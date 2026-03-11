НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"

Банки мають достатній запас готівкової валюти, в результаті підкріплення НБУ кас банків валютою у готівці, на тлі незаконного захоплення інкасаторських машин Ощадбанку в Угорщині, фінансові установи отримали 73,1 млн дол. та 52 млн євро, повідомили у Нацбанку, пише УНН.

Деталі

Національний банк України повідомив, що 9-10 березня провів операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову валюту для підкріплення кас банків.

"Мета операцій – підтримати за потреби готівкову валютну ліквідність банків. Рішення про їх проведення було ухвалено превентивно з огляду на можливі ситуативні логістичні труднощі з доставкою готівкової валюти з-за кордону через незаконне захоплення інкасаторських машин Ощадбанку на території Угорщини", - вказали у НБУ.

За результатами операцій із підкріплення кас банків готівковою іноземною валютою:

9 березня 2026 року:

оголошений обсяг операцій – 100 млн дол. США та 80 млн євро;

кількість учасників – п’ять банків;

загальний обсяг заявок – чотири заявки на 53,1 млн дол. США та чотири заявки на 42 млн євро;

заявки задоволені в повному обсязі.

10 березня 2026 року:

оголошений обсяг операцій – 100 млн дол. США та 35 млн євро;

кількість учасників – один банк;

загальний обсяг заявки – 20 млн дол. США та 10 млн євро;

заявка задоволена в повному обсязі.

Такий помірний попит на операції з підкріплення кас банків готівковою іноземною валютою свідчить про те, що наразі банки мають достатній запас готівкової валюти, а потреби в підкріпленні є обмеженими - наголосили в НБУ.

Національний банк зазначив, що "готовий і надалі підтримувати банки в забезпеченні їх кас готівковою іноземною валютою для задоволення потреб українців". "Частота та обсяги відповідних операцій залежатимуть від потреб банківської системи", - додали у регуляторі.

"Операції з обміну готівкової валюти на безготівкову між Національним банком та банками України жодним чином не впливатимуть на обсяг міжнародних резервів України", - наголосили у НБУ.

НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині