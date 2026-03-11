$43.860.0351.040.33
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення

Київ • УНН

 • 10559 перегляди

Мати заступника голови Держмитслужби України Владислава Суворова володіє нерухомістю на 5 млн грн, а дружина придбала два авто Toyota RAV4. Перевірку способу життя посадовця розпочнуть після звернення до НАЗК.

НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення

Національне агентство з питань запобігання корупції може провести перевірку способу життя заступника голови Державної митної служби Владислава Суворова, мати якого володіє нерухомістю на близько 5 млн грн. Процес може бути запущений у разі надходження відповідного звернення. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомила голова громадської ради при НАЗК Катерина Бутко.

Елітна нерухомість в Києві, оформлена на матір

Практично вся карʼєра Владислава Суворова повʼязана з роботою в митних органах. У червні 2020 року його призначили на посаду заступника голови Державної митної служби України. 

За цей час родина Суворових обросла елітним майном. Владислав Суворов разом із дружиною та дітьми з 2024 року мешкає у квартирі площею понад 100 кв. м в елітному ЖК Києва Greenville Park на столичному Подолі. Ця квартира оформлена на матір посадовця – Ольгу Суворову, яка, відповідно до декларації Володимира Суворова – батька посадовця, із доходів має лише пенсію.

Вартість такого житла стартує від 230 тисяч доларів без ремонту, хоча в декларації батька вказано, що воно було придбане у 2022 році за 3,2 млн грн (орієнтовно 87 тис. дол. за тогочасним курсом). 

Окрім того, в тому ж ЖК у Ольги Суворової є ще два паркомісця, придбаних вже у 2025 році за понад 400 тис. грн кожне. 

Варто зазначити, відповідно до даних аналітичної платформи YouControl, у Ольги Суворової немає жодного бізнесу. При цьому у декларації її чоловіка вказано, що в Ольги Суворової є ще будинок в Ізмаїлі, а у Володимира Суворова там же службова квартира, яка перебуває у власності Придунайської митниці. 

Також за даними ЗМІ, комерційним приміщенням у Greenville Park володіє брат дружини Владислава Суворова. 

Також, за даними декларації митника, його дружина Марина Суворова минулого року придбала два новеньких авто TOYOTA RAV4 за понад 2 млн грн кожне. Купівлі відбувалися з різницею в місяць. Варто зауважити, що Марина Суворова працює в Державному інформаційно-аналітичному центрі моніторингу зовнішніх товарних ринків (ДП "Держзовнінформ") і її річна зарплата становить трохи більше ніж 500 тис. грн.

Окрім того, у родини в деклараціях із року в рік вказані значні суми готівки, зокрема в іноземній валюті.

Варто зауважити, що у 2021 році Нацагентство з питань запобігання корупції вже проводило перевірку декларацій Владислава Суворова. Тоді він подав уточнену декларацію за 2020 рік у якій вказав квартиру, в якій його дружина мала частку. Однак це було до того, як у матері посадовця зʼявилась елітна нерухомість.

НАЗК може провести моніторинг способу життя Суворова

В разі, якщо НАЗК отримає звернення щодо цієї історії, то це може бути підставою проведення Моніторингу способу життя. Якщо, дослідивши не лише відкриті дані, але й, наприклад, банківські рахунки й т.д. буде виявлено, що мати дійсно ніяк не могла придбати це житло, тоді НАЗК може направити ці матеріали в САП (Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру – ред.) й ті вже можуть подавати позов до Антикорупційного суду щодо цивільної конфіскації всього чи частини майна (залежно скільки саме коштів не вистачало для придбання)

- пояснила Катерина Бутко в коментарі УНН.

За її словами, також правоохоронними органами залежно від підслідності може бути відкрите кримінальне провадження, наприклад, за незаконне збагачення. Однак, вона акцентувала, що у такому випадку досить короткий термін для притягнення до відповідальності за відповідне правопорушення.

Нагадаємо

Заступник голови Держмитслужби Владислав Суворов з 2013 до 2014 року працював начальником відділу Департаменту митної справи Міністерства доходів та зборів під керівництвом міністра-втікача Олександра Клименка, підозрюваного у пособництві державі-агресору.

На той час його батько Володимир Суворов спочатку працював на Ізмаїльській митниці, а після її ліквідації очолив митний пост "Ізмаїл", де пробув аж до початку 2015 року. Батько, за даними ЗМІ, потрапив на керівні посади завдяки Степану Дериволкову, заступнику міністра-втікача Клименка, який курував митницю за часів Януковича. За даними ЗМІ, Дериволков, як і Клименко, та більшість представників режиму президента-втікача виїхали в росію після Революції Гідності. 

Як повідомляють журналісти, саме Володимир Суворов був гаманцем Дериволкова до звільнення з митних органів. Його головним завданням на митниці був супровід нелегальних схем олігарха-втікача Сергія Курченка з нафтопродуктами, повʼязаних із уникненням оподаткування. 

У 2015 році було відкрите кримінальне провадження, трьох співробітників митного посту було заарештовано, а  Володимир Суворов звільнився з митниці і, як стверджується, виїхав до анексованого Криму. Журналісти припускали, що тоді Володимиру Суворову обіцяли працевлаштування на російській митниці.  

У підсумку до відповідальності були притягнуті виключно рядові співробітники митниці, а керівництву вдалося уникнути відповідальності.  

Варто зазначити, що вищезгаданий Степан Дериволков також має тісні звʼязки з колишнім керівником митної служби часів Януковича та ексвіцеспікером Верховної Ради Ігорем Калетніком. За даними ЗМІ, після анексії росією Криму Калетнік разом із Дериволковим та ще низкою українських митників брали участь в нарадах на півострові у російській федеральній митній службі. 

Очевидно, саме Дериволков допоміг Владиславу Суворову у 2013 році влаштуватися в Мінздох Клименка і пізніше, після падіння режиму Януковича, утриматись в митних органах України. 

Суворов-старший вже повернувся з анексованого Криму. Зараз він перебуває на підконтрольній Україні території і за даними декларації, працює начальником комунальної установи "Центр громадської безпеки міста Ізмаїл". 

Можна припустити, що Владислав Суворов й зараз користується впливом колишніх високопосадовців на митниці аби отримати пост глави Держмитслужби. Останні ж, просуваючи свою людину на посаду очільника митниці, очевидно намагаються зберегти і посилити власний вплив на один із ключових органів країни.

Лілія Подоляк

СуспільствоКримінал
Нерухомість
Державний бюджет
Верховна Рада України
Крим
Київ