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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18082 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 128555 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 124711 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 123616 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127021 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 189874 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76706 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 163960 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115274 перегляди

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Новини по темi

Вибори Мерца канцлером Німеччини заплановані на 6 травня

Бундестаг Німеччини готується до виборів канцлера 6 травня, за умови схвалення коаліційної угоди. Мерц раніше заявляв про плани сформувати уряд до Великодня.

Новини Світу • 14 квітня, 12:58 • 4840 перегляди

У Німеччині оголосили про формування коаліції та представили угоду: Мерц обіцяє сильний уряд і підтримку Україні

ХДС/ХСС і СДПН сформували коаліцію, представивши угоду з планами щодо міграції, громадянства та економіки. Мерц обіцяє сильний уряд і підтримку Україні.

Політика • 9 квітня, 14:00 • 9424 перегляди

Польща посилює контроль на кордоні з білоруссю: нові електронні загородження

Польща запровадила електронні загородження на річках кордону з білоруссю в Підляському воєводстві. Це зроблено через збільшення спроб нелегального проникнення та нападів на прикордонників.

Новини Світу • 6 квітня, 16:52 • 14965 перегляди

Зеленський зустрівся з Бербок: Німеччина продовжить підтримку України

Президент Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок, обговоривши допомогу та євроінтеграцію. Німеччина надалі підтримуватиме Україну.

Політика • 1 квітня, 20:06 • 10072 перегляди

Штайнмаєр офіційно відправив у відставку Шольца та його уряд

Президент Німеччини відправив у відставку канцлера Шольца та міністрів його кабінету. Шольц тимчасово виконуватиме обов'язки до формування нового уряду.

Політика • 25 березня, 20:45 • 12651 перегляди

Бюджетний комітет Бундестагу схвалив 3 млрд євро додаткової військової допомоги Україні - ЗМІ

Бюджетний комітет Бундестагу схвалив виділення Україні додаткових 3 млрд євро військової допомоги у 2025 році. Також передбачено 8,3 млрд євро на 2026-2029 роки.

Війна • 21 березня, 14:21 • 13383 перегляди

Бундестаг підтримав реформу "боргового гальма": що це означає

У Німеччині Бундестаг підтримав реформу "боргового гальма", що дасть змогу виділити сотні мільярдів євро на зміцнення оборони та інфраструктури. Реформа передбачає створення інфраструктурного фонду на 500 мільярдів євро.

Новини Світу • 18 березня, 15:44 • 15890 перегляди

Євро сягнув максимуму перед голосуванням у ФРН щодо масштабного зростання витрат

Курс євро досяг найвищого рівня за п’ять місяців на тлі розгляду Бундестагом збільшення обсягу кредитування. Долар досяг двотижневого максимуму щодо єни перед засіданнями ФРС та Банку Японії.

Економіка • 18 березня, 13:58 • 14523 перегляди

Мерц: війна путіна не обмежується лише Україною

Фрідріх Мерц виступив перед голосуванням у парламенті Німеччини щодо планів розблокувати кошти на оборону. Він наголосив на захисті від атак та закликав Європу нарощувати військовий потенціал.

Війна • 18 березня, 13:51 • 20090 перегляди

У Німеччині відбудеться історичне голосування: військова допомога Україні може отримати нове фінансування

У Бундестазі голосуватимуть за зміни до Основного закону, щоб полегшити фінансування оборони та військової допомоги Україні. Планують виділити 4 млрд євро на підтримку України у 2025 році.

Політика • 18 березня, 08:38 • 27030 перегляди

Німецькі акції та євро зростають після перемоги Мерца на національних виборах у ФРН

Після перемоги консерваторів на виборах у Німеччині акції оборонних компаній зросли до 2. 8%. Порівняльний індекс Німеччини додав 0.4%, а євро досягло місячного максимуму в $1.0528.

Новини Світу • 24 лютого, 10:50 • 21057 перегляди

Мерц озвучив дату формування нового уряду Німеччини

Переможець виборів до Бундестагу Фрідріх Мерц має намір сформувати новий федеральний уряд до 20 квітня. Лідер ХДС, чия партія отримала 29% голосів, готовий вести переговори з усіма партіями демократичного центру.

Політика • 24 лютого, 00:50 • 28303 перегляди

Зеленський привітав Мерца з перемогою на виборах до Бундестагу

Президент України привітав лідера ХДС/ХСС Фрідріха Мерца з перемогою на виборах до Бундестагу, де партія отримала 29% голосів. Зеленський наголосив на важливості подальшої співпраці між країнами для захисту та зміцнення Європи.

Політика • 24 лютого, 00:11 • 24740 перегляди

Один із топ-політиків Німеччини після провалу на виборах заявив, що йде з політики

Після невдалих результатів виборів до Бундестагу, де ВДП набрала лише 4,4% голосів, Крістіан Лінднер оголосив про завершення політичної кар'єри. Він подякував за 25 років роботи в політиці.

Політика • 23 лютого, 23:24 • 24752 перегляди

Рекордна явка на дострокових виборах у Німеччині: 52% виборців до полудня

На дострокових виборах до Бундестагу 2025 року зафіксовано високу явку виборців - 52% до середини дня. За посаду канцлера змагаються чотири кандидати, включаючи чинного главу уряду Шольца.

Новини Світу • 23 лютого, 16:17 • 30173 перегляди

Німеччина голосує на дострокових виборах: чотири кандидати змагаються за владу

У Німеччині розпочалися дострокові вибори до Бундестагу, які проходять на сім місяців раніше запланованого терміну. За посаду канцлера змагаються чинний глава уряду Шольц, опозиціонер Мерц, віце-канцлер Хабек та ультраправа Вайдель.

