У Німеччині відбулися демонстрації через співпрацю ХДС з ультраправими у питаннях міграційної політики

Десятки тисяч німців вийшли на вулиці проти міграційної програми та співпраці ХДС з партією АдН. У містах по всій країні пройшли демонстрації, найбільша з яких зібрала до 80 000 учасників у Гамбурзі.