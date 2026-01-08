$42.720.15
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Ексклюзив
14:11 • 12114 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
13:58 • 16506 перегляди
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Ексклюзив
13:48 • 21369 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
13:23 • 16031 перегляди
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
12:46 • 14050 перегляди
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
8 січня, 12:09 • 11917 перегляди
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
8 січня, 10:13 • 17211 перегляди
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
8 січня, 10:10 • 13335 перегляди
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
8 січня, 07:21 • 50392 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
Сенат США обмежує Трампа у військових діях проти Венесуели без схвалення Конгресу

Київ • УНН

 • 174 перегляди

Сенат США проголосував за заборону президенту Трампу вживати подальших військових дій проти Венесуели без схвалення Конгресу. Це голосування було процедурним, але свідчить про підтримку резолюції, яку очікують наступного тижня.

Сенат США проголосував за заборону президенту США Дональду Трампу вживати подальших військових дій проти Венесуели без схвалення Конгресу. Про це повідомляє Axios, передає УНН.

Сенат проголосував за заборону президенту Трампу вживати подальших військових дій у Венесуелі без схвалення Конгресу після того, як США захопили лідера країни 

- пише видання.

Трамп вимагає від Венесуели вигнати росію та Китай, співпрацюючи лише зі США щодо нафти - ABC News

Зазначається, що голосування було процедурним, але свідчить про те, що в Сенаті є достатня підтримка для прийняття резолюції, що очікується наступного тижня.

Тоді його все одно має розглянути Палата. Білий дім заявив, що Трамп накладе вето на цей захід

 - додає видання.

Внаслідок авіаційних ударів США по Венесуелі під час захоплення Ніколаса Мадуро загинуло понад 100 людей.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Вибори в США
Сенат Сполучених Штатів Америки
Конгрес США
Білий дім
Венесуела
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки