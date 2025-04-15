Придністров'я

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 28 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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12:10 • 3154 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 28728 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 159538 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 138021 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 141130 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 135869 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 135827 перегляди

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14 квітня, 09:52 • 196652 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77703 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Військовозобов’язаний з Калуша звинуватив військових у побитті: експертиза не підтвердила травм

Чоловік, який ухилявся від проходження ВЛК, звинуватив військових у побитті та алкогольному сп'янінні. Медична експертиза не підтвердила заявлені ним травми, а військові спростували всі звинувачення.

Суспільство • 26 лютого, 15:39 • 25167 перегляди

Окупанти втратили за добу 1730 піхотинців та 84 бойових броньованих машин - Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати російських військ за останню добу. Загальні втрати ворога з початку війни сягнули 858390 осіб та понад 10 тисяч танків.

Війна • 16 лютого, 06:10 • 53805 перегляди

В росії заявили, що Рубіо та Лавров поговорили телефоном

Відбулася телефонна розмова між главою МЗС росії лавровим та держсекретарем США Рубіо за ініціативою американської сторони. Сторони домовилися про регулярні контакти та підготовку зустрічі на найвищому рівні.

Політика • 15 лютого, 19:40 • 50619 перегляди

Зеленський: росія скоротила контингент у Придністров’ї до 2500 військових

росія зменшила військову присутність у Придністров'ї до 2500 осіб, з яких 1000-1500 - росіяни. Більшість військових охороняють склади зі зброєю, решту виведено через Кишинів.

Війна • 15 лютого, 18:23 • 33116 перегляди

За гроші перевозив чоловіків до Придністров'я: на Одещині викрили працівника ТЦК

На Одещині затримали співробітника ТЦК, який перевозив призовників до Придністров'я за 5-8 тисяч доларів. В його автомобілі виявили шістьох чоловіків призовного віку з різних областей України.

Суспільство • 13 лютого, 02:27 • 41999 перегляди

Придністров'я отримуватиме газ за рахунок російського кредиту

Угорська компанія почне постачати газ у Придністров'я за підтримки російського кредиту. Після 10-денних гуманітарних поставок європейського газу регіон отримав нову схему забезпечення паливом.

Новини Світу • 10 лютого, 13:54 • 24340 перегляди

Молдова почала постачати газ у Придністров'я

Moldovagaz направила до Придністров'я 3 млн кубометрів газу в кредит під гарантії ЄС. Регіон має повернути позичений обсяг блакитного палива до березня 2025 року.

Новини Світу • 1 лютого, 20:12 • 37722 перегляди

росіяни намагаються оточити Куп'янськ: в ISW розповіли про ризики і загрози для ЗСУ

російські війська розширюють позиції на північ від Куп'янська для витіснення ЗСУ зі східного берега Осколу. Окупанти планують 6-9 місячну операцію з оточення міста та форсування річки.

Війна • 1 лютого, 05:56 • 33834 перегляди

Перша поставка газу з Молдови до Придністровʼя відбудеться 1 лютого 

Молдова постачатиме 3 млн кубометрів газу до Придністров'я з 1 лютого. Згідно з договором між "Молдовагаз" і "Тираспольтрансгаз", газ надається в кредит з поверненням до березня 2025 року.

Новини Світу • 31 січня, 23:03 • 28928 перегляди

Придністров'я отримає газ від Молдови: підписано кредитний договір на 3 млн кубів

"Молдовагаз" і "Тираспольтрансгаз" уклали договір про постачання 3 млн кубометрів газу в кредит. Придністров'я має повернути позичений обсяг газу до березня 2025 року.

Новини Світу • 29 січня, 14:22 • 24405 перегляди

Молдова надасть Придністров'ю 3 млн кубометрів газу в борг

Кишинів надасть Придністров'ю 3 млн кубометрів газу для підтримки тиску в системі. ЄС виділить 30 млн євро на закупівлю газу для виробництва електроенергії в регіоні.

Новини Світу • 27 січня, 14:33 • 29575 перегляди

Зеленський: у нас є вугілля, яке ми можемо постачати в Молдову

Україна може постачати вугілля до Молдови для забезпечення електроенергії, заявив Зеленський після зустрічі з Санду. Україна готова надавати вугілля за низькою ціною або безплатно в обмін на електроенергію.

Економіка • 25 січня, 12:50 • 44944 перегляди

путін готовий до переговорів зі США, але за умови повної капітуляції України – ISW

путін заявив про готовність до переговорів з США щодо війни в Україні, але вимагає повної капітуляції України. кремль відмовляється від компромісів щодо вимог, висунутих наприкінці 2021 року.

Війна • 21 січня, 04:57 • 118739 перегляди

Придністров'я погодилось отримувати газ через "Молдовагаз"

Влада Придністров'я прийняла пропозицію щодо постачання газу через компанію "Молдовагаз". Рішення прийняте після того, як "Газпром" оголосив про припинення поставок газу з 2025 року.

Новини Світу • 20 січня, 10:07 • 86659 перегляди

Президентка Молдови розповіла, за яких умов можлива фінансова підтримка для Придністров'я

Майя Санду заявила про готовність надати фінансову та гуманітарну допомогу Придністров'ю для подолання енергетичної кризи.

