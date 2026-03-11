НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
Київ • УНН
Мати заступника голови Держмитслужби України Владислава Суворова володіє нерухомістю на 5 млн грн, а дружина придбала два авто Toyota RAV4. Перевірку способу життя посадовця розпочнуть після звернення до НАЗК.
Національне агентство з питань запобігання корупції може провести перевірку способу життя заступника голови Державної митної служби Владислава Суворова, мати якого володіє нерухомістю на близько 5 млн грн. Процес може бути запущений у разі надходження відповідного звернення. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомила голова громадської ради при НАЗК Катерина Бутко.
Елітна нерухомість в Києві, оформлена на матір
Практично вся карʼєра Владислава Суворова повʼязана з роботою в митних органах. У червні 2020 року його призначили на посаду заступника голови Державної митної служби України.
За цей час родина Суворових обросла елітним майном. Владислав Суворов разом із дружиною та дітьми з 2024 року мешкає у квартирі площею понад 100 кв. м в елітному ЖК Києва Greenville Park на столичному Подолі. Ця квартира оформлена на матір посадовця – Ольгу Суворову, яка, відповідно до декларації Володимира Суворова – батька посадовця, із доходів має лише пенсію.
Вартість такого житла стартує від 230 тисяч доларів без ремонту, хоча в декларації батька вказано, що воно було придбане у 2022 році за 3,2 млн грн (орієнтовно 87 тис. дол. за тогочасним курсом).
Окрім того, в тому ж ЖК у Ольги Суворової є ще два паркомісця, придбаних вже у 2025 році за понад 400 тис. грн кожне.
Варто зазначити, відповідно до даних аналітичної платформи YouControl, у Ольги Суворової немає жодного бізнесу. При цьому у декларації її чоловіка вказано, що в Ольги Суворової є ще будинок в Ізмаїлі, а у Володимира Суворова там же службова квартира, яка перебуває у власності Придунайської митниці.
Також за даними ЗМІ, комерційним приміщенням у Greenville Park володіє брат дружини Владислава Суворова.
Також, за даними декларації митника, його дружина Марина Суворова минулого року придбала два новеньких авто TOYOTA RAV4 за понад 2 млн грн кожне. Купівлі відбувалися з різницею в місяць. Варто зауважити, що Марина Суворова працює в Державному інформаційно-аналітичному центрі моніторингу зовнішніх товарних ринків (ДП "Держзовнінформ") і її річна зарплата становить трохи більше ніж 500 тис. грн.
Окрім того, у родини в деклараціях із року в рік вказані значні суми готівки, зокрема в іноземній валюті.
Варто зауважити, що у 2021 році Нацагентство з питань запобігання корупції вже проводило перевірку декларацій Владислава Суворова. Тоді він подав уточнену декларацію за 2020 рік у якій вказав квартиру, в якій його дружина мала частку. Однак це було до того, як у матері посадовця зʼявилась елітна нерухомість.
НАЗК може провести моніторинг способу життя Суворова
В разі, якщо НАЗК отримає звернення щодо цієї історії, то це може бути підставою проведення Моніторингу способу життя. Якщо, дослідивши не лише відкриті дані, але й, наприклад, банківські рахунки й т.д. буде виявлено, що мати дійсно ніяк не могла придбати це житло, тоді НАЗК може направити ці матеріали в САП (Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру – ред.) й ті вже можуть подавати позов до Антикорупційного суду щодо цивільної конфіскації всього чи частини майна (залежно скільки саме коштів не вистачало для придбання)
За її словами, також правоохоронними органами залежно від підслідності може бути відкрите кримінальне провадження, наприклад, за незаконне збагачення. Однак, вона акцентувала, що у такому випадку досить короткий термін для притягнення до відповідальності за відповідне правопорушення.
Нагадаємо
Заступник голови Держмитслужби Владислав Суворов з 2013 до 2014 року працював начальником відділу Департаменту митної справи Міністерства доходів та зборів під керівництвом міністра-втікача Олександра Клименка, підозрюваного у пособництві державі-агресору.
На той час його батько Володимир Суворов спочатку працював на Ізмаїльській митниці, а після її ліквідації очолив митний пост "Ізмаїл", де пробув аж до початку 2015 року. Батько, за даними ЗМІ, потрапив на керівні посади завдяки Степану Дериволкову, заступнику міністра-втікача Клименка, який курував митницю за часів Януковича. За даними ЗМІ, Дериволков, як і Клименко, та більшість представників режиму президента-втікача виїхали в росію після Революції Гідності.
Як повідомляють журналісти, саме Володимир Суворов був гаманцем Дериволкова до звільнення з митних органів. Його головним завданням на митниці був супровід нелегальних схем олігарха-втікача Сергія Курченка з нафтопродуктами, повʼязаних із уникненням оподаткування.
У 2015 році було відкрите кримінальне провадження, трьох співробітників митного посту було заарештовано, а Володимир Суворов звільнився з митниці і, як стверджується, виїхав до анексованого Криму. Журналісти припускали, що тоді Володимиру Суворову обіцяли працевлаштування на російській митниці.
У підсумку до відповідальності були притягнуті виключно рядові співробітники митниці, а керівництву вдалося уникнути відповідальності.
Варто зазначити, що вищезгаданий Степан Дериволков також має тісні звʼязки з колишнім керівником митної служби часів Януковича та ексвіцеспікером Верховної Ради Ігорем Калетніком. За даними ЗМІ, після анексії росією Криму Калетнік разом із Дериволковим та ще низкою українських митників брали участь в нарадах на півострові у російській федеральній митній службі.
Очевидно, саме Дериволков допоміг Владиславу Суворову у 2013 році влаштуватися в Мінздох Клименка і пізніше, після падіння режиму Януковича, утриматись в митних органах України.
Суворов-старший вже повернувся з анексованого Криму. Зараз він перебуває на підконтрольній Україні території і за даними декларації, працює начальником комунальної установи "Центр громадської безпеки міста Ізмаїл".
Можна припустити, що Владислав Суворов й зараз користується впливом колишніх високопосадовців на митниці аби отримати пост глави Держмитслужби. Останні ж, просуваючи свою людину на посаду очільника митниці, очевидно намагаються зберегти і посилити власний вплив на один із ключових органів країни.