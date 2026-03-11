$43.860.0351.040.33
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"

Київ • УНН

 • 5536 перегляди

Нацбанк надав фінустановам 73,1 млн дол. та 52 млн євро для підкріплення кас. Заходи вжито через захоплення інкасаторських машин Ощадбанку за кордоном.

НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"

Банки мають достатній запас готівкової валюти, в результаті підкріплення НБУ кас банків валютою у готівці, на тлі незаконного захоплення інкасаторських машин Ощадбанку в Угорщині, фінансові установи отримали 73,1 млн дол. та 52 млн євро, повідомили у Нацбанку, пише УНН.

Деталі

Національний банк України повідомив, що 9-10 березня провів операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову валюту для підкріплення кас банків.

"Мета операцій – підтримати за потреби готівкову валютну ліквідність банків. Рішення про їх проведення було ухвалено превентивно з огляду на можливі ситуативні логістичні труднощі з доставкою готівкової валюти з-за кордону через незаконне захоплення інкасаторських машин Ощадбанку на території Угорщини", - вказали у НБУ.

За результатами операцій із підкріплення кас банків готівковою іноземною валютою:

9 березня 2026 року:

  • оголошений обсяг операцій – 100 млн дол. США та 80 млн євро;
    • кількість учасників – п’ять банків;
      • загальний обсяг заявок – чотири заявки на 53,1 млн дол. США та чотири заявки на 42 млн євро;
        • заявки задоволені в повному обсязі.

          10 березня 2026 року:

          • оголошений обсяг операцій – 100 млн дол. США та 35 млн євро;
            • кількість учасників – один банк;
              • загальний обсяг заявки – 20 млн дол. США та 10 млн євро;
                • заявка задоволена в повному обсязі.

                  Такий помірний попит на операції з підкріплення кас банків готівковою іноземною валютою свідчить про те, що наразі банки мають достатній запас готівкової валюти, а потреби в підкріпленні є обмеженими

                  - наголосили в НБУ.

                  Національний банк зазначив, що "готовий і надалі підтримувати банки в забезпеченні їх кас готівковою іноземною валютою для задоволення потреб українців". "Частота та обсяги відповідних операцій залежатимуть від потреб банківської системи", - додали у регуляторі.

                  "Операції з обміну готівкової валюти на безготівкову між Національним банком та банками України жодним чином не впливатимуть на обсяг міжнародних резервів України", - наголосили у НБУ.

                  НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині09.03.26, 21:48 • 55094 перегляди

                  Юлія Шрамко

                  ЕкономікаФінанси