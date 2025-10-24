Мобилизация

Госдума РФ приняла законопроект о призыве в армию в течение всего календарного года

В России принят законопроект о круглогодичном призыве в вооруженные силы, который предусматривает прохождение медкомиссий и психологического отбора в течение года. Также расширен перечень лиц, которые могут получить статус "ветерана боевых действий".