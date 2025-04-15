Придністров'я

"Використовує енергію як політичну зброю": премʼєр Молдови про припинення поставок газу з рф у 2025 році

"Газпром" оголосив про припинення постачання газу до Молдови з 1 січня 2025 року через нібито борги. Прем'єр Дорін Речан заявив про готовність країни до цього та наявність альтернативних джерел постачання.