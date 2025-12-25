$42.150.05
Эксклюзив
10:58
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
09:42
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
09:37
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
09:14
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
08:33
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
07:30
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
россия, вероятно, отклонит новый мирный план США и Украины - NYT

Киев • УНН

 • 158 просмотра

кремль считает, что может получить больше, продолжая боевые действия, одновременно используя переговоры как инструмент внешней политики. российский диктатор путин настаивает на выводе украинских войск из Донецкой и Луганской областей, а также на исключении возможности членства Украины в НАТО.

россия, вероятно, отклонит новый мирный план США и Украины - NYT

В кремле считают, что могут получить больше, продолжая боевые действия, одновременно используя переговоры как инструмент внешней политики. Об этом сообщает New York Times, передает УНН.

Детали

В течение последних двух лет российский диктатор путин последовательно настаивал на двух главных пунктах: Украина должна вывести свои войска из оставшихся Донецкой и Луганской областей, а также исключить возможность членства в НАТО.

путин подтвердил эту позицию в пятницу на своей ежегодной пресс-конференции. Он сказал, что россия готова пойти на некоторые "компромиссы", которые, как считается, предусматривают отказ от некоторых оккупированных россией земель в Харьковской и Запорожской областях Украины. Но он подчеркнул, что москва, как и раньше, готова продолжать борьбу за полную оккупацию Донецкой области

- пишет издание.

Даже несмотря на то, что полномасштабное вторжение россии в Украину дорого обошлось как российской экономике, так и российской армии, издание подчеркивает, что "кремль, похоже, все еще считает, что может получить больше, воюя".

Кроме того, российская экономика находится в самой слабой точке с 2022 года, процентные ставки находятся на рекордно высоком уровне, а темпы роста падают до рецессии. Но, несмотря на санкции, введенные Западом из-за войны, аналитики говорят, что страна все еще далека от такого экономического кризиса, который заставил бы кремль изменить курс.

Однако дмитрий медведев, бывший президент, а ныне - секретарь совета безопасности рф, заявил в среду, что около 417 000 новобранцев подписали новые контракты на вступление в российскую армию в 2025 году, и эта цифра в значительной степени соответствует оценкам независимых исследователей.

Постоянный поток новых рекрутов означает, что россия может позволить себе продолжать войну, несмотря на тяжелые потери.

Однако россия, все же, заинтересована в переговорах по возможному мирному соглашению, чтобы поддерживать рабочие отношения с Вашингтоном и избежать взятия на себя полной вины за продолжающийся конфликт, говорят эксперты

- пишет издание.

москва, также, заинтересована в отсрочке любых дополнительных санкций или других экономических ограничений со стороны Вашингтона.

Напомним

От Президента Украины Владимира Зеленского впервые появились 20 пунктов "базового документа об окончании войны".

Алла Киосак

