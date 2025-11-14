Придністров’я переходить на вугілля: через брак газу зупиняють великі підприємства – ЗМІ
Київ • УНН
Через скорочене постачання газу в Придністров'ї зупиняються великі підприємства, а ключова електростанція переведена на вугілля. Це пов'язано із затримкою платежу за газ, який отримує регіон.
У невизнаному Придністров’ї через скорочене постачання газу призупиняють роботу великих підприємств, а ключову електростанцію перевели з газу на вугілля. Про це повідомляє незалежний ресурс МОСТ, пише УНН.
Деталі
Як повідомляє МОСТ із посиланням на джерела, 13 листопада низка енергоємних підприємств, серед яких "Тиротекс", "Молдавізоліт" та ММЗ, тимчасово зупинила роботу. Одночасно місцеві жителі відзначали черги на газових заправках.
14 листопада "декілька поінформованих джерел" з Придністров’я та правобережжя Молдови повідомили, що Молдовська ДРЕС перейшла на вугілля через обмежене постачання газу.
Дефіцит, за даними МОСТу, пов’язаний із затримкою чергового платежу за газ, який отримує Придністров’я і за який платить Росія. Офіційних коментарів від влади регіону наразі немає.
