и побудить несовершеннолетних к противоправным действиям под видом "мирных советов" и предложений "легкого заработка".

Общество • 20 октября, 16:37 • 3091 просмотра