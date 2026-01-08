Сенат США обмежує Трампа у військових діях проти Венесуели без схвалення Конгресу
Київ • УНН
Сенат США проголосував за заборону президенту Трампу вживати подальших військових дій проти Венесуели без схвалення Конгресу. Це голосування було процедурним, але свідчить про підтримку резолюції, яку очікують наступного тижня.
Сенат США проголосував за заборону президенту США Дональду Трампу вживати подальших військових дій проти Венесуели без схвалення Конгресу. Про це повідомляє Axios, передає УНН.
Сенат проголосував за заборону президенту Трампу вживати подальших військових дій у Венесуелі без схвалення Конгресу після того, як США захопили лідера країни
Трамп вимагає від Венесуели вигнати росію та Китай, співпрацюючи лише зі США щодо нафти - ABC News07.01.26, 08:58 • 4596 переглядiв
Зазначається, що голосування було процедурним, але свідчить про те, що в Сенаті є достатня підтримка для прийняття резолюції, що очікується наступного тижня.
Тоді його все одно має розглянути Палата. Білий дім заявив, що Трамп накладе вето на цей захід
Нагадаємо
Внаслідок авіаційних ударів США по Венесуелі під час захоплення Ніколаса Мадуро загинуло понад 100 людей.