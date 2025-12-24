Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає

Від Президента України Володимира Зеленського уперше з'явилися 20 пунктів "базового документа про закінчення війни", пише УНН.

Їх зміст зокрема виклали у депутатському корпусі:

"1. Підтвердження суверенітету України.

2. Угода про ненапад між росією та Україною, моніторинг на лінії зіткнення.

3. Гарантії безпеки.

4. Чисельність ЗСУ - 800 тисяч у мирний час.

5. США, НАТО та Європа нададуть Україні гарантії безпеки за прикладом статті 5. Якщо рф вторгнеться в Україну - буде військова відповідь і відновлення санкцій.

6. росія закріпить політику ненападу щодо Європи та України у всіх необхідних законах.

7. Україна стане членом ЄС у певний час (ми хочемо закріпити дату вступу).

8. Пакет глобального розвитку, який буде визначено в окремій угоді про інвестиції.

9. Буде створено кілька фондів для вирішення питань відновлення. Мета - залучення 800 млрд доларів.

10. Україна пришвидшить процес укладення угоди про вільну торгівлю зі США.

11. Без’ядерний статус України.

12. ЗАЕС. Компромісу немає. США пропонують управління втрьох і американці - головний менеджер. Компромісна пропозиція України: США і Україна - 50 на 50.

13. Освітні програми в школах, що сприяють розумінню та толерантності до різних культур, усувають расизм і упередження.

14. Території. Найскладніший пункт. Один з варіантів - рф виходить з Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської, Харківської областей. В Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях - "стоїмо, де стоїмо". РФ хоче, щоб Україна вийшла з Донецької області, США пропонують компроміс - вільну економічну зону. Якщо не буде згоди на "стоїмо, де стоїмо", то вільна економічна зона може бути прийнята лише шляхом референдуму і тоді треба виносити на референдум весь документ.

15. рф та Україна зобов'язуються не змінювати домовленості силою.

16. Росія не перешкоджатиме Україні використовувати річку Дніпро та Чорне море для цілей комерційної діяльності. Кінбурнська коса буде демілітаризована.

17. Обмін полоненими всіх на всіх, повернення цивільних, дітей та політв'язнів.

18. Україна має провести вибори якомога швидше після підписання угоди.

19. Ця угода буде юридично обов'язковою. Її виконання буде контролювати Рада миру на чолі з Трампом.

20. Після того, як усі сторони погодяться з цією угодою, негайно набуде чинності повне припинення вогню".

Доповнення

23 грудня Президент Володимир Зеленський повідомив, що отримав "детальну доповідь" представників делегації України на мирних переговорах Рустема Умєрова та Андрія Гнатова, вказавши, що за результатами зустрічей з американською командою у Маямі в США "є підготовлені драфти кількох документів", у тому числі "щодо гарантій безпеки, щодо відновлення та щодо базової рамки для закінчення цієї війни", і що очікується "продовження діалогу з Америкою".