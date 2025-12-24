$42.100.05
49.640.15
ukenru
08:22 • 74 перегляди
Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає
23 грудня, 15:52 • 18808 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 36942 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 47174 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 55692 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 37416 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 43450 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40 • 21467 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27 • 18873 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 24368 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−9°
3.3м/с
68%
762мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Мелоні: минулий рік був важким, але не хвилюйтеся - наступний буде ще гіршим23 грудня, 23:00 • 10021 перегляди
Рятувальники показали кадри наслідків дронової атаки рф на ЧернігівVideo24 грудня, 00:39 • 16161 перегляди
У москві загинули двоє поліцейських після вибуху автомобіля - ЗМІVideo24 грудня, 01:12 • 11640 перегляди
Нарощування військової потужності Китаєм робить США вразливими - Пентагон24 грудня, 01:46 • 5614 перегляди
Дрони атакували завод синтетичного каучуку в тульській області рфVideo04:30 • 12365 перегляди
Публікації
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 47178 перегляди
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo23 грудня, 14:58 • 30683 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto23 грудня, 12:03 • 55700 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний23 грудня, 11:27 • 43456 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 99565 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Володимир Зеленський
Лев XIV
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Китай
Венесуела
Реклама
УНН Lite
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машинVideo06:59 • 2800 перегляди
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo23 грудня, 09:59 • 27799 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 25846 перегляди
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50 • 29202 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 31175 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат
Фільм

Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Від Президента України Володимира Зеленського уперше оприлюднено 20 пунктів «базового документа про закінчення війни».

Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає

Від Президента України Володимира Зеленського уперше з'явилися 20 пунктів "базового документа про закінчення війни", пише УНН.

Їх зміст зокрема виклали у депутатському корпусі:

"1. Підтвердження суверенітету України.

2. Угода про ненапад між росією та Україною, моніторинг на лінії зіткнення.

3. Гарантії безпеки.

4. Чисельність ЗСУ - 800 тисяч у мирний час.

5. США, НАТО та Європа нададуть Україні гарантії безпеки за прикладом статті 5. Якщо рф вторгнеться в Україну - буде військова відповідь і відновлення санкцій.

6. росія закріпить політику ненападу щодо Європи та України у всіх необхідних законах.

7. Україна стане членом ЄС у певний час (ми хочемо закріпити дату вступу).

8. Пакет глобального розвитку, який буде визначено в окремій угоді про інвестиції.

9. Буде створено кілька фондів для вирішення питань відновлення. Мета - залучення 800 млрд доларів.

10. Україна пришвидшить процес укладення угоди про вільну торгівлю зі США.

11. Без’ядерний статус України.

12. ЗАЕС. Компромісу немає. США пропонують управління втрьох і американці - головний менеджер. Компромісна пропозиція України: США і Україна - 50 на 50.

13. Освітні програми в школах, що сприяють розумінню та толерантності до різних культур, усувають расизм і упередження.

14. Території. Найскладніший пункт. Один з варіантів - рф виходить з Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської, Харківської областей. В Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях - "стоїмо, де стоїмо". РФ хоче, щоб Україна вийшла з Донецької області, США пропонують компроміс - вільну економічну зону. Якщо не буде згоди на "стоїмо, де стоїмо", то вільна економічна зона може бути прийнята лише шляхом референдуму і тоді треба виносити на референдум весь документ.

15. рф та Україна зобов'язуються не змінювати домовленості силою.

16. Росія не перешкоджатиме Україні використовувати річку Дніпро та Чорне море для цілей комерційної діяльності. Кінбурнська коса буде демілітаризована.

17. Обмін полоненими всіх на всіх, повернення цивільних, дітей та політв'язнів.

18. Україна має провести вибори якомога швидше після підписання угоди.

19. Ця угода буде юридично обов'язковою. Її виконання буде контролювати Рада миру на чолі з Трампом.

20. Після того, як усі сторони погодяться з цією угодою, негайно набуде чинності повне припинення вогню".

Доповнення

23 грудня Президент Володимир Зеленський повідомив, що отримав "детальну доповідь" представників делегації України на мирних переговорах Рустема Умєрова та Андрія Гнатова, вказавши, що за результатами зустрічей з американською командою у Маямі в США "є підготовлені драфти кількох документів", у тому числі "щодо гарантій безпеки, щодо відновлення та щодо базової рамки для закінчення цієї війни", і що очікується "продовження діалогу з Америкою".

Юлія Шрамко

Політика
Енергоатом
Ядерна зброя
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Донецька область
Миколаївська область
Сумська область
Рустем Умєров
Харківська область
Луганська область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Дніпро (місто)
НАТО
Дональд Трамп
Європейський Союз
Херсонська область
Чорне море
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна