путін ніколи не хотів припиняти війну з Україною - Зеленський

$44.1650.96
ukenru
17:46 • 3082 перегляди
Ізраїль готує масштабну військову кампанію проти Ірану на три тижні - CNN
13:39 • 11809 перегляди
Франція голосує на місцевих виборах - результат може вплинути на битву за Єлисейський палац
15 березня, 10:18 • 20721 перегляди
Київ запровадив санкції проти причетних до виробництва "Комети" та "Орєшніка", а також паралімпійців рф
15 березня, 00:18 • 48009 перегляди
Остання людина, від якої нам потрібна допомога, це Зеленський - Трамп
14 березня, 18:43 • 49779 перегляди
ЄС продовжив ще на пів року персональні санкції за агресію проти України
14 березня, 18:22 • 43106 перегляди
Нетаньягу ініціював переговори із Зеленським для обговорення співпраці щодо перехоплення іранських дронів - ЗМІ
14 березня, 16:51 • 35322 перегляди
Нафтогаз та МЗС розкрили дипломатам 31 країни наслідки атак на "Дружбу"Photo
Ексклюзив
14 березня, 14:30 • 62579 перегляди
День українського добровольця: історія військового Миколи Волохова
14 березня, 13:14 • 59602 перегляди
Користь і шкода ананаса – що варто знати кожному
14 березня, 07:48 • 27295 перегляди
Зеленський після масованої атаки рф вказав на потребу для Європи у виробництві ракет проти балістикиPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+7°
2м/с
51%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Метте Фредеріксен
Александр Стубб
Джеффрі Епштайн
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Ізраїль
Китай
Реклама
УНН Lite
Кім Кардаш'ян і Кріс Дженнер заперечили змову навколо секс-відео15 березня, 10:00 • 19527 перегляди
Розслідування Reuters розкрило справжнє ім'я Бенксі14 березня, 12:47 • 29120 перегляди
"Зорепад" об’єднав легенд: Бужинська та Павлік презентували несподіваний романтичний дуетVideo13 березня, 21:04 • 35928 перегляди
Кендалл Дженнер і Гейлі Бібер відкрили оскарівський вікенд на вечірці в Беверлі-Гіллз13 березня, 19:15 • 30974 перегляди
Бонні Беннет із "Щоденників вампіра" народила первістка Photo13 березня, 12:24 • 44808 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Ручна граната
P-8 Poseidon
TikTok

путін ніколи не хотів припиняти війну з Україною - Зеленський

Київ • УНН

 • 140 перегляди

Президент заявив про небажання путіна припиняти війну та страх перед тиском США. росія отримала 10 мільярдів доларів завдяки конфлікту на Близькому Сході.

російський диктатор володимир путін ніколи не хотів зупиняти війну проти України. Про це в інтерв’ю CNN розповів Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Глава держави зазначив, що путін боявся і боїться тиску з боку США і Дональда Трампа. Саме тому він вів цю гру, удаючи, що хоче переговорів.

Я й надалі вважаю, що Америка має посилити тиск на Путіна. Інакше він не вестиме переговори добросовісно. Він лише хоче висувати ультиматуми Україні, такі як вимога вивести наші війська з нашої території. Але це не втамує його апетиту

- заявив Зеленський.

Також Президент України прокоментував ситуацію навколо Ірану. Він зазначив, що це приносить путіну більше грошей. Також диктатору допомагає пом’якшення санкцій проти рф.

Наша розвідка доповідає, що через усі санкції, запроваджені Сполученими Штатами та Європейським Союзом, а також через наші далекобійні удари по російській енергетичній інфраструктурі росія лише у 2026 році зіткнулася з дефіцитом понад 100 мільярдів доларів. Тепер ми бачимо, що вони заробили близько 10 мільярдів за два тижні війни на Близькому Сході

- заявив Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Іран використовує російські дрони проти американських об'єктів.

Євген Устименко

Війна в УкраїніПолітика
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Електроенергія
Володимир Путін
Дональд Трамп
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран