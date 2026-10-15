У Німеччині парламент однієї з федеральних земель вимагає припинити допомогу Україні та скасувати санкції проти росії
Київ • УНН
Депутати АдН і BSW у Саксонії-Ангальт закликали припинити допомогу Україні та скасувати санкції проти росії. Берлін відкинув вимоги.
Парламент німецької федеральної землі Саксонія-Ангальт ухвалив резолюцію із закликом припинити військову та фінансову підтримку України, а також скасувати санкції проти росії. Ініціативу підтримали депутати проросійської "Альтернативи для Німеччини" (АдН) та лівої партії BSW. Про це повідомляє Deutsche Welle, пише УНН.
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Документ передбачає звернення до регіонального уряду із вимогою просувати через Бундесрат зміну політики Берліна щодо війни в Україні. Автори резолюції виступають за дипломатичне врегулювання та відмову від подальшої ескалації.
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За ухвалення документа проголосували депутати АдН і BSW, які разом мають 44 із 83 місць у регіональному парламенті. Представники ХДС, СДПН, "Зелених" та Лівої партії виступили проти.
У Берліні відкинули вимоги проросійських політиків
Німецькі ЗМІ наголошують, що резолюція має символічний характер, оскільки питання санкцій проти росії та допомоги Україні належать до компетенції федерального уряду й Євросоюзу.
Водночас співголова АдН Аліс Вайдель закликала владу Німеччини домовитися з москвою про постачання дизельного пального за прикладом США.
Ми також хочемо дизельної угоди для німців, для нашої країни, для Німеччини. І тому нам необхідно сісти за стіл переговорів
Канцлер Фрідріх Мерц відкинув таку можливість, наголосивши, що подібна угода з росією для Німеччини та Європи виключена.
Очільник уряду Саксонії-Ангальт Свен Шульце назвав резолюцію політичним шоу, а посол України в Німеччині Олексій Макеєв – "вершиною абсурду". На вересневих виборах у регіоні АдН здобула 44% голосів, а за останнім опитуванням GMS її підтримка на загальнонаціональному рівні сягнула 30%.
У Німеччині партія, яка обігнала політсилу Мерца на виборах, закликала канцлера відновити зв’язки з росією та їхати до москви22.09.26, 04:37 • 4768 переглядiв