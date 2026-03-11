Литва визначила вступ України та Молдови до Євросоюзу до 2030 року "стратегічною метою"

$43.900.1750.710.17
ukenru
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 13321 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 42096 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:25 • 36755 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
10 березня, 14:11 • 26549 перегляди
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
10 березня, 12:33 • 33240 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
10 березня, 11:27 • 30576 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
10 березня, 11:25 • 47283 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 56184 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48 • 53652 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 85636 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+4°
2.4м/с
59%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У США запустять американські гірки у стилі "Форсаж" - як вони виглядаютьPhotoVideo10 березня, 16:04 • 12837 перегляди
У рф атакували завод "Група Кремній Ел", який виготовляє чіпи для ракетних комплексів та безпілотників - росЗМІVideo10 березня, 16:35 • 5138 перегляди
"Ми вдома": MamaRika після триденної подорожі через кілька країн повернулася до України10 березня, 17:17 • 10404 перегляди
Пілоти Lufthansa оголосили дводенний страйк10 березня, 18:55 • 5444 перегляди
Світові ціни на нафту впали на 11% після прогнозів Трампа щодо деескалації з Іраном21:59 • 4068 перегляди
Публікації
Кадастровий номер - як оформити та скільки коштує10 березня, 15:46 • 21257 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 42096 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
10 березня, 15:25 • 36756 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 11:25 • 47285 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 56185 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Керолайн Левітт
Гітанас Науседа
Мая Санду
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Туреччина
Реклама
УНН Lite
"Ми вдома": MamaRika після триденної подорожі через кілька країн повернулася до України10 березня, 17:17 • 10439 перегляди
У США запустять американські гірки у стилі "Форсаж" - як вони виглядаютьPhotoVideo10 березня, 16:04 • 12879 перегляди
Оля Цибульська назвала свої гонорари за виступи на весіллях і корпоративах10 березня, 13:12 • 24055 перегляди
Брітні Спірс різко відреагувала на ідею примирення з батьком - інсайдери10 березня, 11:32 • 30511 перегляди
Тарас Цимбалюк палко поцілував колишнього хлопця Анни ТрінчерPhotoVideo9 березня, 17:41 • 31371 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Дипломатка
Фільм

Литва визначила вступ України та Молдови до Євросоюзу до 2030 року "стратегічною метою"

Київ • УНН

 • 756 перегляди

Президент Науседа вважає реальним членство України та Молдови в ЄС протягом чотирьох років. Санду назвала деокупацію Придністров'я умовою вступу.

Литва визначила вступ України та Молдови до Євросоюзу до 2030 року "стратегічною метою"
Фото: LRT

Президент Литви Гітанас Науседа під час зустрічі з молдовською колегою Маєю Санду у Вільнюсі заявив, що інтеграція України та Молдови до ЄС протягом наступних чотирьох років є пріоритетом литовської зовнішньої політики. Литовський лідер підкреслив, що 2030 рік є реалістичним терміном не лише для цих двох держав, а й для країн Західних Балкан. Про це повідомляє LRT, пише УНН.

Деталі

Науседа наголосив, що встановлення чітких дат стимулює політичний процес у країнах-кандидатах. За його словами, Литва підтримує індивідуальний підхід, де держави отримують винагороду відповідно до своїх успіхів. Водночас Мая Санду підтвердила готовність Молдови підписати договір про вступ уже до 2028 року, зазначивши, що країна була визнана одним із найбільш результативних кандидатів згідно з останніми звітами ЄС.

Членство Молдови та України в Європейському Союзі не пізніше 2030 року є стратегічною метою для Литви. Ми закликаємо Молдову продовжувати та пришвидшувати необхідні реформи, пов’язані з ЄС, зробити їх незворотними та забезпечити відчутні та зрозумілі для суспільства їхні переваги

– заявив Науседа.

Безпекові виклики та підтримка Литви

Важливою перешкодою для євроінтеграції Молдови залишається конфлікт у Придністров’ї та присутність там російського військового контингенту. Мая Санду підкреслила, що деокупація регіону є ключовою умовою для фіналізації процесу вступу.

Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України06.03.26, 13:26 • 28776 переглядiв

Зі свого боку Литва вже надає практичну допомогу, відправляючи фахівців із кібербезпеки для захисту молдовського інформпростору від російських атак напередодні виборів.

Найбільшою перешкодою для реінтеграції, звичайно, є присутність там незаконно розгорнутих російських військ. Як тільки ми знайдемо рішення цієї проблеми, решта процесу зможе рухатися далі. Якщо це справді процес, що базується на заслугах, я думаю, що ці терміни також мають бути реалістичними для ЄС

– зазначила Санду.

Литва планує й надалі ділитися власним досвідом трансформації державних інституцій, аби допомогти Україні та Молдові подолати технічні бар’єри на шляху до спільноти.

Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters03.03.26, 17:45 • 75325 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Кібератака
російська пропаганда
Війна в Україні
Гітанас Науседа
Придністровська Молдавська Республіка
Мая Санду
Європейський Союз
Литва
Україна
Молдова