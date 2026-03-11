НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
Київ • УНН
Нацбанк надав фінустановам 73,1 млн дол. та 52 млн євро для підкріплення кас. Заходи вжито через захоплення інкасаторських машин Ощадбанку за кордоном.
Банки мають достатній запас готівкової валюти, в результаті підкріплення НБУ кас банків валютою у готівці, на тлі незаконного захоплення інкасаторських машин Ощадбанку в Угорщині, фінансові установи отримали 73,1 млн дол. та 52 млн євро, повідомили у Нацбанку, пише УНН.
Деталі
Національний банк України повідомив, що 9-10 березня провів операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову валюту для підкріплення кас банків.
"Мета операцій – підтримати за потреби готівкову валютну ліквідність банків. Рішення про їх проведення було ухвалено превентивно з огляду на можливі ситуативні логістичні труднощі з доставкою готівкової валюти з-за кордону через незаконне захоплення інкасаторських машин Ощадбанку на території Угорщини", - вказали у НБУ.
За результатами операцій із підкріплення кас банків готівковою іноземною валютою:
9 березня 2026 року:
- оголошений обсяг операцій – 100 млн дол. США та 80 млн євро;
- кількість учасників – п’ять банків;
- загальний обсяг заявок – чотири заявки на 53,1 млн дол. США та чотири заявки на 42 млн євро;
- заявки задоволені в повному обсязі.
10 березня 2026 року:
- оголошений обсяг операцій – 100 млн дол. США та 35 млн євро;
- кількість учасників – один банк;
- загальний обсяг заявки – 20 млн дол. США та 10 млн євро;
- заявка задоволена в повному обсязі.
Такий помірний попит на операції з підкріплення кас банків готівковою іноземною валютою свідчить про те, що наразі банки мають достатній запас готівкової валюти, а потреби в підкріпленні є обмеженими
Національний банк зазначив, що "готовий і надалі підтримувати банки в забезпеченні їх кас готівковою іноземною валютою для задоволення потреб українців". "Частота та обсяги відповідних операцій залежатимуть від потреб банківської системи", - додали у регуляторі.
"Операції з обміну готівкової валюти на безготівкову між Національним банком та банками України жодним чином не впливатимуть на обсяг міжнародних резервів України", - наголосили у НБУ.