Новини Світу • 20 січня, 08:09 • 35495 перегляди

росія постачатиме до Придністровʼя газ під виглядом гуманітарної допомоги - росЗМІ

Голова невизнаної Придністровської республіки заявив про відновлення постачання російського газу як гуманітарної допомоги. Обсяги постачання мають покрити потреби населення, теплоенергетики та промислових підприємств регіону.

Новини Світу • 15 січня, 12:55 • 26807 перегляди

Україна готова відправити 150 рятувальників на допомогу США у боротьбі з пожежами в Каліфорнії - Зеленський

Українські рятувальники готові допомогти у боротьбі з пожежами в Каліфорнії. Україна також пропонує Молдові допомогу з постачанням вугілля для Придністров'я.

Суспільство • 12 січня, 20:12 • 64084 перегляди

Молдова викликала тимчасового повіреного росії через дезінформаційні заяви щодо енергетичної кризи

МЗС Молдови викликало тимчасового повіреного у справах РФ через дезінформаційні заяви щодо енергокризи в Придністров'ї. Дипломату вказали на неприпустимість заяв, що підривають стабільність країни.

Політика • 9 січня, 23:02 • 23604 перегляди

ЄС закликає Придністров'я прийняти пропозиції Молдови щодо енергетичної допомоги

Єврокомісія закликала Придністров'я припинити блокувати пропозиції Молдови щодо альтернативних джерел енергії. Регіон залишився без опалення після припинення постачання газу рф через закінчення транзитної угоди.

Економіка • 7 січня, 11:06 • 32800 перегляди

У Придністров'ї без газу залишилося близько 72 тис. будинків

У Придністров'ї виникла енергетична криза після припинення постачання російського газу через Україну. Без газопостачання залишилися 72 тисячі будинків, 1500 багатоповерхівок позбулися опалення і гарячої води.

Новини Світу • 4 січня, 09:17 • 27920 перегляди

У Придністров'ї почнуться віялові відключення електроенергії

3 січня у Придністров'ї введуть годинні відключення електроенергії через перевищення споживання. Обмеження торкнуться Тирасполя, Рибниці, Бендер та інших населених пунктів із 18:00 до 22:00.

Новини Світу • 3 січня, 15:35 • 23212 перегляди

У Молдові різко зростуть тарифи на тепло та електроенергію

Національне агентство Молдови затвердило нові тарифи на комунальні послуги. Вартість тепла зросте до 2510 леїв за гігакалорію, а електроенергія подорожчає на 65-75%.

Новини Світу • 3 січня, 12:37 • 23448 перегляди

Понад 10 населених пунктів Молдови залишилися без газу: що відомо

"Тираспольтрансгаз" припинив подачу газу в низку населених пунктів, підконтрольних Кишиневу. Без газопостачання залишилися житлові будинки, котельні, школи, лікарні та державні установи.

Новини Світу • 2 січня, 14:45 • 27165 перегляди

Молдова може збільшити імпорт електроенергії з ЄС майже вдвічі

Молдова отримала право збільшити квоту імпорту електроенергії з ЄС з 315 МВт до 600 МВт. Це можливо за умови, що електроенергія не використовується іншими імпортерами.

Новини Світу • 1 січня, 19:41 • 29946 перегляди

Молдавська ДРЕС зупинила постачання електроенергії та перейшла на вугілля

Молдавська ДРЕС у Придністров'ї зупинила постачання електроенергії на правий берег Дністра і перейшла на вугільне паливо. Запасів донецького вугілля вистачить на 50 днів для забезпечення гуманітарних потреб регіону.

Новини Світу • 1 січня, 16:42 • 29836 перегляди

У Придністров'ї відключили централізоване опалення та гаряче водопостачання

Із 1 січня 2025 року в Придністров'ї припинено подавання тепла і гарячої води через зупинення постачання російського газу. Вимкнення торкнеться всіх об'єктів, крім медустанов зі стаціонарним перебуванням.

Новини Світу • 1 січня, 10:08 • 25151 перегляди

Придністров'я відключає газ держустановам на тлі завершення транзиту через Україну

Сепаратистська влада Придністров'я припинила постачання газу 12 держустановам через майбутнє припинення транзиту з рф. "Газпром" планує зупинити експорт газу до Молдови з 1 січня через борги.

Новини Світу • 30 грудня, 10:57 • 20849 перегляди

Премʼєр міністр Молдови заявив, що країна не визнає жодного боргу перед "газпромом"

Прем'єр Молдови заявив про невизнання боргу перед "газпромом", який планує припинити постачання газу з 2025 року. Країна диверсифікувала джерела газу та розглядає звернення до міжнародного арбітражу.

Новини Світу • 29 грудня, 08:34 • 22453 перегляди

"Використовує енергію як політичну зброю": премʼєр Молдови про припинення поставок газу з рф у 2025 році

"Газпром" оголосив про припинення постачання газу до Молдови з 1 січня 2025 року через нібито борги. Прем'єр Дорін Речан заявив про готовність країни до цього та наявність альтернативних джерел постачання.

Новини Світу • 28 грудня, 16:37 • 22527 перегляди