Кабмін затвердив положення про систему блокування телерадіомовлення з росії, білорусі, Придністров’я та окупованих територій України. Система блокуватиме сигнали наземного телебачення та FM-радіо.
Чоловік, який ухилявся від проходження ВЛК, звинуватив військових у побитті та алкогольному сп'янінні. Медична експертиза не підтвердила заявлені ним травми, а військові спростували всі звинувачення.
Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати російських військ за останню добу. Загальні втрати ворога з початку війни сягнули 858390 осіб та понад 10 тисяч танків.
Відбулася телефонна розмова між главою МЗС росії лавровим та держсекретарем США Рубіо за ініціативою американської сторони. Сторони домовилися про регулярні контакти та підготовку зустрічі на найвищому рівні.
росія зменшила військову присутність у Придністров'ї до 2500 осіб, з яких 1000-1500 - росіяни. Більшість військових охороняють склади зі зброєю, решту виведено через Кишинів.
На Одещині затримали співробітника ТЦК, який перевозив призовників до Придністров'я за 5-8 тисяч доларів. В його автомобілі виявили шістьох чоловіків призовного віку з різних областей України.
Угорська компанія почне постачати газ у Придністров'я за підтримки російського кредиту. Після 10-денних гуманітарних поставок європейського газу регіон отримав нову схему забезпечення паливом.
Moldovagaz направила до Придністров'я 3 млн кубометрів газу в кредит під гарантії ЄС. Регіон має повернути позичений обсяг блакитного палива до березня 2025 року.
російські війська розширюють позиції на північ від Куп'янська для витіснення ЗСУ зі східного берега Осколу. Окупанти планують 6-9 місячну операцію з оточення міста та форсування річки.
Молдова постачатиме 3 млн кубометрів газу до Придністров'я з 1 лютого. Згідно з договором між "Молдовагаз" і "Тираспольтрансгаз", газ надається в кредит з поверненням до березня 2025 року.
"Молдовагаз" і "Тираспольтрансгаз" уклали договір про постачання 3 млн кубометрів газу в кредит. Придністров'я має повернути позичений обсяг газу до березня 2025 року.
Кишинів надасть Придністров'ю 3 млн кубометрів газу для підтримки тиску в системі. ЄС виділить 30 млн євро на закупівлю газу для виробництва електроенергії в регіоні.
Україна може постачати вугілля до Молдови для забезпечення електроенергії, заявив Зеленський після зустрічі з Санду. Україна готова надавати вугілля за низькою ціною або безплатно в обмін на електроенергію.
путін заявив про готовність до переговорів з США щодо війни в Україні, але вимагає повної капітуляції України. кремль відмовляється від компромісів щодо вимог, висунутих наприкінці 2021 року.
Влада Придністров'я прийняла пропозицію щодо постачання газу через компанію "Молдовагаз". Рішення прийняте після того, як "Газпром" оголосив про припинення поставок газу з 2025 року.
Майя Санду заявила про готовність надати фінансову та гуманітарну допомогу Придністров'ю для подолання енергетичної кризи.
Голова невизнаної Придністровської республіки заявив про відновлення постачання російського газу як гуманітарної допомоги. Обсяги постачання мають покрити потреби населення, теплоенергетики та промислових підприємств регіону.
Українські рятувальники готові допомогти у боротьбі з пожежами в Каліфорнії. Україна також пропонує Молдові допомогу з постачанням вугілля для Придністров'я.
МЗС Молдови викликало тимчасового повіреного у справах РФ через дезінформаційні заяви щодо енергокризи в Придністров'ї. Дипломату вказали на неприпустимість заяв, що підривають стабільність країни.
Єврокомісія закликала Придністров'я припинити блокувати пропозиції Молдови щодо альтернативних джерел енергії. Регіон залишився без опалення після припинення постачання газу рф через закінчення транзитної угоди.
У Придністров'ї виникла енергетична криза після припинення постачання російського газу через Україну. Без газопостачання залишилися 72 тисячі будинків, 1500 багатоповерхівок позбулися опалення і гарячої води.
3 січня у Придністров'ї введуть годинні відключення електроенергії через перевищення споживання. Обмеження торкнуться Тирасполя, Рибниці, Бендер та інших населених пунктів із 18:00 до 22:00.
Національне агентство Молдови затвердило нові тарифи на комунальні послуги. Вартість тепла зросте до 2510 леїв за гігакалорію, а електроенергія подорожчає на 65-75%.
"Тираспольтрансгаз" припинив подачу газу в низку населених пунктів, підконтрольних Кишиневу. Без газопостачання залишилися житлові будинки, котельні, школи, лікарні та державні установи.
Молдова отримала право збільшити квоту імпорту електроенергії з ЄС з 315 МВт до 600 МВт. Це можливо за умови, що електроенергія не використовується іншими імпортерами.
Молдавська ДРЕС у Придністров'ї зупинила постачання електроенергії на правий берег Дністра і перейшла на вугільне паливо. Запасів донецького вугілля вистачить на 50 днів для забезпечення гуманітарних потреб регіону.
Із 1 січня 2025 року в Придністров'ї припинено подавання тепла і гарячої води через зупинення постачання російського газу. Вимкнення торкнеться всіх об'єктів, крім медустанов зі стаціонарним перебуванням.
Сепаратистська влада Придністров'я припинила постачання газу 12 держустановам через майбутнє припинення транзиту з рф. "Газпром" планує зупинити експорт газу до Молдови з 1 січня через борги.
Прем'єр Молдови заявив про невизнання боргу перед "газпромом", який планує припинити постачання газу з 2025 року. Країна диверсифікувала джерела газу та розглядає звернення до міжнародного арбітражу.
"Газпром" оголосив про припинення постачання газу до Молдови з 1 січня 2025 року через нібито борги. Прем'єр Дорін Речан заявив про готовність країни до цього та наявність альтернативних джерел постачання.