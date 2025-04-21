Крістен Стюарт побралася з нареченою Ділан Маєр: церемонія відбулася в Лос-Анджелесі

Акторка Крістен Стюарт та її наречена Ділан Маєр пов'язали себе узами шлюбу, після звернення до суду за дозволом, з посиланням на джерела повідомляє TMZ, пише УНН.

Деталі

Джерела, знайомі із ситуацією, повідомили TMZ, що Крістен Стюарт та її наречена Ділан Маєр сказали "Я згодна" під час скромної церемонії в її будинку в Лос-Анджелесі в неділю.

Як вказано, серед гостей на весіллі були Ешлі Бенсон та її чоловік Брендон Девіс.

Зазначається, що акторка та сценаристка отримали дозвіл на шлюб в окрузі Лос-Анджелес минулого вівторка.

Доповнення

Пара вперше перетнулася на зйомках фільму в 2013 році, але тільки в 2019 році - після розставання Крістен зі Стеллою Максвелл - між ними пробігла іскра, і вони почали зустрічатися.

Вони заручилися в 2021 році, і Крістен розповіла на шоу Howard Stern, що саме Ділан зробила пропозицію.

Ще минулого року Крістен розповіла Rolling Stone, що вони навіть говорили про дітей - так що, оскільки все ставало все серйознішим, це було лише питанням часу, коли вони підуть до вівтаря і зроблять все це офіційно, пише TMZ.