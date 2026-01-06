$42.420.13
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
11:40 • 1558 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
09:58 • 15570 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
08:46 • 26766 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 33819 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 60102 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 108742 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 52582 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 51400 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 47082 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Крістен Стюарт каже, що вона «хотіла б» зрежисувати перезапуск «Сутінків».

Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"
lionsgate.com

Крістен Стюарт нещодавно розповіла Entertainment Tonight, що вона "хотіла б" зрежисувати перезапуск "Сутінків" (Twilight), романтичного фільму про вампірів 2008 року, який дав початок її кар'єрі, пише УНН з посиланням на Variety.

Деталі

"Я б із задоволенням... подивіться. Мені подобається те, що зробила Кетрін [Гардвік], мені подобається те, що зробив Кріс [Вайц], мені подобається те, що всі режисери зробили з цими фільмами, - сказала Стюарт. - Вони були такими самими собою, дивними і трохи дивакуватими, і просто такими живими в той час, коли вони ще не зовсім розуміли, хто вони такі, до того, як стали знаменитими."

Стюарт сказала, що в ідеалі вона отримала б "величезний бюджет" та "купу любові та підтримки" від фанатів для гіпотетичного проєкту.

"Так, звичайно, я зроблю ремейк", – додала вона. "Я зроблю це! Я сповнена рішучості!"

Стюарт знялася у франшизі "Сутінки" разом із Робертом Паттінсоном та Тейлором Лотнером. Оригінал 2008 року породив чотири фільми-продовження у 2009-2012 роках. Франшиза зібрала понад 3 мільярди доларів у світовому прокаті.

Хоча Стюарт рада повернутися до Форксу, штат Вашингтон, Паттінсон, можливо, не так швидко погодиться, пише видання. У 2022 році він розповів GQ, що провів більшу частину часу на знімальному майданчику "Сутінків", "розлючений", бо студія не погоджувалася з його баченням фільму.

Нещодавно Стюарт дебютувала як режисерка з фільмом "Хронологія води" (The Chronology of Water). У головних ролях знялися Імоджен Путс, Тора Берч та Джим Белуші. Фільм розповідає про жінку, яка долає дитячу травму за допомогою плавання та слова на письмі. Завдяки цьому фільму Стюарт потрапила до щорічного списку 10 режисерів, за якими варто стежити у 2026 році за версією Variety.

Юлія Шрамко

КультураУНН Lite
Режисер
Фільм
Роберт Паттінсон