В кремле считают, что могут получить больше, продолжая боевые действия, одновременно используя переговоры как инструмент внешней политики. Об этом сообщает New York Times, передает УНН.

Детали

В течение последних двух лет российский диктатор путин последовательно настаивал на двух главных пунктах: Украина должна вывести свои войска из оставшихся Донецкой и Луганской областей, а также исключить возможность членства в НАТО.

путин подтвердил эту позицию в пятницу на своей ежегодной пресс-конференции. Он сказал, что россия готова пойти на некоторые "компромиссы", которые, как считается, предусматривают отказ от некоторых оккупированных россией земель в Харьковской и Запорожской областях Украины. Но он подчеркнул, что москва, как и раньше, готова продолжать борьбу за полную оккупацию Донецкой области - пишет издание.

Даже несмотря на то, что полномасштабное вторжение россии в Украину дорого обошлось как российской экономике, так и российской армии, издание подчеркивает, что "кремль, похоже, все еще считает, что может получить больше, воюя".

Кроме того, российская экономика находится в самой слабой точке с 2022 года, процентные ставки находятся на рекордно высоком уровне, а темпы роста падают до рецессии. Но, несмотря на санкции, введенные Западом из-за войны, аналитики говорят, что страна все еще далека от такого экономического кризиса, который заставил бы кремль изменить курс.

Однако дмитрий медведев, бывший президент, а ныне - секретарь совета безопасности рф, заявил в среду, что около 417 000 новобранцев подписали новые контракты на вступление в российскую армию в 2025 году, и эта цифра в значительной степени соответствует оценкам независимых исследователей.

Постоянный поток новых рекрутов означает, что россия может позволить себе продолжать войну, несмотря на тяжелые потери.

Однако россия, все же, заинтересована в переговорах по возможному мирному соглашению, чтобы поддерживать рабочие отношения с Вашингтоном и избежать взятия на себя полной вины за продолжающийся конфликт, говорят эксперты - пишет издание.

москва, также, заинтересована в отсрочке любых дополнительных санкций или других экономических ограничений со стороны Вашингтона.

Напомним

