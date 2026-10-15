У Німеччині парламент однієї з федеральних земель вимагає припинити допомогу Україні та скасувати санкції проти росії

Парламент німецької федеральної землі Саксонія-Ангальт ухвалив резолюцію із закликом припинити військову та фінансову підтримку України, а також скасувати санкції проти росії. Ініціативу підтримали депутати проросійської "Альтернативи для Німеччини" (АдН) та лівої партії BSW. Про це повідомляє Deutsche Welle, пише УНН.

Документ передбачає звернення до регіонального уряду із вимогою просувати через Бундесрат зміну політики Берліна щодо війни в Україні. Автори резолюції виступають за дипломатичне врегулювання та відмову від подальшої ескалації.

росія підтримує АдН з метою послабити допомогу Україні - Мерц

За ухвалення документа проголосували депутати АдН і BSW, які разом мають 44 із 83 місць у регіональному парламенті. Представники ХДС, СДПН, "Зелених" та Лівої партії виступили проти.

Німецькі ЗМІ наголошують, що резолюція має символічний характер, оскільки питання санкцій проти росії та допомоги Україні належать до компетенції федерального уряду й Євросоюзу.

Водночас співголова АдН Аліс Вайдель закликала владу Німеччини домовитися з москвою про постачання дизельного пального за прикладом США.

Ми також хочемо дизельної угоди для німців, для нашої країни, для Німеччини. І тому нам необхідно сісти за стіл переговорів