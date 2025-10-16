Юлія Свириденко взяла участь у зустрічі міністрів фінансів G7 у Вашингтоні, де обговорили використання заморожених російських активів. Вона наголосила на необхідності спрямування цих коштів на відновлення України та відшкодування збитків.
Українська делегація на чолі з Андрієм Єрмаком зустрілася зі спецпосланцем Трампа Кітом Келлогом для узгодження пріоритетів перед зустріччю президентів України та США. Обговорювалися питання військової співпраці, санкцій проти рф та повернення депортованих дітей.
Українська делегація зустрілася з конгресменом США Френчем Хіллом, який заявив, що поточних санкцій недостатньо для руйнування російської економіки. Він підтримав ідею позики Україні для закупівлі зброї із залученням заморожених російських активів.
Посольство України в Ірландії підтримує тісний контакт з поліцією, яка розслідує обставини загибелі 17-річного Вадима Давиденка від ножових поранень. Слідчі дії тривають, посольство надає підтримку родині та готується до репатріації тіла.
Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко зустрілася з керівниками Світового Банку, Європейського інвестиційного банку та ЄБРР у Вашингтоні. Обговорювалися механізм репараційної позики, стан української енергетики та підтримка України.
Енергетичний комітет Європарламенту підтримав пропозицію про часткову заборону російських вуглеводнів з 2026 року та повну з 2027 року. Передбачаються штрафи за недотримання.
Гарантії безпеки для України є частиною дорожньої карти ЄС щодо оборони, яка була представлена 16 жовтня. Блок планує створити "Альянс дронів" з Україною до початку наступного року, використовуючи досвід України у захисті від безпілотників.
Нафтогаз активно працює над збільшенням імпорту газу та залученням додаткового фінансування для успішного проходження опалювального сезону. Українська делегація на чолі з прем'єркою Юлією Свириденко веде переговори у Вашингтоні, а ЄБРР вже погодився надати додаткове фінансування.
МВС Грузії оштрафувало чинну голову ОБСЄ, міністра закордонних справ Фінляндії Еліну Валтонен на 5 тис. ларі за незаконне перекриття дороги. Це сталося під час її візиту до Тбілісі 14-15 жовтня, коли вона приєдналася до антиурядової акції.
МЗС Грузії висловило протест секретаріату ОБСЄ через участь голови організації Еліни Валтонен в антиурядовій акції в Тбілісі. Грузія розцінює дії Валтонен як спробу ввести міжнародне співтовариство в оману та зловживання мандатом.
Рада ЄС обговорила майбутню дорожню карту оборонної готовності, яка визначить цілі та завдання до 2030 року. Документ буде ухвалено 16 жовтня та представлено 23 жовтня 2025 року.
26-річна білоруська співачка поїхала до Таїланду, де потрапила до шахрайського центру, а потім її вивезли до М'янми. Родині повідомили, що дівчину продали на органи, а тіло кремували.
Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе скасував зустріч з головою ОБСЄ Еліною Валтонен через її участь в антиурядовому мітингу. Валтонен стверджує, що скасувала зустріч сама через зміну графіка.
Президент Зеленський у вечірньому відеозверненні розповів про результати засідання Ставки верховного головнокомандувача та про майбутню зустріч із президентом США у Вашингтоні.
Українська делегація провела зустрічі з керівництвом МВФ, обговоривши продовження співпраці та нову програму на 2026-2029 роки. Ця програма має підтримати економічну стабільність України.
Сенатори США вкотре не змогли ухвалити короткострокову бюджетну резолюцію, яка передбачала тимчасове фінансування федерального уряду до 21 листопада. Проект, поданий Республіканською партією, отримав лише 49 з 60 необхідних голосів.
Третій сезон американського політичного трилера "Дипломатка" вийде на Netflix 16 жовтня. У новому сезоні посол Кейт Вайлер звинуватить віце-президента Грейс Пенн у змові та прагнутиме посади віце-президента.