Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"

Крістен Стюарт нещодавно розповіла Entertainment Tonight, що вона "хотіла б" зрежисувати перезапуск "Сутінків" (Twilight), романтичного фільму про вампірів 2008 року, який дав початок її кар'єрі, пише УНН з посиланням на Variety.

Деталі

"Я б із задоволенням... подивіться. Мені подобається те, що зробила Кетрін [Гардвік], мені подобається те, що зробив Кріс [Вайц], мені подобається те, що всі режисери зробили з цими фільмами, - сказала Стюарт. - Вони були такими самими собою, дивними і трохи дивакуватими, і просто такими живими в той час, коли вони ще не зовсім розуміли, хто вони такі, до того, як стали знаменитими."

Стюарт сказала, що в ідеалі вона отримала б "величезний бюджет" та "купу любові та підтримки" від фанатів для гіпотетичного проєкту.

"Так, звичайно, я зроблю ремейк", – додала вона. "Я зроблю це! Я сповнена рішучості!"

Стюарт знялася у франшизі "Сутінки" разом із Робертом Паттінсоном та Тейлором Лотнером. Оригінал 2008 року породив чотири фільми-продовження у 2009-2012 роках. Франшиза зібрала понад 3 мільярди доларів у світовому прокаті.

Хоча Стюарт рада повернутися до Форксу, штат Вашингтон, Паттінсон, можливо, не так швидко погодиться, пише видання. У 2022 році він розповів GQ, що провів більшу частину часу на знімальному майданчику "Сутінків", "розлючений", бо студія не погоджувалася з його баченням фільму.

Нещодавно Стюарт дебютувала як режисерка з фільмом "Хронологія води" (The Chronology of Water). У головних ролях знялися Імоджен Путс, Тора Берч та Джим Белуші. Фільм розповідає про жінку, яка долає дитячу травму за допомогою плавання та слова на письмі. Завдяки цьому фільму Стюарт потрапила до щорічного списку 10 режисерів, за якими варто стежити у 2026 році за версією Variety.