Новини Світу • 23 лютого, 08:00 • 79147 перегляди

російська троль-група поширює фейки про вибори у Німеччині - Der Spiegel

У соцмережах з'явились фальшиві відео про маніпуляції з голосуванням поштою на виборах до Бундестагу. Німецькі правоохоронці пов'язують ці провокації з російською кампанією "Шторм-1516".

Новини Світу • 21 лютого, 18:40 • 27857 перегляди

Мерц про миротворців в Україні: зарано говорити про участь німецьких військ

Кандидат у канцлери ФРН Фрідріх Мерц вважає передчасними розмови про залучення німецьких військових до миротворчої місії в Україні. Він також висловив занепокоєння щодо позиції Трампа стосовно зобов'язань НАТО.

Війна • 21 лютого, 10:03 • 22985 перегляди

Лідери парламентських перегонів у Німеччині провели останні дебати: згадали про Україну

Лідери парламентських перегонів у Німеччині Фрідріх Мерц та Олаф Шольц провели фінальні дебати перед виборами. Обговорювали міграцію, економіку та підтримку України, де Шольц застеріг від надмірних витрат.

Політика • 20 лютого, 10:55 • 24358 перегляди

До виборів в Німеччині особливих рішень прийнято не буде: Стефанішина про допомогу Україні на 700 млрд євро від ЄС

Рішення щодо виділення Україні масштабного пакету допомоги від ЄС відкладено до завершення виборів у Німеччині. Пакет може бути подібним до фонду часів коронакризи обсягом 724 млрд євро.

Політика • 19 лютого, 17:01 • 29904 перегляди

Хто лідирує в перегонах на посаду канцлера Німеччини за 4 дні до голосування - нові дані опитування

За даними опитування INSA, Фрідріх Мерц випереджає чинного канцлера Олафа Шольца на 12%. Мерц має значну перевагу в питаннях міграції, безпеки та економіки.

Новини Світу • 19 лютого, 11:21 • 107800 перегляди

Партію "Альтернатива для Німеччини" підозрюють у прихованому фінансуванні перед виборами

Німецьку партію АдГ підозрюють у прихованому фінансуванні через австрійського політика. Найбільше в історії партії пожертвування у 2,35 млн євро могло надійти від німецького мільярдера через підставну особу.

Новини Світу • 19 лютого, 10:22 • 109564 перегляди

Зеленський і Мерц обговорили підтримку України та виробництво зброї

Президент України зустрівся з лідером німецької опозиції Фрідріхом Мерцом для обговорення оборонної підтримки та єдності Європи. Сторони обговорили посилення ППО та інвестиції у виробництво зброї.

Війна • 15 лютого, 22:39 • 52124 перегляди

Шольц закликає визнати війну в Україні надзвичайною для безпеки Німеччини

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про необхідність визнання війни в Україні надзвичайною ситуацією згідно Конституції. Він наголосив на важливості зміцнення оборонних можливостей та збільшення інвестицій у оборонну промисловість.

Новини Світу • 14 лютого, 05:13 • 30816 перегляди

Шольц і Мерц вперше зустрілися на дебатах: що обговорювали

У Німеччині відбулися перші дебати між канцлером Шольцом та кандидатом від ХДС Мерцом. Політики обговорили міграцію, економіку та підтримку України, демонструючи протилежні погляди на ключові питання.

Новини Світу • 10 лютого, 03:40 • 84328 перегляди

Єрмак провів розмову з колишнім в'язнем Бершадського гетто про паралелі з сучасністю

Керівник ОП Андрій Єрмак обговорив з Романом Шварцманом паралелі між злочинами нацистів та діями РФ в Україні. Запропоновано організувати міжнародну зустріч щодо збереження пам'яті про злочини проти людяності.

Суспільство • 6 лютого, 21:37 • 29769 перегляди

Німецькі активісти подали в суд на X через приховування даних про вплив на вибори

Дві правозахисні організації подали позов проти X у берлінському суді через ненадання доступу до даних про дезінформацію. Активісти стверджують, що платформа порушує законодавство ЄС напередодні німецьких виборів.

Новини Світу • 5 лютого, 18:45 • 34246 перегляди

У Німеччині відбулися демонстрації через співпрацю ХДС з ультраправими у питаннях міграційної політики

Десятки тисяч німців вийшли на вулиці проти міграційної програми та співпраці ХДС з партією АдН. У містах по всій країні пройшли демонстрації, найбільша з яких зібрала до 80 000 учасників у Гамбурзі.

Новини Світу • 2 лютого, 11:45 • 35479 перегляди

Парламент Німеччини відхилив міграційний законопроєкт Мерца: що відбувається

Німецький парламент проголосував проти посилення міграційного законодавства, запропонованого лідером ХДС Фрідріхом Мерцом. Законопроєкт підтримали ультраправі, що викликало масові протести в країні.

Новини Світу • 1 лютого, 00:47 • 101838 перегляди

Німеччина попереджає про загрозу російських кібератак і дезінформації на виборах до Бундестагу

Німецькі спецслужби попереджають про загрозу російських кібератак та дезінформації під час виборів до Бундестагу. Росія щорічно витрачає до 2 млрд євро на кампанії дезінформації та створення фейкових акаунтів.

Новини Світу • 23 січня, 11:33 • 27434 перегляди