Бундестаг Німеччини готується до виборів канцлера 6 травня, за умови схвалення коаліційної угоди. Мерц раніше заявляв про плани сформувати уряд до Великодня.
ХДС/ХСС і СДПН сформували коаліцію, представивши угоду з планами щодо міграції, громадянства та економіки. Мерц обіцяє сильний уряд і підтримку Україні.
Польща запровадила електронні загородження на річках кордону з білоруссю в Підляському воєводстві. Це зроблено через збільшення спроб нелегального проникнення та нападів на прикордонників.
Президент Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок, обговоривши допомогу та євроінтеграцію. Німеччина надалі підтримуватиме Україну.
Президент Німеччини відправив у відставку канцлера Шольца та міністрів його кабінету. Шольц тимчасово виконуватиме обов'язки до формування нового уряду.
Бюджетний комітет Бундестагу схвалив виділення Україні додаткових 3 млрд євро військової допомоги у 2025 році. Також передбачено 8,3 млрд євро на 2026-2029 роки.
У Німеччині Бундестаг підтримав реформу "боргового гальма", що дасть змогу виділити сотні мільярдів євро на зміцнення оборони та інфраструктури. Реформа передбачає створення інфраструктурного фонду на 500 мільярдів євро.
Курс євро досяг найвищого рівня за п’ять місяців на тлі розгляду Бундестагом збільшення обсягу кредитування. Долар досяг двотижневого максимуму щодо єни перед засіданнями ФРС та Банку Японії.
Фрідріх Мерц виступив перед голосуванням у парламенті Німеччини щодо планів розблокувати кошти на оборону. Він наголосив на захисті від атак та закликав Європу нарощувати військовий потенціал.
У Бундестазі голосуватимуть за зміни до Основного закону, щоб полегшити фінансування оборони та військової допомоги Україні. Планують виділити 4 млрд євро на підтримку України у 2025 році.
Після перемоги консерваторів на виборах у Німеччині акції оборонних компаній зросли до 2. 8%. Порівняльний індекс Німеччини додав 0.4%, а євро досягло місячного максимуму в $1.0528.
Переможець виборів до Бундестагу Фрідріх Мерц має намір сформувати новий федеральний уряд до 20 квітня. Лідер ХДС, чия партія отримала 29% голосів, готовий вести переговори з усіма партіями демократичного центру.
Президент України привітав лідера ХДС/ХСС Фрідріха Мерца з перемогою на виборах до Бундестагу, де партія отримала 29% голосів. Зеленський наголосив на важливості подальшої співпраці між країнами для захисту та зміцнення Європи.
Після невдалих результатів виборів до Бундестагу, де ВДП набрала лише 4,4% голосів, Крістіан Лінднер оголосив про завершення політичної кар'єри. Він подякував за 25 років роботи в політиці.
На дострокових виборах до Бундестагу 2025 року зафіксовано високу явку виборців - 52% до середини дня. За посаду канцлера змагаються чотири кандидати, включаючи чинного главу уряду Шольца.
У Німеччині розпочалися дострокові вибори до Бундестагу, які проходять на сім місяців раніше запланованого терміну. За посаду канцлера змагаються чинний глава уряду Шольц, опозиціонер Мерц, віце-канцлер Хабек та ультраправа Вайдель.
У соцмережах з'явились фальшиві відео про маніпуляції з голосуванням поштою на виборах до Бундестагу. Німецькі правоохоронці пов'язують ці провокації з російською кампанією "Шторм-1516".
Кандидат у канцлери ФРН Фрідріх Мерц вважає передчасними розмови про залучення німецьких військових до миротворчої місії в Україні. Він також висловив занепокоєння щодо позиції Трампа стосовно зобов'язань НАТО.
Лідери парламентських перегонів у Німеччині Фрідріх Мерц та Олаф Шольц провели фінальні дебати перед виборами. Обговорювали міграцію, економіку та підтримку України, де Шольц застеріг від надмірних витрат.
Рішення щодо виділення Україні масштабного пакету допомоги від ЄС відкладено до завершення виборів у Німеччині. Пакет може бути подібним до фонду часів коронакризи обсягом 724 млрд євро.
За даними опитування INSA, Фрідріх Мерц випереджає чинного канцлера Олафа Шольца на 12%. Мерц має значну перевагу в питаннях міграції, безпеки та економіки.
Німецьку партію АдГ підозрюють у прихованому фінансуванні через австрійського політика. Найбільше в історії партії пожертвування у 2,35 млн євро могло надійти від німецького мільярдера через підставну особу.
Президент України зустрівся з лідером німецької опозиції Фрідріхом Мерцом для обговорення оборонної підтримки та єдності Європи. Сторони обговорили посилення ППО та інвестиції у виробництво зброї.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про необхідність визнання війни в Україні надзвичайною ситуацією згідно Конституції. Він наголосив на важливості зміцнення оборонних можливостей та збільшення інвестицій у оборонну промисловість.
У Німеччині відбулися перші дебати між канцлером Шольцом та кандидатом від ХДС Мерцом. Політики обговорили міграцію, економіку та підтримку України, демонструючи протилежні погляди на ключові питання.
Керівник ОП Андрій Єрмак обговорив з Романом Шварцманом паралелі між злочинами нацистів та діями РФ в Україні. Запропоновано організувати міжнародну зустріч щодо збереження пам'яті про злочини проти людяності.
Дві правозахисні організації подали позов проти X у берлінському суді через ненадання доступу до даних про дезінформацію. Активісти стверджують, що платформа порушує законодавство ЄС напередодні німецьких виборів.
Десятки тисяч німців вийшли на вулиці проти міграційної програми та співпраці ХДС з партією АдН. У містах по всій країні пройшли демонстрації, найбільша з яких зібрала до 80 000 учасників у Гамбурзі.
Німецький парламент проголосував проти посилення міграційного законодавства, запропонованого лідером ХДС Фрідріхом Мерцом. Законопроєкт підтримали ультраправі, що викликало масові протести в країні.
Німецькі спецслужби попереджають про загрозу російських кібератак та дезінформації під час виборів до Бундестагу. Росія щорічно витрачає до 2 млрд євро на кампанії дезінформації та створення фейкових акаунтів.