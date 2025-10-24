Мобилизация

Ольга Решетилова призвала правоохранительные органы детально расследовать гибель 43-летнего военнообязанного в распределительном пункте ТЦК Киева. Мужчина умер в больнице через день после мобилизации, получив тяжелую черепно-мозговую травму во время прохождения ВВК.
КНДР начала строительство мемориального музея в Пхеньяне, посвященного военным, участвовавшим в войне России против Украины. Лидер Ким Чен Ын лично заложил первый ковш земли, назвав северокорейских солдат «гордостью нации».
Кабинет министров Украины запускает проект долговременного медицинского ухода для защитников, который продлится до 31 декабря 2026 года. Проект предусматривает оказание медицинского ухода в больницах, общинах или дома с участием мультидисциплинарных команд.
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что у путина заканчиваются деньги, войска и идеи, а россия должна остановиться на достигнутом. Он подчеркнул, что сотни тысяч россиян погибают из-за его агрессии, а поддержка Украины работает.
По материалам СМИ, путин планирует мобилизовать резервистов для охраны стратегических объектов инфраструктуры в россии, которым угрожают атаки украинских беспилотников.
Правительство меняет правила оформления отсрочек от мобилизации с 1 ноября. Теперь возможно автоматическое продление и подача заявлений через Резерв+ или ЦПАУ.
Армия хунты Мьянмы за три недели вернула населенные пункты, ранее отвоеванные повстанцами, благодаря помощи Китая. Это связано с намерением хунты провести выборы в декабре 2025 года.
43-летний киевлянин умер в больнице через день после мобилизации, получив тяжелую черепно-мозговую травму во время прохождения ВВК. Полиция начала уголовное производство по факту смерти, опрашивая свидетелей и назначив судебно-медицинскую экспертизу.
После отмены Украиной запрета на выезд для мужчин 18–22 лет, количество заявок на защиту в Германии выросло со 100 до тысячи в неделю. Это вызвало обеспокоенность региональных органов власти, особенно в Баварии, где усиливаются требования более жесткого контроля миграции.
Соломенский районный суд Киева продлил меру пресечения Роману Гринкевичу в виде содержания под стражей до 19 декабря. Залог составляет 69 миллионов 644 тысячи гривен по делу об аферах с одеждой для ВСУ на 1 млрд гривен.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с 2022 года Россия убила 135 журналистов, освещавших правду о войне. Он поблагодарил медийное сообщество за их работу, которая оказывает давление на Россию.
В Украине принудительная мобилизация стала нормой, а более полумиллиона мужчин призывного возраста скрываются. Это происходит на фоне обострения ситуации на фронте и исчерпания ресурсов добровольцев.
Через мобильное приложение "Армия+" военнослужащие подали 1 миллион электронных рапортов. Самые популярные из них – на ежегодный отпуск (27,1%) и оздоровление (22%).
В 2025 году в украинские вузы зачислили более 200 тысяч первокурсников, что на 2,6% больше, чем в прошлом году. Однако количество поступающих в возрасте старше 25 лет уменьшилось на 15%.
Кабинет министров одобрил законопроект, предлагающий увеличить продолжительность общественных работ для нарушителей до восьми часов в день. Это позволит быстрее отбывать наказание и расширит возможности их отбывания в пределах города или области.
Верховный Суд постановил, что обнародование имени подозреваемого запрещено до вступления приговора в законную силу. Это касается и публичных лиц, независимо от общественного интереса.
Военные США атаковали подозреваемое в наркоторговле судно в Тихом океане у Южной Америки. Это первая известная операция в рамках нового наступления против контрабанды наркотиков, уже охватившего Карибский бассейн.
Юсуфу Мамешеву, свидетелю по делу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готовят подозрение в даче заведомо ложных показаний. Обвинение утверждает, что Мамешев предоставляет недостоверную информацию относительно обсуждения поставок технической конопли в Дагестан.
Низкие показатели набора обусловлены недостаточными региональными выплатами и нежеланием местных властей способствовать рекрутинговой кампании, а также значительными потерями среди представителей этносов рф.
Министр внутренних дел Болгарии Даниэль Митов заявил, что российские агенты помогают контрабандистам заполнять Европу нелегальными мигрантами. Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер подтвердила, что враждебные государства стимулируют нелегальную миграцию для дестабилизации Европы.
Дроны вечером 21 октября атаковали ТЭЦ на территории России.
В течение суток 21 октября украинские военные отбили более полутора сотен атак врага, зафиксировано более трех тысяч артиллерийских обстрелов. Наиболее напряженная ситуация на Покровском направлении, где враг совершил 53 штурмовых действия.
Программу "Контракт 18-24" теперь распространили на все боевые подразделения Сил обороны Украины. Каждый в возрасте 18-24 лет может выбрать любую бригаду для заключения годового контракта.
В России принят законопроект о круглогодичном призыве в вооруженные силы, который предусматривает прохождение медкомиссий и психологического отбора в течение года. Также расширен перечень лиц, которые могут получить статус "ветерана боевых действий".
Суд оштрафовал и. о. начальника районного ТЦК на 34 000 гривен за мобилизацию единственного сына тяжелобольного мужчины. В случае неуплаты в течение 15 дней сумма штрафа удвоится до 68 000 гривен.
Верховная Рада утвердила указ Президента, продлив всеобщую мобилизацию на 90 суток с 5 ноября 2025 года. Это решение направлено на отражение вооруженной агрессии РФ, будет действовать до 3 февраля.
Верховная Рада Украины приняла Закон, которым утвердила Указ Президента о продлении срока действия военного положения. Оно продлено с 5 ноября 2025 года на 90 суток.
Число желающих переехать в РФ по программе добровольного переселения сократилось втрое до 12,5 тыс. человек в 2025 году, что является самым низким показателем за 14 лет. Главной причиной падения интереса является страх перед принудительной мобилизацией и ухудшение условий жизни.
Двое украинских подростков спасены с временно оккупированных территорий благодаря инициативе Bring Kids Back UA. Парни, 18 и 20 лет, уже воссоединились с семьями и начинают новую жизнь в Украине.
Патрульная полиция призывает к бдительности после того, как ученик тернопольской школы получил сообщения с антигосударственными призывами. Злоумышленники пытаются посеять недоверие к власти и побудить несовершеннолетних к противоправным действиям под видом "мирных советов" и предложений "легкого заработка".