Литва визначила вступ України та Молдови до Євросоюзу до 2030 року "стратегічною метою"

Фото: LRT

Президент Литви Гітанас Науседа під час зустрічі з молдовською колегою Маєю Санду у Вільнюсі заявив, що інтеграція України та Молдови до ЄС протягом наступних чотирьох років є пріоритетом литовської зовнішньої політики. Литовський лідер підкреслив, що 2030 рік є реалістичним терміном не лише для цих двох держав, а й для країн Західних Балкан. Про це повідомляє LRT, пише УНН.

Деталі

Науседа наголосив, що встановлення чітких дат стимулює політичний процес у країнах-кандидатах. За його словами, Литва підтримує індивідуальний підхід, де держави отримують винагороду відповідно до своїх успіхів. Водночас Мая Санду підтвердила готовність Молдови підписати договір про вступ уже до 2028 року, зазначивши, що країна була визнана одним із найбільш результативних кандидатів згідно з останніми звітами ЄС.

Членство Молдови та України в Європейському Союзі не пізніше 2030 року є стратегічною метою для Литви. Ми закликаємо Молдову продовжувати та пришвидшувати необхідні реформи, пов’язані з ЄС, зробити їх незворотними та забезпечити відчутні та зрозумілі для суспільства їхні переваги – заявив Науседа.

Безпекові виклики та підтримка Литви

Важливою перешкодою для євроінтеграції Молдови залишається конфлікт у Придністров’ї та присутність там російського військового контингенту. Мая Санду підкреслила, що деокупація регіону є ключовою умовою для фіналізації процесу вступу.

Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України

Зі свого боку Литва вже надає практичну допомогу, відправляючи фахівців із кібербезпеки для захисту молдовського інформпростору від російських атак напередодні виборів.

Найбільшою перешкодою для реінтеграції, звичайно, є присутність там незаконно розгорнутих російських військ. Як тільки ми знайдемо рішення цієї проблеми, решта процесу зможе рухатися далі. Якщо це справді процес, що базується на заслугах, я думаю, що ці терміни також мають бути реалістичними для ЄС – зазначила Санду.

Литва планує й надалі ділитися власним досвідом трансформації державних інституцій, аби допомогти Україні та Молдові подолати технічні бар’єри на шляху до спільноти.

Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters