путін ніколи не хотів припиняти війну з Україною - Зеленський

російський диктатор володимир путін ніколи не хотів зупиняти війну проти України. Про це в інтерв’ю CNN розповів Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Глава держави зазначив, що путін боявся і боїться тиску з боку США і Дональда Трампа. Саме тому він вів цю гру, удаючи, що хоче переговорів.

Я й надалі вважаю, що Америка має посилити тиск на Путіна. Інакше він не вестиме переговори добросовісно. Він лише хоче висувати ультиматуми Україні, такі як вимога вивести наші війська з нашої території. Але це не втамує його апетиту

Також Президент України прокоментував ситуацію навколо Ірану. Він зазначив, що це приносить путіну більше грошей. Також диктатору допомагає пом’якшення санкцій проти рф.

Наша розвідка доповідає, що через усі санкції, запроваджені Сполученими Штатами та Європейським Союзом, а також через наші далекобійні удари по російській енергетичній інфраструктурі росія лише у 2026 році зіткнулася з дефіцитом понад 100 мільярдів доларів. Тепер ми бачимо, що вони заробили близько 10 мільярдів за два тижні війни на Близькому Сході