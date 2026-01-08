Сенат США обмежує Трампа у військових діях проти Венесуели без схвалення Конгресу

Сенат США проголосував за заборону президенту США Дональду Трампу вживати подальших військових дій проти Венесуели без схвалення Конгресу. Про це повідомляє Axios, передає УНН.

