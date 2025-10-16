$41.760.01
16 жовтня, 21:15 • 25787 перегляди
"Нам вони потрібні також": Трамп зробив заяву стосовно передачі Україні ракет Tomahawk
16 жовтня, 19:40 • 29216 перегляди
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Дональдом ТрампомVideo
16 жовтня, 17:21 • 24058 перегляди
Трамп зустрінеться із путіним у Будапешті
Ексклюзив
16 жовтня, 15:34 • 27868 перегляди
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об’єднання ФК “Металіст 1925” і АМП ФК “Незламні”Photo
Ексклюзив
16 жовтня, 15:13 • 32684 перегляди
Україна моніторить ситуацію з білорусі, конкретної великої загрози для півночі України не бачимо - член комітету з нацбезпеки
16 жовтня, 12:39 • 44518 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Ексклюзив
16 жовтня, 09:20 • 35561 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
16 жовтня, 07:59 • 44465 перегляди
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 77528 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
16 жовтня, 06:35 • 23532 перегляди
Трамп ініціює створення фонду підтримки України: звідки планують взяти кошти - The Telegraph
91-річна Бріжит Бардо госпіталізована до приватної клініки в Тулоні - ЗМІPhoto16 жовтня, 17:40 • 11464 перегляди
Помер зірка серіалу "Величне століття": відомі подробиці16 жовтня, 18:32 • 10346 перегляди
Санду розповіла, що особисто запропонувала бізнесмену, який живе в Україні, стати прем'єром Молдови 16 жовтня, 19:03 • 14524 перегляди
В Україні закликають накласти санкції на мультфільм "Маша і Ведмідь" через зв’язки з рф16 жовтня, 19:58 • 5696 перегляди
Іран викликав польського дипломата через демонстрацію "Шахеда" у британському парламенті23:02 • 10249 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 44523 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 77532 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27 • 47591 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування16 жовтня, 07:09 • 69145 перегляди
Тихе полювання: які гриби збирати в жовтні та як не переплутати їх з отруйними "двійниками"Photo15 жовтня, 11:45 • 80775 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Андрій Єрмак
Андрій Пишний
Україна
Сполучені Штати Америки
Будапешт
Угорщина
Білий дім
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 39281 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 87476 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 64769 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 66504 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 71208 перегляди
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм
Truth Social
Шахед-136
Свириденко долучилася до зустрічі міністрів фінансів та голів центральних банків країн G7: говорили про заморожені активи рфPhoto

Юлія Свириденко взяла участь у зустрічі міністрів фінансів G7 у Вашингтоні, де обговорили використання заморожених російських активів. Вона наголосила на необхідності спрямування цих коштів на відновлення України та відшкодування збитків.

Економіка • 16 жовтня, 18:54 • 2230 перегляди
Узгодили ключові пріоритети і акценти перед зустріччю Зеленського і Трампа: українська делегація провела важливу розмову з КеллогомPhoto

Українська делегація на чолі з Андрієм Єрмаком зустрілася зі спецпосланцем Трампа Кітом Келлогом для узгодження пріоритетів перед зустріччю президентів України та США. Обговорювалися питання військової співпраці, санкцій проти рф та повернення депортованих дітей.

Політика • 16 жовтня, 16:56 • 2394 перегляди
Поточних санкцій замало, щоб зламати хребет російській економіці, Трамп готовий до дій: конгресмен на зустрічі із українською делегацією

Українська делегація зустрілася з конгресменом США Френчем Хіллом, який заявив, що поточних санкцій недостатньо для руйнування російської економіки. Він підтримав ідею позики Україні для закупівлі зброї із залученням заморожених російських активів.

Економіка • 16 жовтня, 16:39 • 2400 перегляди
Загибель 17-річного Вадима Давиденка в Ірландії: посольство України підтримує тісний контакт із поліцією, слідство триває

Посольство України в Ірландії підтримує тісний контакт з поліцією, яка розслідує обставини загибелі 17-річного Вадима Давиденка від ножових поранень. Слідчі дії тривають, посольство надає підтримку родині та готується до репатріації тіла.

Суспільство • 16 жовтня, 15:18 • 2712 перегляди
Свириденко провела зустрічі з міжнародними фінансовими інституціями у Вашингтоні: про що домовилисьPhoto

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко зустрілася з керівниками Світового Банку, Європейського інвестиційного банку та ЄБРР у Вашингтоні. Обговорювалися механізм репараційної позики, стан української енергетики та підтримка України.

Економіка • 16 жовтня, 14:34 • 2626 перегляди
Часткова заборона з січня 2026-го, повна - з 2027 року: Європа оглошує сміливі кроки по відмові від нафти і газу рф

Енергетичний комітет Європарламенту підтримав пропозицію про часткову заборону російських вуглеводнів з 2026 року та повну з 2027 року. Передбачаються штрафи за недотримання.

