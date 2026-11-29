У Німеччині розкритикували застереження уряду щодо українських атак на російські судна. Берлін побоюється ескалації війни та її поширення на міжнародні торговельні шляхи. Про це повідомляє Der Spiegel, передає УНН.

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Згідно з наявною інформацією, біля узбережжя Лівії, Україна потопила російський корвет, а російське транспортне судно згоріло в Балтійському морі. Уряд Німеччини та частини коаліції "з тривогою спостерігають за можливим поширенням війни на торговельні шляхи".

Атака сталася нізвідки та вразила російський військовий корабель біля пристані. Пізніше супутникові знімки показали палаючий, частково затоплений корвет "Меркурій" у Бенгазі, Лівія. Видовищна операція, під час якої корабель був атакований українськими військово-морськими безпілотниками 22 листопада, за понад 1500 кілометрів від узбережжя Чорного моря України. Військовий удар, в результаті якого загинули двоє лівійських солдатів, викликав міжнародне обурення. Правителі східної Лівії висловили протест, як і Італія, яка стверджувала, що Україна не повідомила її заздалегідь. Франція, однак, оголосила напад законним - пише видання.

Натомість, за інформацією видання, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю BBC прокоментував ці дії, зазначивши, що українські збройні сили ніколи не атакують без попередньої координації з країнами-партнерами.

У берлінських урядових колах усе це викликає питання про те, чи може війна досягти і німецьких берегів. Адже російські військові кораблі неодноразово бачать, як курсують біля німецького острова Фемарн; наразі там базується "Адмірал Григорович". За російським фрегатом спостерігають німецькі та данські військові кораблі. Німецький уряд давно побоюється сценарію, за якого Україна може посилити свою війну проти росії та поширити її на Балтійське море, пише видання.

Розширення зони бойових дій на Балтійське море несе непередбачуваний ризик ескалації війни - повідомляють німецькі джерела в сфері безпеки.

Згідно з інформацією видання, німецький уряд протягом останніх тижнів закликав українську сторону до стриманості на різних рівнях. Крім того, за наявними даними, за цим питанням також з занепокоєнням стежать експерти з питань зовнішньої політики правлячої коаліції, "не в останню чергу з огляду на нещодавні опитування, які свідчать про зниження громадської підтримки німецької допомоги Києву".

Ми підтримуємо Україну, яка захищається від російської агресивної війни. Однак, військові операції в регіоні Балтійського моря потребують особливої обережності; безпека прибережних держав і свобода судноплавства повинні бути гарантовані. Ми повинні запобігти географічному розширенню війни та активізувати дипломатичні зусилля для її припинення - заявив у коментарі Der Spiegel Адіс Ахметович, речник СДПН з питань зовнішньої політики в Бундестазі.

Нагадаємо

Бундестаг затвердив бюджет на 2027 рік із 11,61 млрд євро допомоги Україні. Оборонні видатки Німеччини сягнуть майже 140 млрд євро.