США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшало
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала Львівщину
Венесуела ініціювала переговори зі США після захоплення Мадуро

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Делсі Родрігес, яку призначили тимчасовим президентом Венесуели, оголосила про початок дипломатичного діалогу з адміністрацією Дональда Трампа. Це відбувається попри офіційне засудження дій США, які Каракас називає "незаконним викраденням" Ніколаса Мадуро.

Венесуела ініціювала переговори зі США після захоплення Мадуро
Фото: Bloomberg

Виконувачка обов’язків президента Венесуели Делсі Родрігес оголосила про початок дипломатичного діалогу з адміністрацією Дональда Трампа. Попри офіційне засудження дій США, які Каракас називає "незаконним викраденням" Ніколаса Мадуро, нова влада прагне нормалізації відносин та відновлення роботи дипмісій. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

У заяві, оприлюдненій у п'ятницю, уряд Венесуели назвав захоплення Мадуро актом "злочинної агресії", що призвів до загибелі понад 100 людей. Водночас Родрігес, яка раніше очолювала нафтове відомство та МЗС, запропонувала Вашингтону "робочий порядок денний, що становить взаємний інтерес".

Боліваріанський уряд Венесуели вирішив розпочати попередній дипломатичний переговорний процес з урядом Сполучених Штатів Америки, спрямований на відновлення дипломатичних місій в обох країнах

– йдеться у документі.

Такий підхід експерти оцінюють як спробу Родрігес умиротворити Білий дім, зберігаючи при цьому лояльність радикальних прихильників колишнього президента всередині країни.

Жести примирення та звільнення в’язнів

Першим кроком до деескалації стало рішення Каракаса звільнити групу ув’язнених. Голова Національної асамблеї Хорхе Родрігес, брат в.о. президента, оголосив цей крок "мирною пропозицією".

Серед звільнених:

  • П’ятеро громадян Іспанії (один із них має подвійне громадянство).
    • Двоє провідних діячів венесуельської політичної опозиції.

      Хорхе Родрігес висловив подяку за посередництво уряду Катару, президенту Бразилії Луїсу Інасіу Лулі да Сілві та колишньому прем’єру Іспанії Хосе Луїсу Родрігесу Сапатеро.

      Позиція Вашингтона

      Дональд Трамп раніше заявив, що Делсі Родрігес "готова робити те, що необхідно", проте попередив, що вона може поплатитися "більшою ціною, ніж Мадуро", якщо не співпрацюватиме повною мірою. Наразі Білий дім розглядає Родрігес як прагматичну фігуру, здатну забезпечити стабільність нафтового сектору та безпеку американських інтересів у регіоні під час перехідного періоду.

      Сенат США обмежує Трампа у військових діях проти Венесуели без схвалення Конгресу08.01.26, 20:09 • 5250 переглядiв

      Степан Гафтко

