Після успіху на виборах у кількох федеральних землях Німеччини керівництво "Альтернативи для Німеччини" закликало канцлера Фрідріха Мерца відновити прямий діалог із москвою. Співголова АдН Тіно Хрупалла заявив, що канцлер має поїхати до росії на переговори, повідомляє DW, пише УНН.

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Хрупалла пов'язав свою вимогу з результатами виборів у Саксонії-Ангальт, Мекленбурзі-Передній Померанії та Берліні. За його словами, вони нібито свідчать про запит виборців на іншу зовнішню політику.

Федеральний канцлер Німеччини має нарешті поїхати і до москви, і провести там переговори, щоб припинити розкручування ескалації та нарощування озброєнь – заявив Хрупалла.

В АдН хочуть відновити контакти з росією

Інша співголова партії Аліс Вайдель заявила, що АдН має намір підтримувати контакти як зі США, так і з росією. За її словами, партія хоче разом з американською стороною відкрити переговорний канал і для москви.

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Раніше стало відомо, що представник АдН із питань зовнішньої політики Маркус Фронмаєр обговорював у росії з керівником "Газпрому" Олексієм Міллером можливість відновлення постачання російського газу до Німеччини.

За даними Reuters, навесні 2027 року також планується зустріч Вайдель і Хрупалли в росії з кирилом дмитрієвим, радником володимира путіна.

На початку вересня АдН перемогла на виборах у Саксонії-Ангальт, а 20 вересня випередила партію Мерца на виборах у Мекленбурзі-Передній Померанії. У Берліні партія також покращила свій результат, однак перемогу там здобула Ліва партія.

АдН обігнала партію Мерца на виборах і закликала його до відставки після історичної поразки