Економіка • 16 жовтня, 14:02 • 1734 перегляди
ЄС планує створити "Альянс дронів" з Україною до початку наступного року - Каллас

Гарантії безпеки для України є частиною дорожньої карти ЄС щодо оборони, яка була представлена 16 жовтня. Блок планує створити "Альянс дронів" з Україною до початку наступного року, використовуючи досвід України у захисті від безпілотників.

Політика • 16 жовтня, 13:48 • 2118 перегляди
У Нафтогазі працюють над збільшенням фінансового ресурсу для імпорту газу: як саме

Нафтогаз активно працює над збільшенням імпорту газу та залученням додаткового фінансування для успішного проходження опалювального сезону. Українська делегація на чолі з прем'єркою Юлією Свириденко веде переговори у Вашингтоні, а ЄБРР вже погодився надати додаткове фінансування.

Економіка • 16 жовтня, 12:00 • 1698 перегляди
У Грузії главу ОБСЄ оштрафували на понад $1,8 тис. за перекриття дороги на акції протесту

МВС Грузії оштрафувало чинну голову ОБСЄ, міністра закордонних справ Фінляндії Еліну Валтонен на 5 тис. ларі за незаконне перекриття дороги. Це сталося під час її візиту до Тбілісі 14-15 жовтня, коли вона приєдналася до антиурядової акції.

Новини Світу • 16 жовтня, 10:58 • 2650 перегляди
Грузія направила ноту протесту ОБСЄ через участь голови організації у протестній акції у Тбілісі

МЗС Грузії висловило протест секретаріату ОБСЄ через участь голови організації Еліни Валтонен в антиурядовій акції в Тбілісі. Грузія розцінює дії Валтонен як спробу ввести міжнародне співтовариство в оману та зловживання мандатом.

Новини Світу • 16 жовтня, 10:43 • 2522 перегляди
ЄС обговорив дорожню карту оборонної готовності: що далі

Рада ЄС обговорила майбутню дорожню карту оборонної готовності, яка визначить цілі та завдання до 2030 року. Документ буде ухвалено 16 жовтня та представлено 23 жовтня 2025 року.

Новини Світу • 16 жовтня, 06:05 • 2998 перегляди
Вбили та продали на органи? У М’янмі зникла колишня учасниця білоруського "Голосу" - росЗМІPhoto

26-річна білоруська співачка поїхала до Таїланду, де потрапила до шахрайського центру, а потім її вивезли до М'янми. Родині повідомили, що дівчину продали на органи, а тіло кремували.

Кримінал та НП • 15 жовтня, 19:09 • 8864 перегляди
Зустріч глави ОБСЄ та прем'єра Грузії скасували: хто передумав і до чого тут мітинги

Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе скасував зустріч з головою ОБСЄ Еліною Валтонен через її участь в антиурядовому мітингу. Валтонен стверджує, що скасувала зустріч сама через зміну графіка.

Новини Світу • 15 жовтня, 17:10 • 5342 перегляди
Зеленський розповів про засідання Ставки: дипломатичні удари та далекобійність у центрі увагиVideo

Президент Зеленський у вечірньому відеозверненні розповів про результати засідання Ставки верховного головнокомандувача та про майбутню зустріч із президентом США у Вашингтоні.

Політика • 15 жовтня, 16:33 • 2930 перегляди
Українська делегація обговорила з главою МВФ нову програму на 2026-2029 роки - СвириденкоPhoto

Українська делегація провела зустрічі з керівництвом МВФ, обговоривши продовження співпраці та нову програму на 2026-2029 роки. Ця програма має підтримати економічну стабільність України.

Економіка • 15 жовтня, 14:54 • 2550 перегляди
Шатдаун у США: Сенат увосьме не ухвалиив короткострокову резолюцію про фінансування бюджету

Сенатори США вкотре не змогли ухвалити короткострокову бюджетну резолюцію, яка передбачала тимчасове фінансування федерального уряду до 21 листопада. Проект, поданий Республіканською партією, отримав лише 49 з 60 необхідних голосів.

Політика • 15 жовтня, 12:51 • 2548 перегляди
"Жоден союз не триває вічно": серіал "Дипломатка" повертається 16 жовтня

Третій сезон американського політичного трилера "Дипломатка" вийде на Netflix 16 жовтня. У новому сезоні посол Кейт Вайлер звинуватить віце-президента Грейс Пенн у змові та прагнутиме посади віце-президента.

Культура • 15 жовтня, 06:33 • 3610 перегляди