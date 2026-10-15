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Техніка

У Німеччині парламент однієї з федеральних земель вимагає припинити допомогу Україні та скасувати санкції проти росії

Київ • УНН

 • 1106 перегляди

Депутати АдН і BSW у Саксонії-Ангальт закликали припинити допомогу Україні та скасувати санкції проти росії. Берлін відкинув вимоги.

У Німеччині парламент однієї з федеральних земель вимагає припинити допомогу Україні та скасувати санкції проти росії
Аліс Вайдель, співголова АДГ, фото: Deutsche Welle

Парламент німецької федеральної землі Саксонія-Ангальт ухвалив резолюцію із закликом припинити військову та фінансову підтримку України, а також скасувати санкції проти росії. Ініціативу підтримали депутати проросійської "Альтернативи для Німеччини" (АдН) та лівої партії BSW. Про це повідомляє Deutsche Welle, пише УНН.

Деталі

Документ передбачає звернення до регіонального уряду із вимогою просувати через Бундесрат зміну політики Берліна щодо війни в Україні. Автори резолюції виступають за дипломатичне врегулювання та відмову від подальшої ескалації.

росія підтримує АдН з метою послабити допомогу Україні - Мерц02.10.26, 04:55 • 19572 перегляди

За ухвалення документа проголосували депутати АдН і BSW, які разом мають 44 із 83 місць у регіональному парламенті. Представники ХДС, СДПН, "Зелених" та Лівої партії виступили проти.

У Берліні відкинули вимоги проросійських політиків

Німецькі ЗМІ наголошують, що резолюція має символічний характер, оскільки питання санкцій проти росії та допомоги Україні належать до компетенції федерального уряду й Євросоюзу.

Водночас співголова АдН Аліс Вайдель закликала владу Німеччини домовитися з москвою про постачання дизельного пального за прикладом США.

Ми також хочемо дизельної угоди для німців, для нашої країни, для Німеччини. І тому нам необхідно сісти за стіл переговорів

– заявила Вайдель.

Канцлер Фрідріх Мерц відкинув таку можливість, наголосивши, що подібна угода з росією для Німеччини та Європи виключена.

Очільник уряду Саксонії-Ангальт Свен Шульце назвав резолюцію політичним шоу, а посол України в Німеччині Олексій Макеєв – "вершиною абсурду". На вересневих виборах у регіоні АдН здобула 44% голосів, а за останнім опитуванням GMS її підтримка на загальнонаціональному рівні сягнула 30%.

У Німеччині партія, яка обігнала політсилу Мерца на виборах, закликала канцлера відновити зв’язки з росією та їхати до москви22.09.26, 04:37 • 4768 переглядiв

Степан Гафтко

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